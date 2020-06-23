Поправки к Конституции: люди уже голосуют, а игрушки протестуют

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В России готовятся к голосованию по поправкам к Конституции, одна из которых обнуляет президентские сроки Владимира Путина и дает ему возможность оставаться на посту президента по 2036 год. Последние новости на эту тему - в обзоре Би-би-си.

Кремль снова спросили о досрочных выборах

Вступление в силу поправок в Конституцию не приведет к досрочным выборам в Госдуму, заявил во вторник представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, насколько я знаю, это не требует проведения сиюминутных выборов или переназначения на ответственные должности", - сказал Песков. Так он ответил на вопрос, будут ли после вступления в силу поправок досрочные парламентские выборы или назначения на ключевые позиции, например, в Конституционном суде России или генпрокуратуре.

В марте собеседники Би-би-си сообщали, что вариант с досрочными выборами в Госдуму обсуждался на закрытой части встречи Путина с лидерами фракций. Путин в итоге не поддержал их проведение, сославшись на то, что по этому вопросу в парламенте нет консенсуса. Досрочные выборы на заседании Госдумы предложил провести депутат-единоросс Александр Карелин. Против выступала КПРФ.

Уже проголосовали

Досрочно проголосовали по поправкам к Конституции уже более 67 тысяч россиян, заявила во вторник председатель ЦИК России Элла Памфилова. Речь идет о людях, которые живут в труднодоступных и отдаленных местностях, например, на Чукотке.

Голосование по поправкам назначено на 1 июля, но предусмотрено и досрочное голосование, причем не только в труднодоступных местах, а также голосование на дому (для этого даже не требуется объяснять причину, как на выборах).

Кроме того, как сказала Памфилова, ЦИК получил свыше 3,7 млн заявлений на голосование по месту нахождения (а не по прописке) через систему "Мобильный избиратель" и еще свыше 1,2 млн заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. Электронное голосование пройдёт в Москве и Нижегородской области. Наблюдатели за выборами заявляли, что в случае с электронным и надомным голосованием велик риск фальсификации.

При этом ЦИК получил 70 обращений о возможном принуждении к голосованию и использовании административного ресурса, сообщила Памфилова.

"Кремль проследит за явкой с помощью QR-кодов"

С таким заголовком агентство Рейтер накануне опубликовало расследование о том, что Кремль якобы попросил большие компании прорекламировать среди своих сотрудников голосование по поправкам к Конституции, которое позволит Путину "продлить свое правление до 2036 года".

В документах, отправленных как минимум в три большие частные российские компании, говорится, что рядом с избирательными участками пройдут викторины, которые должны привлечь избирателей возможностью выиграть квартиры и машины, пишет Рейтер. Кремль и ЦИК не ответили на запросы о комментариях, указывает агентство.

Закон позволяет стимулировать явку, признает Рейтер, но викторины дадут компаниям возможность проверить, кто из их сотрудников проголосовал, поскольку участники розыгрыша получат уникальные QR-коды, по которым их можно будет отследить.

Игрушки против поправок

В Петербурге сотрудники приходили домой к пресс-секретарю оппозиционного движения "Весна" Софье Уляшевой из-за митинга игрушек против поправок к Конституции. Об этом она сама сообщила "Медиазоне".

Как рассказала Уляшева, активисты выставили игрушки на Марсовом поле, где обычно проходят не согласованные с властями акции протеста, и дали им в руки маленькие плакаты и баннеры, в том числе против поправок. Это было еще в воскресенье, 21 июня.

В понедельник вечером движение "Весна" сообщило, что к Уляшевой приходили люди, которые представились сотрудниками уголовного розыска и спрашивали об этой акции.

Активистка рассказала "ОВД-Инфо", что правоохранители пришли по адресу ее прописки. Дома была подруга ее матери, которая не стала впускать пришедших и разговаривала с ними через дверь, уточняет "Медиазона".

"Они сказали, что у меня гражданская позиция, и я якобы расставляла игрушки на Марсовом. И об этом они хотят со мной поговорить", - сказала изданию Уляшева. В соцсетях ее указали как фотографа, снимавшего митинг игрушек.

Опрос не для "Ведомостей"

С сайта газеты "Ведомости", откуда в знак протеста против назначения новым собственником нового главного редактора уволились все заместители главреда, трижды снимали новость об отношении москвичей к голосованию по по правкам в Конституцию.

Этот опрос проводился компанией Russian Fieldпо по заказу Романа Юнемана, который в прошлом году баллотировался в Мосгордуму. Исследование показало, что только 46% жителей Москвы готовы поддержать поправки, не поддерживают изменения 43% опрошенных.

При этом авторы исследования прогнозируют, что более половины избирателей все же проголосуют за поправки. Они связывают это с нежеланием противников поправок идти голосовать.

Главный редактор "Ведомостей" Андрей Шмаров накануне снял эту новость с сайта, но сотрудники редакции восстановили публикацию, рассказал "Открытым медиа" сотрудник "Ведомостей". По данным издания, вечером публикация снова пропала с сайта (об этом в "Фейсбуке" написал Юнеман), но затем вновь появилась на прежнем месте. Утром, как пишут "Открытые медиа", она была опять удалена, в полдень вторника снова открывалась на сайте "Ведомостей", но недолго - теперь выдает "ошибку 404".