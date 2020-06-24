Парады Победы в российских регионах. Фотографии

  • 24 июня 2020
Владивосток Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS

Пока в Москве готовились к военному параду на Красной площади,в ряде других российских городов парады, посвященные 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, уже прошли.

Мероприятия были перенесены с 9 мая на 24 июня (в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад Победы) из-за распространения коронавируса.

Однако и 24 июня парады Победы пройдут не везде. Русская служба Би-би-си подсчитала, что как минимум 17 российских городов и регионов либо совсем отказались от проведения парадов, либо перенесли их на более позднюю дату.

Парады уже состоялись во Владивостоке...

Владивосток Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS
Владивосток Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS
Владивосток Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS

...в Новосибирске

Новосибирск Правообладатель иллюстрации TASS
Новосибирск Правообладатель иллюстрации TASS

...в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск Правообладатель иллюстрации TASS
Южно-Сахалинск Правообладатель иллюстрации TASS

...в Петропавловске-Камчатском

Петропавловск Правообладатель иллюстрации TASS
Петропавловск Правообладатель иллюстрации TASS

Также парады уже прошли в Екатеринбурге, Чите, Улан-Удэ и Хабаровске.

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