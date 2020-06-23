В России появится "налог для богатых". Поможет ли он детям и экономике?

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Российский президент Владимир Путин объявил о новой реформе налогообложения. С 1 января 2021 года в России вводится так называемый "налог для богатых": подоходный налог для людей с доходами более 5 млн рублей в год вырастет с 13 до 15%. Власти планируют отправлять полученные деньги на помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями. Что думают об этом экономисты и фонды, помогающие таким детям?

Облагаться повышенным налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) будет только та часть дохода, которая превышает 5 млн рублей.

Как отметил Путин, полученные средства - около 60 млрд рублей - будут направлены на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации.

"То, что граждане с разным уровнем доходов платят налог одинаково, по одной ставке в 13%, на первый взгляд, выглядит даже несправедливым", - сказал президент во время телеобращения во вторник.

О том, что правительство рассматривает вариант увеличения ставки НДФЛ для обеспеченных россиян, на прошлой неделе сообщали источники РБК и Forbes. При этом источник Forbes в Госдуме отмечал, что в качестве порога годового дохода предлагалась цифра в 2-3 млн рублей - в этом случае рост НДФЛ коснулся бы куда более широкой группы людей.

Как повышение налогов скажется на экономике?

Новые правила коснутся лишь около 1% населения страны, говорит профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов.

"Надо понимать, что 5 млн - это более 400 тысяч рублей в месяц, и соответственно для них это окажется существенным снижением дохода. Скажем, при зарплате 10 млн [рублей в год] это означает снижение зарплаты на 100 тысяч рублей в год", - отмечает эксперт. Таким образом для тех, кто подпадет под новые налоги, это будут существенные финансовые потери, считает он.

Мнение Шибанова косвенно подтверждают цифры Росстата. По данным на апрель 2019 года, в России зарплату выше 500 тысяч рублей в месяц получает около 0,1% всех работающих россиян. Еще около 0,7% получают зарплату от 250 тысяч рублей в месяц до 500 тысяч. Ведомство не дает разбивку по тому, какая доля населения получает зарплату выше 400 тысяч рублей.

"Средний класс в год зарабатывает меньше двух миллионов, в основном это доходы работников госкорпораций и чиновников высшего класса", - говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

Действительно, судя по декларациям, доходы многих чиновников серьезно превышают лимит в 5 млн рублей. Например, сам Владимир Путин явно подпадает под действие новых правил: по итогам 2018 года он заработал более 8,6 млн рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин в 2018 году заработал почти 19 млн рублей, что существенно выше порога в 5 млн рублей.

Издание Frank RG, специализирующее на банковской аналитике, при этом сообщило, что повышение налогов может затронуть до 30% офисных сотрудников банков. В основном идет речь о руководящих работниках.

При этом повышение налогов вряд ли затронет тех, кто продал недвижимость и таким образом получил повышенные доходы, уверяет Александр Захаров. "В налоговом кодексе есть специальная норма, которая позволяет исключать продажу недвижимости из налогообложения. В данном случае имеются в виду доходы от предпринимательской деятельности, зарплаты - так называемые обычные доходы", - поясняет он.

По мнению Захарова, бизнес вряд ли будет массово уходить в тень от новых налогов, так как они все равно остаются одними из самых низких в Европе. Новые меры затронут лишь малую часть населения страны и не коснутся среднего класса, уверяет он.

Экономический эффект от новых налоговых правил будет не столь значительным, полагает главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова. "60 млрд рублей - это не такая уж большая сумма в годовом выражении. Речь [в выступлении Путина] также шла о том, что 100 млн рублей регионам дополнительно дают на дорожное строительство. То есть эффект от повышения подоходного налога будет даже меньше той суммы, которая направляется на дороги", - полагает глава.

Поможет ли новый налог детям?

Опрошенные Би-би-си руководители благотворительных организаций, которые помогают детям с орфанными заболеваниями, положительно оценили идею Путина.

Директор фонда "Семьи СМА" Ольга Германенко объясняет, что лекарства от орфанных заболеваний дорогие именно потому, что болезни редкие. Например, людей со спинально-мышечной атрофией (СМА) около 1000 на всю Россию, но каждому из них нужно очень много денег на лечение.

Региональные бюджеты просто не справляются с нагрузкой, говорит Германенко и приводит примеры нужных сумм для пациентов со СМА: "Стоимость лечения на год - 42 миллиона рублей. И на каждый последующий год нужно в два раза меньше, а лечиться нужно на протяжение всей жизни". Проблема действительно упирается в деньги, уверена Германенко.

С ней согласна директор фонда "Подари жизнь" Екатерина Шергова: "Пока мы имеем ситуацию, что многие дети не получают помощь просто потому, что не хватило денег. Медицина в области орфанных заболеваний критически недофинансирована. Несмотря на ту работу, которые мы ведем в течение многих лет, мы просто не в состоянии покрыть все потребности. Появляются новые препараты, которые стоят огромных денег, и приходится принимать кошмарные решения: кому помочь, а кому нет".

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"Наши расходы на детей за год составили порядка 1 миллиарда 700 миллионов рублей. А тут речь идет о 60 миллиардах!" - подсчитывает Шергова.

"Есть очевидный плюс, он заключается в том, что российское общество на сегодняшний день не в состоянии собрать 60 млрд рублей на помощь детям с орфанными заболеваниями", - отмечает председатель совета благотворительного фонда "Нужна помощь" Митя Алешковский.

По его словам, 60 млрд хватит как раз на обеспечение упомянутого количества детей со СМА дорогостоящими препаратами. Он считает, что решение властей выделить деньги на лечение детей с орфанными заболеваниям победой гражданского общества. "Но орфанных заболеваний зарегистрировано в общей сложности 215, то есть гарантировано, что не все нуждающиеся в помощи ее получат", - сказал Алешковский.

Сергей Амбиндер, исполнительный директор Русфонда, объяснил, что многие состоятельные люди и так годами жертвовали деньги на поддержку больных детей. Он полагает, что поэтому они поддержат эту инициативу.

Впрочем, оговаривается Ольга Германенко, пока они услышали от президента только часть ответа. "Если по-простому, сегодня мы узнали, что нам дадут денег. Но каким образом, какие именно заболевания будут включены, какие пациенты получат помощь и самое главное, когда - мы с нетерпением ждем, когда это станет ясно", - говорит директор фонда "Семьи СМА".

Одна из проблем - скорость, объясняет она: повышенный налог начнет взиматься только с 2021 года, значит, поступит в казну ближе к 2022-му. "Порядка 100 пациентов со СМА к 2022 году может погибнуть", - говорит Германенко.

Второе, что смутило директора фонда - президент говорил именно о детях. "В России 779 пациентов со СМА - это дети. Еще 210 - взрослые. Что будет с ними? Неужели преодоление 18-летнего рубежа будет значить приговор?" - удивляется Германенко.

Алешковский считает ключевой ошибкой то, что власти помогают только детям или старикам: "Это не системное решение для всех, это хорошо с точки зрения спасения чьих-то жизней. Проблема в том, что мы не боремся за жизнь человека в принципе".

В России перечень редких заболеваний включает больше 250 болезней. Есть две государственные программы, с помощью которых можно получить лечение от редких болезней, но как объясняет Германенко, существуют также порядка 30 заболеваний, которые не попали ни в один из перечней, хотя для них и найдено лечение. Это значит, что помощь государства таким пациентам не гарантирована.

Зачем Путину повышать налоги и отправлять их на помощь детям?

"Само по себе обращение Путина не выглядит странным, логично, что перед референдумом он должен был что-то сказать, подготовить какие-то пряники, - сказала Би-би-си руководитель аналитической фирмы R.Politik Татьяна Становая. - В Кремле явно заранее готовились и применили широкий подход - что можно сделать для широких слоев населения".

По мнению Становой, на Путина, который публично долго отстаивал плоскую шкалу налогов, повлияли обстоятельства - кризис и приближающееся голосование по поправкам. Кроме того, и оппозиция, и окружение президента убеждали ввести прогрессивную шкалу подоходного налога, так как замечали запрос на социальную справедливость, отметила эксперт.

"Путин пошел на уступки. Обстоятельства начинают влиять на его решения. Ему становится сложнее быть принципиальным при большом давлении разных факторов и приходится приспосабливаться", - резюмировала Становая.

"Очевидно, что Путин не верит что удастся людей мобилизовать на голосование, и поэтому он выложил такой обширный пакет помощи и мер", - сказал Би-би-си политолог Глеб Павловский.

По его мнению, обещание повысить налоги и отправить полученные деньги на помощь детям - "конечно, пропагандистская конструкция". "Что мешает оказать такую помощь из средств ФНБ - это же не триллионы?" - задается вопросом он. Павловский считает, что для людей, чьи голоса власть рассчитывает на плебисците, важнее другие меры - та же помощь семьям с детьми.