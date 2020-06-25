Правообладатель иллюстрации AFP

Снова карантин в США

Власти трех американских штатов ввели карантинные меры в связи с новой волной распространения коронавируса на юге и западе США.

Теперь люди, прибывающие на территорию Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута из регионов с высокой заболеваемостью Covid-19, обязаны самоизолироваться на 14 дней. К "опасной зоне" отнесены Алабама, Арканзас, Аризона, Флорида, Южная и Северная Каролина, Техас, Вашингтон и Юта.

Во вторник в США было зарегистрировано более 35 тыс. новых случаев Covid-19 - это самый высокий дневной показатель с апреля. Америка пострадала от коронавируса больше всех стран в мире: здесь уже более 2,3 млн заболевших и около 121 тыс. летальных исходов.

Но если ранее инфекция распространялась в основном на северо-востоке США, в таких городах, как Нью-Йорк, то теперь заболевших все больше на юге и западе страны.

В апреле нью-йоркский журналист Владимир Козловский рассказывал, как выглядела жизнь в городе на пике пандемии.

Из-за карантина жизнь на значительной части территории США была парализована, однако после ослабления мер социального дистанцирования заболевание начало распространяться с новой силой. На прошлой неделе общее число заболевших американцев выросло на четверть.

Университет Вашингтона предсказывает, что к октябрю в США от коронавируса умрут 180 тыс. человек, но если 95% населения страны будут носить маски, летальных исходов может быть только 146 тыс.

ЕС пока не пустит американцев и россиян?

ЕС в пятницу продолжит обсуждать план открытия границ для туристов из стран, не входящих в Евросоюз. Согласно предварительным сообщениям из Брюсселя, гражданам России и США пока не будет разрешено въезжать в Европу из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Внутренние границы ЕС начали открываться с 15 июня

Как передает европейский корреспондент Би-би-си Катя Адлер, список стран, граждане которых с 1 июля снова получат возможность посещать ЕС и страны Шенгенской зоны, сначала будет очень небольшим. По ее словам, это не только медицинский, но и политический вопрос, а отношения Евросоюза с США и Россией и так, мягко говоря, непростые.

Впрочем, для многих европейских стран (в том числе Франции, Испании и Италии) туризм - это важнейшая часть экономики, поэтому они хотели бы как можно быстрее открыть свои границы. Недавно мы попытались представить, как будет выглядеть туристическая индустрия в пост-коронавирусном мире.

Голосование по Конституции

В России начинается всенародное голосование по поправкам в Конституцию, которые среди прочего позволят Владимиру Путину снова баллотироваться в президенты и оставаться у власти до 2036 года. Чтобы обеспечить меры социального дистанцирования на участках, голосовать можно будет целую неделю - до 1 июля.

Правообладатель иллюстрации Reuters

Первоначально голосование было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

Наш корреспондент Анастасия Голубева рассказывает о том, как пройдет голосование и почему его можно назвать уникальным.

Российская оппозиция - как системная, так и несистемная - не согласна с поправками, однако некоторые противники Путина считают, что их единомышленники должны прийти на участки и проголосовать против, а многие другие призывают к бойкоту всей процедуры. Об аргументах сторон недавно рассказывали наши корреспонденты.

Путин и Макрон обсудят Украину и Ливию

Администрация Эммануэля Макрона заявила, что в четверг президент Франции проведет видеоконференцию с Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию на Украине, а также в Ливии и Иране. "Нужно добиться прогресса по кризисной повестке, в особенности, в отношении Украины", - сказано в сообщении Елисейского дворца.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Макрон - один из неемногих западных лидеров, которые часто встречаются с Путиным

Макрон последовательно выступает за улучшение отношений Запада с Россией, утверждая, что политика изоляции, которая действует после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины, оказалась неудачной.

Впрочем, в последнее время между Западом и Москвой возникают все новые сложности. Недавно Германия официально обвинила Россию в убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Кроме того, западные страны, в том числе Франция, выражают озабоченность в связи с вмешательством России в ситуацию в Ливии, где на стороне одного из участников гражданской войны - генерала Халифы Хафтара, - согласно многочисленным сообщениям, сражались сотни российских наемников.

Военный парад без масок

На Красной площади в Москве состоялся военный парад, посвященный 75-летию победы Советского Союза над гитлеровской Германией. Наши корреспонденты рассказывали, почему, несмотря на пандемию коронавируса, люди на трибунах были без масок.

Media playback is unsupported on your device Как прошел парад Победы во время пандемии

Дуда попросил Трампа оставить войска

Президент Польши Анджей Дуда провел переговоры с Дональдом Трампом в Вашингтоне - это была первая после начала пандемии встреча американского лидера с главой другого государства в Белом доме.

Правообладатель иллюстрации EPA

Дуда сообщил, что попросил Трампа не выводить войска из Европы - и даже увеличить американский военный контингент в Польше. В ответ президент США обещал подумать над возможностью передислоцировать часть военных из Германии на польские базы.

В воскресенье в Польше состоятся выборы, в ходе которых Дуда претендует на второй президентский срок.

США: Huawei связан с армией Китая

Министерство обороны США заявило, что 20 ведущих китайских компаний, в том числе один из крупнейших в мире производителей мобильных телефонов и телекоммуникационной аппаратуры Huawei, либо принадлежат, либо поддерживаются вооруженными силами Китая.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Опубликованный Пентагоном список китайских фирм, которые передают информацию армии, попал к журналистам американских СМИ. Теперь против включенных в него компаний в США могут быть введены новые финансовые санкции.

В последние месяцы Вашингтон оказывает давление на своих союзников, в том числе на Великобританию, чтобы те отказались предоставлять Huawei стратегически важные инфраструктурные контракты, в частности, на строительство сетей мобильной связи пятого поколения (5G).

Audi отказалась от Собчак из-за слов о BLM

Немецкий производитель автомобилей премиум-класса Audi отказался от сотрудничества с российской телеведущей Ксенией Собчак из-за ее высказываний о движении в защиту прав чернокожих Black Lives Matter.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2018 году Ксения Собчак баллотировалась в президенты России

Как передает немецкое информагентство DPA, Собчак помогала рекламировать Audi в России в течение восьми лет, но после ее скандальных постов на тему протестов в США и других странах мира контракт расторгнут. "Известные нам инциденты являются неприемлемыми", - сказал DPA представитель Audi Вернер Нойхольд (цитата по публикации Deutsche Welle).

В июне Собчак разместила в своем "Инстаграме" пост под названием "Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком" с черным полем вместо картинки, который сопровождался песней "Убили негра" группы "Запрещенные барабанщики". Позже этот пост был удален, Собчак объяснила, что это была шутка в рамках юмористического проекта в YouTube "Comment Out".

Она также написала еще один вызвавший неоднозначную реакцию пост (он по-прежнему доступен): "Я категорически против расизма, жестокости полиции и любых форм дискриминации. Но кто-нибудь, обьясните мне пожалуйста, почему жестокое убийство чернокожего за которое уже посадили в тюрьму полицейского, заканчивается разграблением магазина луи вьюттон в центре ЛА и уничтожением чужой частной собственности?" (орфография и пунктуация оригинала сохранены - ред.).

Собчак пока не комментировала решение Audi прекратить с ней сотрудничество.

Жара в Великобритании... и полные пляжи

Среда стала самым жарким днем года в Великобритании: наиболее высокая температура в стране - 32,6 градуса по Цельсию - была зафиксирована в районе лондонского аэропорта Хитроу.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Отдыхающие на пляже в Борнмуте

Тысячи жителей устремились в парки и на пляжи - хотя в стране все еще действуют карантинные меры, а пабы и рестораны смогут открыться только с 4 июля. Тогда же будут смягчено социальное дистанцирование: двухметровое расстояние между людьми станет необязательным, и можно будет придерживаться правила "метр плюс", то есть находиться в метре друг от друга, но с соблюдением мер предосторожности.

Посмотрите наше недавнее видео на эту тему:

Западная пресса - о параде в Москве

Сразу несколько западных газет разместили материалы своих московских корреспондентов о военном параде на Красной площади.

Правообладатель иллюстрации EPA

Times обращает внимание (требуется подписка), что в Параде Победы участвовали танки T-80БВМ, предназначенные для действий в условиях низких температур и недавно отправленные в российские арктические районы, в том числе около границы с Норвегией и Финляндией. Как отмечает издание, Россия снова разместила войска на советских арктических базах и укрепила свой Северный флот.

New York Times обращает внимание на то, что парад прошел практически без соблюдения карантинных мер, ее публикация (требуется подписка) озаглавлена так: "Очень пострадавшая от коронавируса Россия проводит Парад Победы практически без масок". Газета пишет, что в России зарегистрировано почти 600 тыс. заболевших Covid-19, и заболевание продолжает распространяться, хотя и несколько медленнее, чем прежде.

"Путин, который провел последние три месяца, закрывшись в своей загородней резиденции, надеется, что парад в Москве [...] поможет изменить атмосферу уныния, которая установилась в последние недели. Из-за кризиса рейтинг президента опустился до самых низких показателей с момента, когда он пришел к власти 20 лет назад", - пишет газета.

Оба издания упоминают недавнюю статью Путина о Второй мировой войне, в которой он обвиняет Польшу в сговоре с Германией и оправдывает пакт Молотова-Риббентропа, а также сообщают о голосовании по поправкам в Конституцию, которое начинается в четверг.

Чтобы скрыть лицо какого-либо человека на фотографии, которую размещают в интернете, авторы часто пользуются функцией "размывания" - в Фотошопе или любой другой похожей программе. Американские исследователи рассказали нашему корреспонденту Алине Исаченко, что при помощи нейросети они научились "дорисовывать" размытые пиксели, но результаты оказываются не совсем такими, как можно было бы ожидать. Посмотрите, во что в процессе такой трансформации превратилась Мона Лиза Леонардо да Винчи - и фотография журналиста Русской службы Би-би-си.

Что общего между снежинкой и устройством Вселенной? Мы объясняем, что такое фракталы и почему их изучение позволяет ученым узнать об объектах, которые находятся на гигантском расстоянии от Земли.

Media playback is unsupported on your device Как фракталы помогают понять устройство Вселенной?

Дайджест готовил Евгений Каневский.