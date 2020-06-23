Власти Сиэтла ликвидируют "зону, свободную от полиции". Там расцвела преступность

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Часть Сиэтла была оцеплена протестующими 8 июня

Мэр Сиэтла Дженни Дуркан заявила, что собирается восстановить контроль над так называемой зоной протеста "Оккупай Капитолий". Она занята протестующими, объявившими ее "автономной зоной". По словам мэра, полиция намерена в ближайшем будущем вернуться в район.

Там в минувшие выходные три человека пострадали в результате инцидентов с использованием огнестрельного оружия.

Утром в субботу был убит 19-летний юноша и тяжело ранен 33-летний мужчина. Вечером в воскресенье 17-летний подросток получил ранение в руку. Он отказался давать показания.

Днем зона выглядит мирно. Протестующие расслабляются в парке, а волонтеры раздают им бесплатную еду. Однако по ночам там участились вооруженные нападения, изнасилования, ограбления квартир и акты вандализма. Демонстранты устраивали шумные шествия, некоторые открыто носили оружие.

Что это за зона?

Вслед за гибелью 25 мая в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского во многих городах США, в том числе в Сиэтле, столице штата Вашингтон на крайнем северо-западе страны, начались массовые протесты.

В Сиэтле они преобрели особенно агрессивную форму. 8 июня территория Восточного округа города стала настоящим полем боя между демонстрантами и стражами порядка. В ходе столкновений полиция решила покинуть район, позволив протестущим занять здание полицейского участка.

Сначала губернатор штата распорядился ввести в город Национальную гвардию, а мэр - ввести комендантский час, но 8 июня власти отступили, и полиция покинула зону.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Один из главных лозунгов обитателей "зоны" - свобода и равенство для угнетенных. Днем люди в основном бродят по улицам и лежат в скверах, получая бесплатную еду

Вскоре после этого телеканал Си-эн-эн задал мэру вопрос о том, когда власти собираются восстановить там контроль.

"Не знаю. Надеюсь, впереди у нас лето любви", - ответила она.

Когда Дональд Трамп 15 июня заявил, что может прислать Национальную гвардию для восстановления порядка в городе, губернатор штата Джей Инсли и мэр Дженни Дуркан в ответ посоветовали ему заниматься своим делом.

Что власти говорят теперь?

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"Накапливающееся воздействие постоянных собраний и протестов и ночная атмосфера насилия все более затрудняют существование бизнеса и населения. Воздействие нарастает, а безопасность уменьшается", - заявила мэр на пресс-конференции в понедельник.

Шеф полиции Сиэтла Кармен Бест рассказала, что после субботней перестрелки враждебно настроенная толпа не позволила ее подчиненным, а также работникам скорой помощи попасть на место происшествия и помочь пострадавшим.

По словам главы города, полиция вернется в район в ближайшем будущем, и произойдет это мирно, для чего власти намерены вступить в переговоры с протестующими.

Часть города, о которой идет речь, в последние годы была значительно благоустроена после того, как снимавшие там квартиры работники высокотехнологичных компаний подняли спрос и цены на жилье.

Участники протестов посадили там общественный садик и написали на стене одного из домов огромными буквами: "Black Lives Matter".