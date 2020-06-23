Глава Росстата рассказал, как считают жертв Covid-19

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Глава Росстата Павел Малков объяснил значительные расхождения в данных по смертности от Covid-19, которые публикует его ведомство и федеральный оперативный штаб, различиями в методологии подсчета.

Так, данные Росстата по смертности от коронавируса за апрель радикально отличались от цифр оперативного штаба. Росстат в апреле насчитал в стране 2712 смертей людей, зараженных коронавирусом. Для 1660 из них, по данным ведомства, Covid-19 стал основной причиной смерти. По данным оперативного штаба по коронавирусу, от Covid-19 в стране умерли 1169 человек.

Как объяснил в интервью РБК Павел Малков, оперативный штаб использует в основном оперативные данные, тогда как Росстат получает данные из Единого государственного реестра ЗАГС, которые постоянно обновляются.

На качество статистики, по словам Малкова, могут повлиять два основных фактора. Во-первых, на момент регистрации смерти умершего от Covid-19 еще может быть не готово окончательное медицинское свидетельство о смерти, которое выдается после получения результатов соответствующих анализов. На оформление свидетельства может уйти полтора месяца.

"И потом еще потребуется время, чтобы оно попало в орган статистики и было занесено в базу данных", - пояснил Малкин.

Во-вторых, по словам главы Росстата, в ряде российских регионов для получения разрешения на захоронение регистрация смерти в загсе не обязательна. (Она обязательна для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и большинства крупных городов страны).

“Это в первую очередь Северо-Кавказский федеральный округ, часть Южного федерального округа, встречается в Поволжье и на Дальнем Востоке”, - говорит Павел Малкин.

В обычной ситуации, по словам Малкина, это не влияет на статистику, поскольку люди все равно приходят в загс и регистрируют смерть.

“Но в условиях эпидемии, самоизоляции и карантина люди зачастую откладывали поход в загс. Такие случаи происходит именно там, где можно похоронить человека просто по справке из медучреждения”, - добавляет глава Росстата.

Как рассказал Павел Малкин, Росстат данные по смертности от Covid-19 разделил на четыре группы. В первую колонку вносятся данные о смертях, основной причиной которых стала подтвержденная коронавирусная инфекция, во вторую - случаи, где основной причиной смерти стал коронавирус, но окончательные анализы еще не готовы. В третью колонку попадают данные об умерших от других болезней, на течение которых повлияла коронавирусная инфекция. В четвертой колонке - данные о смертях с диагностированным коронавирусом, который никак не повлиял на наступление смерти.

Занижают ли смертность - или дело в методике подсчета?

Смертность от Covid-19 в России, согласно официальным данным, значительно ниже, чем во многих других странах.

Согласно данным оперативного штаба за 23 июня, число выявленных заболевших в России составляет 599 705, число смертей от Covid-19 - 8359. То есть смертность от Covid-19 составляет 1,39%. При этом смертность от Covid-19 по всему миру, по данным за 23 июня, равна 5,21%.

В середине мая вице-премьер Татьяна Голикова говорила о том, что в среднем по России уровень летальности от Covid-19 в 7,6 раз ниже среднемирового.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова тогда объяснила низкий уровень смертности от коронавируса "своевременным выявлением" заболевших.

Российский феномен низкой смертности вызвал вопросы у общественности как в стране, так и за ее пределами.

Газеты New York Times и Financial Times ранее писали, что показатели смертности в России якобы могут занижаться на 70%.

Российские власти эти обвинения неоднократно отвергали.

В начале мая эксперты обратили внимание на то, что общая смертность в Москве в апреле была на 18% выше, чем в апреле прошлого года и на 20% выше, чем в среднем в апреле за последние 10 лет. В абсолютных значениях превышение смертности в столице составило почти 2 тысячи случаев, тогда как, согласно официальным данным, от коронавируса в апреле в Москве скончались 642 человека.

СМИ обратили внимание на то, что во многих регионах смерти непосредственно от Covid-19 и смерти пациентов от других заболеваний, но с подтвержденной коронавирусной инфекцией считаются отдельно.

Как пояснил президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский, подозрительно низкие цифры по смертности можно было объяснить особенностями методики подсчета.

"Ущерб статистического учета в том, что они ориентируются только на первоначальную причину смерти - на то заболевание, которое вызвало причину смерти. Не учитывая то, что стоит на втором месте", - рассказал он Русской службе Би-би-си.

В конце мая минздрав обновил рекомендации по ведению статистки по смертности от Covid-19, предложив регионам указывать в причинах смерти человека выявленный Covid-19, даже если он не был основной причиной смерти.

После пересчета в соответствии с новыми указаниями минздрава число умерших от Covid-19 в Москве в апреле выросло с 639 до 1561 человека. В начале июня власти Москвы сообщили, что в мае в городе зафиксировано 5260 смертей, связанных с Covid-19. При этом отмечалось, что коронавирус стал основной причиной смерти в 2757 случаях, тогда как 2503 человека скончались от других причин, имея положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Публикуя новые данные, в мэрии Москвы подчеркнули, что смертность от Covid-19 в городе существенно ниже, чем в столицах многих западных стран - даже если ее считать по методике ВОЗ. Согласно официальным данным, случаи смертей, основной причиной которых стала коронавирусная инфекция, составили 1,4% от всех выявленных случаев заболевания. Если же учесть летальные случаи, где Covid-19 был сопутствующим заболеванием, то смертность составит 2,8%.

В Нью-Йорке эти показатели составляют 10% и 23% соответственно.

Очень низкий уровень смертности от Covid-19 в России вызвал вопросы и у Всемирной организации здравоохранения. 10 июня глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что ситуацию с низкой смертностью "сложно понять", учитывая численность населения станы и схожесть российской системы здравоохранения с системами других европейских стран. Райан предположил, что низкая смертность может объясняться большим охватом тестирования, и попросил Москву прояснить используемую методику подсчета летальных случаев от коронавирусной инфекции.

Дифференциация диагнозов

Главный внештатный патологоанатом минздрава академик РАН Георгий Франк рассказал Би-би-си, что в России вскрытие больных, умерших в инфекционных отделениях, практикуется значительно чаще, чем в других странах. По его словам, этим можно объяснить дифференциацию диагнозов и более редкое, чем в других странах, упоминание ковида в качестве причины смерти.

В столице при смерти с подозрением на коронавирус обязательно проводится патологоанатомическое исследование. Диагноз ставится за две недели при нормативном сроке в 45 дней.

Георгий Франк ранее выступал против того, чтобы считать коронавирус основной причиной смерти всех больных, у которых был выявлен Covid-19

"В части случаев Covid-19 может быть основной причиной гибели человека, а в части случаев он может быть просто фоном этой болезни, иногда даже сопутствующим заболеванием, если он совсем слабо течет, а у человека есть какая-то еще тяжелая болезнь. Если у человека распространенный рак желудка с метастазами, и при этом легкая форма Covid-19, то естественно, на первое место выходит рак желудка, который приводит больного к гибели", - говорил Георгий Франк в эфире “Эха Москвы”.

Эксперты в разных странах, в том числе в США и Британии, считают, что при анализе смертности от коронавируса необходимо учитывать в том числе и общий рост количества умерших во время эпидемии. В этом случае точно будут учитываться все смерти от Covid-19, вне зависимости от того, как ставится диагноз.

Почему так важны данные об избыточной смертности

Также такие данные помогают понять, сколько человек умерли в результате косвенного влияния пандемии - например из-за невозможности вовремя получить медицинскую помощь из-за перегрузки системы здравоохранения.

По данным департамента здравоохранения Москвы, в мае в российской столице умерли 15 713 человек. Это на 58% больше, чем средняя смертность в этом же месяце за последние три года. Это означает, что избыточная смертность (превышение количества умерших над средней смертностью за этот же период за предыдущие несколько лет) в мае составила 5799 случаев.

Как уточнили в департаменте здравоохранения Москвы, Covid-19 стал основной или сопутствующей причиной смерти в 5260 случаях. То есть на коронавирус приходится 92% избыточной смертности в мае.

В Санкт-Петербурге, по данным местного комитета ЗАГС, в мае умерли 6427 человек, что на 28% больше, чем в среднем за этот период в 2011-2019 годах.

По официальным данным на 19 июня, от коронавируса в мире умерло 440 тысяч человек. При этом, как показало исследование Би-би-си, во время пандемии умерли еще 130 тысяч человек и во многих странах количество смертей от всех причин было выше обычного. В некоторых странах "избыточная смертность" была значительно выше, чем указанное в официальных сводках количество умерших от коронавируса.

Можно предположить, что часть этого превышения может объясняться недостаточно точным подсчетом смертности от Covid-19, другая часть - прямым или косвенным влиянием пандемии. Так, в Австрии избыточная смертность за период с 16 марта по 10 мая составила 11%, количество смертей было выше ожидаемого на 1300 летальных случаев. При этом, согласно официальным данным, от Covid-19 за этот период скончались 618 человек.

В Бельгии, напротив, избыточная смертность оказалась меньше, чем число жертв Covid-19. Избыточная смертность за период с 9 марта по 17 мая в Бельгии составила 37% - количество смертей оказалось на 8100 больше ожидаемого. При этом число скончавшихся от ковида за этот период составило 9115 человек.