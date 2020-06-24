Парады Победы в российских регионах. Фотографии
Пока в Москве готовились к военному параду на Красной площади,в ряде других российских городов парады, посвященные 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, уже прошли.
Мероприятия были перенесены с 9 мая на 24 июня (в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад Победы) из-за распространения коронавируса.
Однако и 24 июня парады Победы пройдут не везде. Русская служба Би-би-си подсчитала, что как минимум 17 российских городов и регионов либо совсем отказались от проведения парадов, либо перенесли их на более позднюю дату.
Парады уже состоялись во Владивостоке...
...в Новосибирске
...в Южно-Сахалинске
...в Петропавловске-Камчатском
Также парады уже прошли в Екатеринбурге, Чите, Улан-Удэ и Хабаровске.
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