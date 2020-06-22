"Он говорил - не трогайте меня". Что рассказал первый свидетель по делу историка Соколова

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В Санкт-Петербурге прошло второе заседание суда над историком-реконструктором наполеоновских войн Олегом Соколовым. Его обвиняют в убийстве сожительницы и бывшей студентки, а также в незаконном хранении оружия.

Рассмотрение дела началось с допроса реаниматолога скорой помощи. Врач рассказал, как при оказании Соколову помощи после падения в реку Мойку у пациента в кармане обнаружили пистолет, а в рюкзаке - пакет с женскими руками.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года 63-летний преподаватель убил свою девушку, ранее - его студентку 24-летнюю Анастасию Ещенко. Обвинение считает, что затем он расчленил тело убитой и попытался от него избавиться.

9 ноября Соколов, выйдя из дома, упал в реку Мойку, но был спасен полицией и МЧС. На место происшествия была вызвана реанимационная бригада. Среди вещей, которые были при Соколове, врачи и полиция обнаружили пистолет и пакет с отрубленными женскими руками.

"Мойка, пистолет, возбужденное состояние"

Допрос свидетелей начался с показаний реаниматолога городской станции скорой помощи Игоря Клактуна. Во время дежурства 9 ноября его вызвали на набережную Мойки "по поводу утопления". Соколова, спасенного из Мойки сотрудниками МЧС и полиции, переместили в реанимационный автомобиль.

Он был в возбужденном состоянии, неадекватен, рассказал врач. Кричал абсолютно бессвязные слова, "не трогайте меня, не подходите", не позволял его уложить и снять c него мокрую одежду. При этом держал в руках рюкзак и не хотел с ним расставаться.

Когда медики сняли с пациента куртку, они увидели торчащий из левого кармана пистолет - "по виду боевой", уточнил врач. "Мойка, пистолет, возбужденное состояние, запах алкоголя изо рта - было ощущение, что у человека психическое отклонение и он непредсказуем", - рассказал медик.

Спасатели и правоохранители тем временем собирались разъезжаться, рядом со скорой оставалось двое полицейских. Врач позвал одного из них, когда Соколов уже лежал под капельницей. Сотрудник полиции решил проверить документы, открыл рюкзак и увидел там полиэтиленовый пакет. "Он отшатнулся, потому что там - руки", - вспоминает врач. "Хотите посмотреть?" - спросил полицейский медиков. "Спасибо, мы вам верим", - ответили они.

Соколова пристегнули к носилкам наручниками. Первому полицейскому стало плохо, он вышел из машины и поменялся с коллегой. Несмотря на находку, Соколова требовалось безотлагательно доставить в стационар, рассказал врач. По его мнению, пациент в тот момент не понял, что обнаружили у него в рюкзаке.

Соколова в сопровождении полиции доставили в Мариинскую больницу. В приемном покое больной согрелся и успокоился. "Меня это даже удивило, - признался врач. - То был очень неадекватный, а тут такой спокойный, нормальный человек лежит".

В этот момент сотрудники правоохранительных органов в машине скорой помощи извлекали на глазах у медиков содержимое рюкзака.

Свидетель рассказал, что ему для передачи пациента в больницу нужно было зафиксировать обстоятельства переохлаждения. Врач подошел и спросил: "Олег Валерьевич, а что с вами случилось? Как вы оказались в воде?"

"Увидел, что плывет рюкзак, решил его достать"

Соколов, по словам медика, спокойно сказал: "Я преподаватель университета. Выпивал с друзьями-офицерами cегодня вечером. Вышел прогуляться. Увидел, что по Мойке плывет рюкзак. Меня заинтересовало его содержимое, я решил его достать. И каким-то образом оказался в воде, самостоятельно не смог выбраться".

Спасателей, по словам Соколова, вызвал прохожий, говорит свидетель.

Врача спросили, обращал ли он внимание на рюкзак пациента в машине скорой. Ощущение, что в рюкзаке "что-то не то", показалось ему знакомым, признался медик. "В годы застоя мы забирали работников мясокомбината, они выносили нечто подобное [за пределы предприятия]", - рассказал он.

Когда Соколов отогрелся, он стал абсолютно спокоен, не плакал, про рюкзак не спрашивал, повторил свидетель.

После этого судья огласила протокол досмотра рюкзака с подробностями о его содержимом и упаковке, а также о том, что на рюкзаке лежал травматический пистолет. Из протокола следовало, что осмотр осуществлялся "при свете фонаря".

"Важнейшие документы" остались без копий

Во время следствия обвиняемый явился с повинной. Но теперь настаивает, что ответит на вопрос, признает ли он предъявленное обвинение, лишь после представления прокурором доказательств.

На повторный вопрос судьи Юлия Максименко, признает ли он себя виновным, подсудимый повернулся к своему новому адвокату Сергею Лукьянову (от услуг прежнего защитника историк отказался) и вытащил из заднего кармана брюк лист бумаги. Пока он его разворачивал и читал, Лукьянов подтвердил, что подзащитный ответит на вопрос о признании позднее. Свое отношение к обвинению защитник высказать не пожелал.

Соколов и Лукьянов также просили ознакомить защитника с информацией на ноутбуке и мобильных телефонах, которые, согласно справке в деле, принадлежат Соколову. "Там могут находиться "важные сведения, касающиеся этого сложного дела и конфликта", заявил подсудимый и предупредил: "Непредставление будет грубейшим нарушением законности".

Судья возразила, что, поскольку "непонятным образом" информация о деле попадает в интернет, изучать все файлы участники процесса будут на заседаниях. "Это важнейшие документы, которые осветят все события!" - возмутился Соколов.

Следующее заседание состоится 29 июня.