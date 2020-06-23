Суд обязал президента Бразилии надевать на людях маску

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Бразильский федеральный судья Ренато Борелли постановил, что официальные лица государства, включая президента Жаира Болсонару, обязаны надевать маску в общественных местах. Нарушителям, невзирая на должность, грозит штраф в размере 2 тыс. бразильских реалов (около 400 долларов).

Президент Болсонару, представляющий крайне правых, подвергается критике за бравирование своим скептицизмом по отношению к коронавирусу, от которого в Бразилии умерло уже более 50 тысяч человек. В начале пандемии он заявлял, что Covid-19 - всего лишь легкая простуда.

Встречаясь со сторонниками, он неоднократно появлялся на публике без маски. На одном из митингов его засняли в тот момент, когда он кашлял, не прикрывая рта, в другом случае - чихающим в ладонь и тут же здоровающимся за руку с пожилой женщиной.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На прошлой неделе Болсонару выходил из президентского дворца без маски

Бразилия находится на втором месте в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом - свыше миллиона. Более тысячи человек в стране скончались от коронавируса.

Несмотря на это, президент Болсонару в понедельник вновь потребовал ослабить карантинные меры и открыть магазины и предприятия, призвав "не перебарщивать" и повторив свой известный тезис, что меры по борьбе с пандемией не должны приносить больше вреда, чем сама пандемия.

Настойчивые призывы главы государства ставить во главу угла экономику привели его к столкновению с губернаторами ряда бразильских штатов, которые своей властью ввели ограничительные меры, в том числе обязательное ношение масок.