"Хороший финансовый пряник". Будет ли IT-компаниям в России лучше, чем в Ирландии?

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В России объявили налоговый маневр для IT-отрасли. Для технологических компаний резко снизят налоги и различные выплаты. Это уже привело к резкому росту котировок акций "Яндекса" и Mail.ru. Превратит ли налоговый маневр Россию в мировой центр IT-индустрии и что об этом думает бизнес?

Президент Владимир Путин во вторник объявил среди прочего о налоговом маневре в IT-отрасли, фактически речь идет о радикальном снижении налогов, причем бессрочно:

ставка страховых взносов для IT-компаний будет снижена до 7,6%. Сейчас ставка установлена на уровне 14% до 2023 года;

ставка налога на прибыль для этого сектора будет снижена с 20% до 3%.

"Что не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире", - заявил президент.

После выступления Путина акции российских IT-компаний на бирже выросли. Ценные бумаги "Яндекса" на Московской бирже выросли на 4,6%, бумаги Mail.ru на Лондонской бирже выросли на 9%.

На льготы смогут претендовать компании, у которых не менее 90% выручки приходится на на продажу программного обеспечения, а также услуг по его разработке, внедрению и поддержке, писала газета "Ведомости" со ссылкой на неназванных федеральных чиновников.

Если это правда, то некоторые подразделения таких крупных IT-компаний, как "Яндекс" и Mail.ru могут оказаться вне действия льгот, так как у них существенная часть выручки приходится на продажу рекламы, отмечает в комментарии аналитик ВТБ Капитала Владимир Беспалов.

Что думают эксперты?

Льготное налогообложение снизит коммерческие риски, понизит планку входа на рынок для начинающих разработчиков, говорит бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По его словам, сейчас на 10-15 крупных игроков приходится около 85% российского IT-рынка (без учета вложений в рамках нацпроекта "Цифровая экономика"). "Остальные отечественные IT-компании, а их десятки тысяч, живут с оборотом в 20-30 млн рублей в год. Если им станет легче, рынок станет более разнообразным, вырастет конкуренция, а услуги, соответственно, удешевятся", - отмечает Титов.

Однако эксперты сомневаются, что налоговый маневр в IT все же заставит отрасль бурно расти. "Это хороший финансовый пряник. Но я не думаю, что это будет тем самым катализатором, который будет стимулировать IT-индустрию в большей степени развивать свой бизнес в России", - считает партнер "Делойт" Артем Васютин.

"Если мы говорим о международном распределении труда в IT-отрасли, мы конкурируем в первую очередь с Восточной Европой, включая Беларусь и Украину. В этом отношении режим, конечно, стал более привлекательным. Думаю, что многие компании задумаются о том, чтобы размещать свои центры разработки именно в России", - считает партнер EY Вадим Ильин.

Сомнения экспертов связаны с общим деловым климатом в России. По мнению Васютина, налоговый режим, безусловно, важен, но ключевыми также являются вопросы предсказуемости ведения бизнеса, а также защиты интеллектуальной собственности.

"Мы не говорим о том, что мы конкурируем с центрами разработки, которые размещены там, а скорее мы конкурируем именно как налоговая юрисдикция", - говорит Ильин.

Чтобы улучшить условия ведения бизнеса, надо устранить сложности с перемещением товаров и услуг через границу, пересмотреть требования валютного контроля и упростить другие процедуры для российских компаний, которые ориентируются на внешний рынок, отмечает Борис Титов.

"Очень важно, чтобы IT-продукты создавались именно в России, а не уходили на Запад в виде идей, возвращаясь к нам в виде продуктов, но уже в несколько раз дороже", - говорит омбудсмен.

При этом представители IT-бизнеса и индустрии, опрошенные Би-би-си, довольны налоговым маневром.

Николай Комлев, директор Ассоциации АПКИТ, председатель Совета ТПП РФ по развитию цифровой экономики

Названные меры в отношении IT - да, это в интересах IT-бизнеса. Не исключено, что для компенсации обозначенных льгот, где-то в другом месте налоги потом повысят, но пока заявленное президентом воспринимается полностью позитивно.

Поскольку основной ресурс IT-компаний - это интеллект сотрудников, то снижение страховых сборов - прямое удешевление использования этого ресурса. Снижение налога на прибыль позволяет не списывать всё на затраты, а показывать больше прибыли и направлять её на долговременное развитие бизнеса. Это дает определенную свободу действий в правовом поле.

Сам термин "маневр" немного смущает. Маневрирование предполагает быструю смену курса, а для бизнеса принципиально важны долговременные, стабильные правила игры.

Из того, что озвучил сегодня президент, прямой связи с экспортом пока не вижу. Программы будет легче создавать в России - это да. И тем, кто работает на внутреннем рынке, и тем, кто поставляет их на экспорт. Для кратного роста экспорта требуются более существенные изменения. Тут и вопрос отмены санкций, и вопрос более глубокой интеграции в мировую экономику, и вопрос устранения бюрократических барьеров, и многое другое.

Сергей Плуготаренко, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций

Все пункты налогового маневра - своевременные, нужные, эффективные.

Но, как отменил Владимир Путин: "Налоги - это, конечно, важно, но далеко не все. Прошу правительство продолжить анализ по всем другим условиям работы IT-отрасли и смежных сфер. Мы также должны быть здесь конкурентоспособными".

Поэтому пристально следим за развитием событий (как в отношении уже анонсированных мер, так и новых-будущих) и не расслабляемся.

Кроме того, очень важно помнить о бизнес-климате и инвестиционном климате в частности. Если мы хотим, чтобы инвестировало не только государство, но и частные инвесторы, то нужен благоприятный фон.

Сами по себе меры "налогового маневра" хороши, но вдвойне отлично, что они носят "бессрочный характер" - это является принципиально важными для IT-отрасли.

РАЭК и отрасль давно говорят о необходимости изменения парадигмы регулирования ИТ-отрасли с "охранительно-запретительной" (существующей с 2012 года) - на "стимулирующую". Надеюсь, что мы являемся участниками процесса "переключения" этой парадигмы, именно сейчас, в 2020 году.

Михаил Прибочий, управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России, странах СНГ и Балтии

Для индустрии это позитивная новость: возможность реинвестировать больше средств в развитие перспективных продуктов позволит компаниям, в том числе стартапам, повысить конкурентоспособность отечественных IT-продуктов и потенциально снизить их стоимость для конечного потребителя как на российском, так и на зарубежных рынках.

Однако необходимо помнить, что разработка программ и развитие IT-отрасли — это длительный и сложный процесс, поэтому текущие меры можно будет оценивать в долгосрочной перспективе.

Павел Адылин, исполнительный директор компании Artezio (входит в группу Ланит)

Налоговый маневр окажет позитивное влияние на экономику IT-компаний, мы положительно относимся к решению властей. До этого складывалась ситуация, что предприятия других отраслей получили 50% льготы на социальные налоги, которые составляют основную часть отчислений в государственный бюджет. А у предприятий, занимающихся разработкой ПО, эта льгота и так была.

Таким образом, до решения о налоговом маневре государство никак не поддерживало IT-отрасль в период кризиса, вызванного коронавирусом. Радует, что на государственном уровне теперь есть понимание того, что IT-компаниям нужно помочь преодолеть последствия пандемии и восстановиться.

Проблема в том, что IT-сектор очень сильно зависит от ситуации с экономикой в других отраслях. Разработчики ПО обслуживают другие компании, включая те, что пострадали от пандемии. Разумеется, провал в экономике портфельных заказчиков сказался на выручке IT-компаний. И чем больше в портфеле заказов у IT-компаний пострадавших предприятий, тем сильнее финансовые потери. Они могут быть вполне соизмеримы с потерями тех самых предприятий наиболее пострадавших отраслей.

Валентин Макаров, президент Ассоциации РУССОФТ

Обе меры поддержки IT-индустрии, высказанные сегодня президентом, прошли двухмесячный путь проработки внутри РУССОФТ вместе с другими ассоциациями, в контакте с минкомсвязи и с другими ведомствами. И они были, пожалуй, главными в ряду предложений, которые были высказаны президенту от имени индустрии на совещании по видео-конференцсвязи 10 июня. Естественно, мы поддерживаем эти меры.

Снижение страховых взносов - уже испытанный инструмент повышения конкурентоспособности IT-индустрии на глобальном рынке. Впервые страховые взносы для IT-компаний были снижены в 2007 году с 30% до 14% и за все это время доказали свою эффективность. Бюджет не потерял ничего благодаря росту объема налогов с физических лиц за счет ускоренного роста оборота компаний, и компании продемонстрировали высокие темпы роста зарубежных продаж (выше 10% все эти годы, кроме 2009 года, когда из-за мирового кризиса наш рост составил всего 3%).

Имея опыт сравнения роста компаний, пользующихся льготой и не пользующихся ею в 2012-2013 годах, можно сказать, что снижение ставки страховых взносов с 14% до 7,6% даст 3-4 процентных пункта роста оборота IT-компаний. Это означает 300-400 млн долларов дополнительного объема зарубежных продаж российских ИТ-компаний уже в 2021 году.

Что касается такого резкого снижения налога на прибыль (с 20% до 3%), то это очень важный фактор создания благоприятной юрисдикции для ИТ-бизнеса в России. Налоговый климат является не единственным фактором, характеризующим юрисдикцию (еще влияют доступ к капиталу, размер внутреннего рынка, административные барьеры, судебная и правоохранительная системы, да много еще чего, включая антироссийски санкции).

Но ставки налогов в разных странах можно сравнить количественно, а с новыми ставками Россия становится чуть ли не мировым лидером по привлекательности для ведения мирового ИТ-бизнеса с ее территории.