Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Соцдистанцирование? Какое соцдистанцирование? Пляж "Ипанема" в Рио-де-Жанейро

Коронавирус предпочитает толкучку

Уже 9 млн человек в мире заболели Covid-19. ВОЗ отмечает, что в густонаселенных странах с большими городами инфекция будет распространяться быстрее, особенно если правительство не обеспечивает достаточно широкого тестирования.

"Цифры растут, потому что эпидемия одновременно развивается в нескольких населенных странах мира", - заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Быстрее всего вирус распространяется сейчас в Индии, странах Латинской Америки и особенно в Бразилии.

Несмотря на это, в минувшие выходные жители Рио-де-Жанейро заполнили пляжи. Согласно опросу, проведенному центром Paraná Pesquisas, около 70% бразильцев не верят официальным цифрам правительства, а около 20% считают, что вирус выдуман.

START и американский performance art

В понедельник в Вене начались российско-американские переговоры по контролю над вооружениями. Сформированы двусторонние группы для обсуждения судьбы Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3 или в американском варианте START).

Американцы хотят привлечь к договору Китай, без которого договор для них теряет смысл. Однако Пекин присоединяться отказывается.

Спецпредставитель Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли даже опубликовал в "Твиттере" фото переговорных столов с китайскими флажками, упрекнув китайцев в том, что они прячутся за "великой стеной секретности", стремительно наращивая свой ядерный арсенал.

Китайским чиновникам фото не понравилось, они решили, что американцы специально для постановочного снимка привезли с собой в Вену китайские флажки. Представительство Китая в Вене ретвитнуло фото с комментарием: "Это американский перформанс-арт?"

Источники "Коммерсанта" сообщили, что китайские флажки убрали по настоянию российской стороны.

В Верхоянске +38°C. Ну, и что такого страшного?

Температура воздуха в Верхоянске, одном из северных полюсов холода, поднялась до +38°C.

"Год за годом ставятся новые температурные рекорды, но Арктика теплеет быстрее всех, - говорит доцент Бристольского университета доктор Дэнн Митчелл. - В ближайшее время мы еще не раз будем наблюдать подобное".

Специалисты указывают на растущую опасность выброса в атмосферу двуокиси углерода при таянии вечной мерзлоты. По их подсчетам, в канадской и российской тайге связано до 1,5 трлн тонн углекислого газа, это в 40 раз больше общемирового годового выброса этого газа в атмосферу.

Кроме того, аномальная жара в лесистых районах грозит пожарами. Там могут сохраняться скрытые подземные очаги, так называемые "зомби-пожары", которые в любой момент могут вырваться на поверхность.

"Сокровища Винника". В Новой Зеландии арестованы $90 млн

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Полиция Новой Зеландии объявила об аресте 90 млн долларов, связанных с криптобиржей BTC-e. Это часть активов некогда крупнейшей русскоязычной площадки по продаже криптовалют. Эти активы по имени возможного собственника называют "сокровищами Винника".

Подробности в материале Андрея Захарова: Новозеландская полиция арестовала часть "сокровищ Винника". Сколько еще осталось?

Британцы скоро сблизятся. Ровно на метр

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, как ожидается, объявит, что с четвертого июля в стране откроются пабы, парикмахерские и рестораны, пишет Guardian.

Пабы обяжут записывать личные данные клиентов для отслеживания контактов в случае заражения. Кроме того, по возможности в заведениях будут устроены коридоры с односторонним движением, что по идее должно снизить вероятность заражений. Многие владельцы питейных заведений критикуют эти схемы.

Кроме того, Борис Джонсон должен объявить, что социальная дистанция, которую правительство рекомендует соблюдать в общественных местах, сократится с двух метров до одного.

Ранее власти неоднократно обещали, что карантин будет ослабляться только при условии устойчивого падения заражаемости коронавирусом.

Ослабления карантина и соцдистанцирования добивался бизнес, но не у всех новые правила вызвали восторг. Врачи, благотворительные организации и профсоюзы высказывают озабоченность решением властей смягчить эти меры.

Профсоюз сотрудников магазинов Usdaw заявил, что, учитывая огромные затраты на внедрение в торговых залах старых правил дистанцирования, переход на новые принесет дополнительные убытки.

Однако, как признает Даунинг-стрит, это решение является политическим, оно призвано сохранить баланс между охраной здоровья населения и заботой об экономике страны, отмечает газета.

Как уже объявлено, с 6 июля пожилые и люди с проблемами со здоровьем, которые находятся в группах риска, постепенно смогут покидать свои дома и общаться с другими впервые с объявления карантина в марте. Это касается примерно 2,2 млн человек.

Россия пытается стать посредником между Пекином и Дели

Во вторник состоится видеоконференция глав МИД России, Индии и Китая. Это будет первая очная беседа министров иностранных дел Индии и Китая после кровавого столкновения их военных в спорной зоне между этими двумя странами.

Индийская пресса пишет, что Россия, выступающая в роли принимающей стороны на этой виртуальной встрече, стремится к роли посредника в разрешении конфликтов между Индией и Китаем, чтобы нарастить свое влияние в регионе.

Бывший президент ЮАР предстанет перед судом

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума во вторник предстанет перед судом по обвинению во взятках. Зуму с 2014 года обвиняли в коррупции, но он отрицал свою вину.

В 2016 году Верховный суд страны постановил, что Зума нарушил конституцию, отказавшись вернуть часть бюджетных денег, потраченных на реконструкцию своего дома.

Нынешнее дело касается обвинений во взяточничестве при заключении контракта с французской оборонной компанией.

Эффект Голунова. Госдума рассмотрит поправки к наркотической статье

Во вторник депутаты российской Госдумы рассмотрят в первом чтении изменения Уголовно-процессуального кодекса, предписывающие не возбуждать уголовные дела о незаконном обороте наркотиков без данных об их составе и факте передачи.

Вносимые поправки связаны с защитой граждан от необоснованного привлечения по статье 228.1 УК РФ о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков, по которой в июне 2019 года было возбуждено дело в отношении журналиста Ивана Голунова.

"Ни о чем не жалею, сочувствую вам"

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Режиссер Кирилл Серебренников выступил в суде по делу о хищении бюджетных денег, выделенных проекту "Седьмая студия". Российские СМИ опубликовали стенограмму его речи, первые буквы абзацев которой складываются в предложение "Ни о чем не жалею, сочувствую вам".

Обвинение попросило суд приговорить Серебренникова к шести годам колонии.

Подробности здесь: "Сочувствую вам". Серебренников зашифровал послание в своей речи и продекламировал Бродского в суде

Какой будет вторая волна и будет ли она?

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Вирусологи из нескольких университетов Британии считают, что потенциал для второй волны пандемии Covid-19 есть. Насколько она опасна?

Век назад вторая стадия пандемии "испанского гриппа" унесла больше жизней, чем первая. Пандемия коронавируса далека от завершения. Есть страны, где до сих пор высокий уровень заболевающих, а там, где вирус удалось взять под контроль, опасаются второй волны. О том, какой она может быть, рассказывает Джемс Галлахер:

Парад во время пандемии. Как это будет?

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24 июня на Красной площади пройдет военный парад. Изначально он должен был пройти 9 мая, но в этом году его перенесли из-за коронавируса. Как будет проходить парад в таких условиях?

Почему надо послушать новый альбом Дилана

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На закате жизни Дилан подводит итог самому себе, пытается разобраться в том, кто он, кем он был в своей долгой жизни и какие множества он накопил за эти годы, пишет наш обозреватель Александр Кан:

Задержания в Беларуси: по всему миру прошли акции солидарности

В минувшие выходные в разных странах мира люди выходили на акции в поддержку задержанных в Беларуси.

Массовые задержания в республике прошли 19-21 июня, когда люди вышли в знак протеста против Лукашенко после ареста одного из основных его соперников на выборах Виктора Бабарико.

В Нью-Йорке, Варшаве, Берлине, Гааге, Москве и Киеве белорусы вышли на мирные пикеты, призывая к честным выборам и поддерживая альтернативных Лукашенко кандидатов.

Media playback is unsupported on your device Задержания в Беларуси: акции солидарности по всему миру

Дайджест готовили Александр Баранов и Артем Воронин