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Коронавирус: опасные тенденции в США

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи предупредил, что активное распространение коронавируса в стране продолжается, и в течение следующих двух недель властям необходимо предпринять все усилия, чтобы остановить новую вспышку Covid-19.

Эпицентром распространения коронавируса в мире по-прежнему остается Бразилия: там уже 1,1 млн заболевших и более 50 тыс. смертей.

В США - стране, наиболее пострадавшей от Covid-19 среди всех стран мира, карантинные ограничения активно отменяют. Однако Фаучи сказал, что особенную тревогу у него вызывает ситуация в южных и западных штатах, в том числе в Техасе, Флориде и Аризоне. "Несколько дней назад там было 30 тыс. новых заражений за день. Меня это очень беспокоит", - отметил Фаучи, выступая в американском конгрессе.

Ежедневное число зарегистрированных случаев Covid-19 продолжает расти более чем в половине американских штатов.

Аризона, где Дональд Трамп недавно провел первый за последние месяцы предвыборный митинг, поставила новый печальный рекорд по ежедневному числу зарегистрированных диагнозов. Об этом сообщили всего за несколько часов до прибытия президента США. Власти штата предупреждают, что местная система здравоохранения может не выдержать нагрузки, поскольку более 80% больничных коек уже заполнены.

На этой неделе корреспондент Би-би-си по вопросам науки Джеймс Галлахер объяснил, почему рано говорить о завершении пандемии коронавируса.

Джокович заболел и извиняется за турнир

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Во время матчей Джокович и приглашенные им спортсмены не соблюдали меры социального дистанцирования

Во вторник коронавирус был обнаружен у первой ракетки мира Новака Джоковича, который на прошлой неделе организовал в Сербии и Хорватии серию показательных матчей с участием ведущих теннисистов мира. Во время выставочного турнира Adria Tour не соблюдались меры социального дистанцирования, его участники ходили в рестораны, играли в баскетбол и фотографировались.

В результате, кроме самого Джоковича, Covid-19 заболели болгарский теннисист Григор Димитров, хорват Борна Чорич, серб Виктор Троицки, а также несколько тренеров. В турнире также принимали участие Александр Зверев, Марин Чилич и россиянин Андрей Рублев - их анализы на коронавирус оказались негативными, но они намерены самоизолироваться.

Джокович, заболевание которого проходит без симптомов, написал в "Твиттере": "Приношу глубочайшие извинения за то, что наш турнир нанес вред". Он добавил, что руководствовался самыми лучшими побуждениями, и что во время матчей "соблюдались все инструкции по защите здоровья". "Мы ошиблись, все это было сделано слишком рано", - отметил Джокович.

В Москве пройдет парад Победы

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Репетиция парада Победы 20 июня

На Красной площади в Москве пройдет военный парад, посвященный 75-й годовщине победы Советского Союза над гитлеровской Германией. Изначально он должен был состояться 9 мая, однако парад перенесли из-за распространения Covid-19 и назначили его на 24 июня - именно в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад Победы.

Наши корреспонденты Павел Аксенов и Анастасия Напалкова объясняют, как будет проходить военный парад в условиях пандемии и почему зрители на трибунах будут сидеть без масок.

Ранее Русская служба Би-би-си рассказывала о планах российских регионов провести собственные парады Победы. Из-за коронавируса во многих городах подобные мероприятия не состоятся.

Трамп встретится с Дудой

Президент Польши Анджей Дуда прибывает в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом, они планируют провести переговоры в Белом доме. Это будет первая для Трампа очная встреча с иностранным лидером в столице США с марта, когда в стране был введен карантин из-за коронавируса.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Анджей Дуда во время встречи с избирателями

В это воскресенье в Польше должны состояться президентские выборы - и Дуда надеется на переизбрание. Поэтому его визит рассматривают как попытку заручиться поддержкой Трампа, который пользуется популярностью у поляков.

Как считают аналитики, Дуда рассчитывает, что США подтвердят намерение увеличить своей военный контингент в Польше на 1 тыс. человек и довести его до 5,5 тыс. Вместе с тем, президент Трамп ранее неоднократно говорил о желании сократить американское военное присутствие в других странах мира, в том числе в Европе.

Недавно наш корреспондент в Берлине Дженни Хилл рассказывала о том, почему этим недовольны в Германии.

Налог для богатых в России

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Президент России Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к гражданам страны и заявил о том, что с 2021 года будет повышен с 13% до 15% налог для россиян, чей годовой доход превышает 5 млн рублей. За счет этого власти надеются выручить до 60 млрд рублей (около 870 млн долларов) в год - эти деньги планируется направить на лечение больных детей.

Наши корреспонденты Алексей Ильин, Наталья Зотова и Сергей Горяшко разбирались, действительно ли помогут эти средства и как это скажется на экономике.

Кроме того, Путин объявил о резком снижении налогов для IT-компаний. Позволит ли это создать российскую "кремниевую долину", разбирались Сергей Козловский и Ольга Дьяконова.

Землетрясение в Мексике

В Мексике произошло мощное землетрясение, от которого пострадали шесть штатов и столица страны Мехико. Погибли по меньшей мере четыре человека, незначительные повреждения получили многие дома, в городах возникла паника.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Поврежденное здание в Мехико

Многие жители Мексики работают на дому из-за пандемии коронавируса, однако действующая в стране система предупреждения о землетрясениях сработала эффективно, и у людей было досточно времени, чтобы покинуть свои дома.

Эпицентр землетрясения мощностью 7,5 находился в штате Оахака на юге страны, на побережье Тихого океана.

Свидетель Иеговы выйдет на свободу

Правообладатель иллюстрации jw-russia.org Image caption Деннис Кристенсен до ареста

Гражданин Дании Деннис Кристенсен, признанный в России виновным в экстремизме за участие в деятельности религиозной общины свидетелей Иеговы, может вскоре выйти на свободу. Его адвокат сообщил журналистам, что суд в Курской области заменил оставшиеся Кристенсену почти два года лишения свободы на штраф в размере 400 тыс. рублей.

В феврале прошлого года датчанин получил шесть лет колонии. В России община "Свидетелей Иеговы" считается экстремистской, ее деятельность запрещена. Кристенсен был задержан в 2017 году после обыска в молельном доме в Орле.

В январе 2019 года наш корреспондент Виктор Нехезин рассказывал об истории Кристенсена, преследование которого вызвало протесты властей западных стран и международных правозащитных организаций.

КНДР отложила план войны

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ким Чен Ын и его сестра Ким Ё Чжон (фото 2018 года)

Государственное информагентство КНДР сообщило, что лидер страны Ким Чен Ын решил отложить реализацию плана военных действий против Южной Кореи, представленного армией. Отношения между Пхеньяном и Сеулом ухудшились после того, как власти Северной Кореи начали обвинять Юг в пропаганде и взорвали здание штаба по координации между двумя странами, расположенное неподалеку от границы.

Недавно мы рассказывали о том, чем вызвано такое решение и к чему оно может привести.

Все флаги в гости не будут к нам

"Новая газета" в статье под названием "Парадный невыход" описывает, как лидеры стран мира - один за другим - отказывались приезжать в Москву на военный парад в честь 75-летия Победы.

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"И ладно бы отказывались те, кого официальная российская пропаганда сейчас не любит. На парад не приедут даже те, с кем у России хорошие отношения", - отмечают авторы издания, сообщая о нежелании отправляться в Москву глав Армении, Азербайджана и Туркменистана.

Как пишет "Новая", армянский и азербайджанский лидеры объяснили это борьбой с коронавирусом, а Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что хочет отпраздновать вместе с семьей возраст Пророка (то есть 63-й день рождения), а в случае визита в Москву ему пришлось бы самоизолироваться.

Газета добавляет, что самым нестандартным отказом стало заявление президента Хорватии Зорана Милановича, который 22 июня сообщил, что у него "внезапно сломался самолет, на котором он летает (а другого, по-видимому, нет)".

Из глав иностранных государств на Красной площади будут присутствовать президенты Сербии, Беларуси, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, а также лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии.

Лукашенко пытается связать оппозицию с Россией

Президент Лукашенко отправится в Москву, несмотря на то, что, как пишет New York Times (требуется подписка), в последние дни он намекал на то, что именно Россия стоит за активизацией белорусской оппозиции перед президентскими выборами.

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Издание вспоминает слова президента Беларуси, который, описывая "определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране", упомянул о "кукловодах, которые сидят за пределами Беларуси". По заключению издания, хотя Лукашенко и не выдвигал прямых обвинений в адрес Кремля, "никто не сомневался, что он говорил о России".

Как пишет New York Times, таким образом президент Беларуси, возможно, рассчитывает получить поддержку западных стран, пытаясь сыграть на антироссийских настроениях. Но эти усилия не имеют успеха: Запад уже призвал Минск освободить задержанного экс-банкира и основного соперника Лукашенко на выборах Виктора Бабарико, а также популярного блогера Сергея Тихановского.

Наш корреспондент в Минске Татьяна Мельничук рассказывает о ситуации в стране перед выборами.

На Украине продолжается один из самых громких процессов в стране за последнее время: одесского активиста Евромайдана Сергея Стерненко судят по обвинению в убийстве.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Около здания суда, который рассматривал дело Стерненко, происходили столкновения полиции с демонстрантами

Наш корреспондент в Киеве Святослав Хоменко рассказывает, чем важен этот процесс и почему для многих он стал символом противостояния между силами, победившими на Майдане в 2014 году, и теми, кто считает, что страна идет по неправильному пути.

Многие ограничения в Европе сохраняются, в том числе во многих странах остаются закрытыми театры. Из этого видео вы можете узнать, почему на первом после карантина концерте в оперном театре Барселоны в зрительном зале были не люди, а домашние растения в горшках.

Media playback is unsupported on your device Концерт для комнатных растений

Дайджест готовил Евгений Каневский.