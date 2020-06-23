Коронавирус в России: 7 425 новых случаев и смягчение режима в Москве

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В России выявили 7 425 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число вплотную приблизилось к 600 тысячам, за сутки умерли еще 153 пациентов с Covid-19. На этом фоне в Москве, где в последние дни официальная статистика показывала положительную динамику, продолжают смягчать режим ограничений.

Число новых случаев Covid-19 снижается пятый день

За сутки в России выявлено 7 425 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них в Москве - 1081 случай, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Всего за время пандемии - 599 705.

Число регистрируемых случаев снижается пятый день подряд. В понедельник было официально зарегистрировано 7 600 новых случаев (в Москве - 1 068), днем ранее - 7 728, в субботу - 7 889, в пятницу - 7 972.

За последние сутки зафиксировано еще 153 летальных исхода (за весь период пандемии - 8 359). Это примерно в полтора раза больше, чем накануне. Тогда штаб сообщал о 95 умерших - и это был наименьший показатель по смертности от коронавируса с 25 мая.

В Петербурге за сутки умерли 35 пациентов с Covid-19.

Смягчение режима в Москве

В Москве за последний сутки скончались 26 пациентов, число жертв Covid-19 в столице увеличилось до 3643, число выздоровевших - до 139 248. За сутки в столице вылечились 2 578 пациентов.

На этом фоне в Москве во вторник приступили к третьему этапу смягчения ограничительных мер. Власти заявляли, что статистика по городу позволяет ослаблять режим. Два дня назад число новых случаев оказалось меньше тысячи - впервые с 9 апреля.

Со вторник после трех месяцев перерыва должны открыться рестораны и кафе (ранее - только летние веранды), впервые с марта снимут ограничительные ленты с детских и спортивных площадок, снова будет разрешено сидеть на скамейках у подъездов домов и парках. На предыдущем этапе москвичам разрешили гулять (в масках).

В Москве также заработают фитнес-клубы и бассейны, отменяются ограничения на работу детских садов и турагентств. Администрация расположенного у Кремля парка "Зарядье" сообщила об отмене ограничений на прогулки и занятия спортом со вторника. "Можно будет купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке", - сообщил накануне мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Все эти послабления Собянин анонсировал еще 8 мая, объявляя о трех этапах смягчения режима. При этом в столице продолжает действовать запрет на массовые мероприятия. Власти решили, что он не касается голосования по поправкам в Конституцию, которое пройдет 1 июля.

Масочно-перчаточный режим в Москве сохраняется. Когда возобновят работу кинотеатры, Собянин не сообщил. "Поверьте, мне тоже хочется, как можно скорее, снять все оставшиеся ограничения, - написал он в блоге. - Но нельзя допустить, чтобы один опрометчивый шаг перечеркнул результаты нескольких месяцев тяжелой борьбы с пандемией".

Что происходит со статистикой смертности

Глава Росстата Павел Малков ответил на вопрос, почему информация его ведомства о смертности от коронавируса отличается о данных, которые ежедневно публикует оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

"Безусловно, там самые актуальные данные по заболеваемости, а также оперативные данные по смертности, которые вручную заносятся в эту систему", - сказал он в интервью РБК. Росстат же, по его словам, получает сведения из реестра записей актов гражданского состояния (загс).

РБК приводится пример: по данным Росстата, в апреле общий уровень смертности в Дагестане, где сложилась крайне острая ситуация с коронавирусом, рухнул на 51%, в Чечне - на 28,3%, в Ингушетии - на 25,4%, в Краснодарском крае общий уровень смертности снизился на 17,3%.

При этом 13 июня Росстат опубликовал данные за апрель, и число смертей, связанных с коронавирусом, оказалось почти в два с половиной раза больше тех, которые публиковал оперативный штаб. Это объяснялось изменением принципа подсчета.

Штаб сообщал, что в апреле в России умерли 1 145 человек с коронавирусом. Росстат же сообщил о смерти 2 712 пацинетов, заразившихся Covid-19. Вирус стал основной причиной смерти 1 270 человек, объясняли в статистическом ведомстве, еще у 390 он был вероятной причиной смерти, а у 1 052 пациентов Covid-19 был диагностирован, но не был основной причиной смерти, хотя у 435 из них "оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений".

Данные Росстата о смертности от Covid-19 будут уточняться по мере поступления окончательных и медицинских свидетельств, и сведений из загсов, пообещал Малков в интервью РБК. По его мнению, это не сильно повлияет на значение смертности в целом по стране.