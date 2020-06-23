Дайджест: китайские флажки в Вене. Британцы скоро сблизятся на метр
Коронавирус предпочитает толкучку
Уже 9 млн человек в мире заболели Covid-19. ВОЗ отмечает, что в густонаселенных странах с большими городами инфекция будет распространяться быстрее, особенно если правительство не обеспечивает достаточно широкого тестирования.
"Цифры растут, потому что эпидемия одновременно развивается в нескольких населенных странах мира", - заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
Быстрее всего вирус распространяется сейчас в Индии, странах Латинской Америки и особенно в Бразилии.
Несмотря на это, в минувшие выходные жители Рио-де-Жанейро заполнили пляжи. Согласно опросу, проведенному центром Paraná Pesquisas, около 70% бразильцев не верят официальным цифрам правительства, а около 20% считают, что вирус выдуман.
START и американский performance art
В понедельник в Вене начались российско-американские переговоры по контролю над вооружениями. Сформированы двусторонние группы для обсуждения судьбы Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3 или в американском варианте START).
Американцы хотят привлечь к договору Китай, без которого договор для них теряет смысл. Однако Пекин присоединяться отказывается.
Спецпредставитель Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли даже опубликовал в "Твиттере" фото переговорных столов с китайскими флажками, упрекнув китайцев в том, что они прячутся за "великой стеной секретности", стремительно наращивая свой ядерный арсенал.
Китайским чиновникам фото не понравилось, они решили, что американцы специально для постановочного снимка привезли с собой в Вену китайские флажки. Представительство Китая в Вене ретвитнуло фото с комментарием: "Это американский перформанс-арт?"
Источники "Коммерсанта" сообщили, что китайские флажки убрали по настоянию российской стороны.
В Верхоянске +38°C. Ну, и что такого страшного?
Температура воздуха в Верхоянске, одном из северных полюсов холода, поднялась до +38°C.
"Год за годом ставятся новые температурные рекорды, но Арктика теплеет быстрее всех, - говорит доцент Бристольского университета доктор Дэнн Митчелл. - В ближайшее время мы еще не раз будем наблюдать подобное".
Специалисты указывают на растущую опасность выброса в атмосферу двуокиси углерода при таянии вечной мерзлоты. По их подсчетам, в канадской и российской тайге связано до 1,5 трлн тонн углекислого газа, это в 40 раз больше общемирового годового выброса этого газа в атмосферу.
Кроме того, аномальная жара в лесистых районах грозит пожарами. Там могут сохраняться скрытые подземные очаги, так называемые "зомби-пожары", которые в любой момент могут вырваться на поверхность.
"Сокровища Винника". В Новой Зеландии арестованы $90 млн
Полиция Новой Зеландии объявила об аресте 90 млн долларов, связанных с криптобиржей BTC-e. Это часть активов некогда крупнейшей русскоязычной площадки по продаже криптовалют. Эти активы по имени возможного собственника называют "сокровищами Винника".
Подробности в материале Андрея Захарова: Новозеландская полиция арестовала часть "сокровищ Винника". Сколько еще осталось?
Британцы скоро сблизятся. Ровно на метр
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, как ожидается, объявит, что с четвертого июля в стране откроются пабы, парикмахерские и рестораны, пишет Guardian.
Пабы обяжут записывать личные данные клиентов для отслеживания контактов в случае заражения. Кроме того, по возможности в заведениях будут устроены коридоры с односторонним движением, что по идее должно снизить вероятность заражений. Многие владельцы питейных заведений критикуют эти схемы.
Кроме того, Борис Джонсон должен объявить, что социальная дистанция, которую правительство рекомендует соблюдать в общественных местах, сократится с двух метров до одного.
Ранее власти неоднократно обещали, что карантин будет ослабляться только при условии устойчивого падения заражаемости коронавирусом.
Ослабления карантина и соцдистанцирования добивался бизнес, но не у всех новые правила вызвали восторг. Врачи, благотворительные организации и профсоюзы высказывают озабоченность решением властей смягчить эти меры.
Профсоюз сотрудников магазинов Usdaw заявил, что, учитывая огромные затраты на внедрение в торговых залах старых правил дистанцирования, переход на новые принесет дополнительные убытки.
Однако, как признает Даунинг-стрит, это решение является политическим, оно призвано сохранить баланс между охраной здоровья населения и заботой об экономике страны, отмечает газета.
Как уже объявлено, с 6 июля пожилые и люди с проблемами со здоровьем, которые находятся в группах риска, постепенно смогут покидать свои дома и общаться с другими впервые с объявления карантина в марте. Это касается примерно 2,2 млн человек.
Россия пытается стать посредником между Пекином и Дели
Во вторник состоится видеоконференция глав МИД России, Индии и Китая. Это будет первая очная беседа министров иностранных дел Индии и Китая после кровавого столкновения их военных в спорной зоне между этими двумя странами.
Индийская пресса пишет, что Россия, выступающая в роли принимающей стороны на этой виртуальной встрече, стремится к роли посредника в разрешении конфликтов между Индией и Китаем, чтобы нарастить свое влияние в регионе.
Бывший президент ЮАР предстанет перед судом
Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума во вторник предстанет перед судом по обвинению во взятках. Зуму с 2014 года обвиняли в коррупции, но он отрицал свою вину.
В 2016 году Верховный суд страны постановил, что Зума нарушил конституцию, отказавшись вернуть часть бюджетных денег, потраченных на реконструкцию своего дома.
Нынешнее дело касается обвинений во взяточничестве при заключении контракта с французской оборонной компанией.
Эффект Голунова. Госдума рассмотрит поправки к наркотической статье
Во вторник депутаты российской Госдумы рассмотрят в первом чтении изменения Уголовно-процессуального кодекса, предписывающие не возбуждать уголовные дела о незаконном обороте наркотиков без данных об их составе и факте передачи.
Вносимые поправки связаны с защитой граждан от необоснованного привлечения по статье 228.1 УК РФ о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков, по которой в июне 2019 года было возбуждено дело в отношении журналиста Ивана Голунова.
"Ни о чем не жалею, сочувствую вам"
Режиссер Кирилл Серебренников выступил в суде по делу о хищении бюджетных денег, выделенных проекту "Седьмая студия". Российские СМИ опубликовали стенограмму его речи, первые буквы абзацев которой складываются в предложение "Ни о чем не жалею, сочувствую вам".
Обвинение попросило суд приговорить Серебренникова к шести годам колонии.
Подробности здесь: "Сочувствую вам". Серебренников зашифровал послание в своей речи и продекламировал Бродского в суде
Какой будет вторая волна и будет ли она?
Вирусологи из нескольких университетов Британии считают, что потенциал для второй волны пандемии Covid-19 есть. Насколько она опасна?
Век назад вторая стадия пандемии "испанского гриппа" унесла больше жизней, чем первая. Пандемия коронавируса далека от завершения. Есть страны, где до сих пор высокий уровень заболевающих, а там, где вирус удалось взять под контроль, опасаются второй волны. О том, какой она может быть, рассказывает Джемс Галлахер:
Парад во время пандемии. Как это будет?
24 июня на Красной площади пройдет военный парад. Изначально он должен был пройти 9 мая, но в этом году его перенесли из-за коронавируса. Как будет проходить парад в таких условиях?
Почему надо послушать новый альбом Дилана
На закате жизни Дилан подводит итог самому себе, пытается разобраться в том, кто он, кем он был в своей долгой жизни и какие множества он накопил за эти годы, пишет наш обозреватель Александр Кан:
Задержания в Беларуси: по всему миру прошли акции солидарности
В минувшие выходные в разных странах мира люди выходили на акции в поддержку задержанных в Беларуси.
Массовые задержания в республике прошли 19-21 июня, когда люди вышли в знак протеста против Лукашенко после ареста одного из основных его соперников на выборах Виктора Бабарико.
В Нью-Йорке, Варшаве, Берлине, Гааге, Москве и Киеве белорусы вышли на мирные пикеты, призывая к честным выборам и поддерживая альтернативных Лукашенко кандидатов.
Дайджест готовили Александр Баранов и Артем Воронин