Без масок. В Москве состоялся парад Победы

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В Москве и других городах России прошел парад Победы. Он состоялся спустя почти полтора месяца после 9 мая - из-за пандемии Covid-19 - и за несколько дней до голосования по поправкам к Конституции страны, в результате которых счет президентских сроков Владимира Путина может обнулиться.

Пандемия коронавируса пока не закончилась - в России за сутки было выявлено 7176 новых больных, хотя, судя по официальным данным, их среднесуточный прирост и снижается.

На трибунах на Красной площади особых противоэпидемических мер заметно не было - все гости, включая ветеранов, сидели вплотную друг к другу, а маску на лице, похоже, носил только корреспондент "Вестей" Евгений Рожков, да еще пара гостей, которые, впрочем, вскоре после начала сдвинули их на подбородок.

Владимир Путин тоже не стал соблюдать дистанцию и даже поздоровался за руку со всеми ветеранами и сел среди них. Впрочем, за две недели до парада всех гостей-ветеранов отправили на карантин в подмосковный санаторий, чтобы проследить за состоянием их здоровья, говорили в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил это заботой о здоровье самих ветеранов.

Кроме даты проведения, парад Победы мало чем отличался по сценарию от предыдущих. Согласно новой российской традиции, мавзолей Ленина был задрапирован так, что его практически не было видно, а трибуну для Путина установили впереди него.

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Выход Путина на Красную площадь комментировал в эфире телеканала "Вести" заместитель гендиректора канала Сергей Брилев, и, объясняя, куда выходят президент и его иностранные гости, он ни разу не назвал мавзолей мавзолеем.

В 2020 году в Москву на празднование 75-летия Победы к Владимиру Путину приехали президенты Сербии Александр Вучич, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, Молдавии Игорь Додон, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Таджикистана Эмомали Рахмонов, Белоруссии Александр Лукашенко.

Кроме того, на трибуну поднялись главы непризнанных республик Абхазии Аслан Бжания и Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Точный список глав государств, которые собираются приехать в Москву на парад, не был известен за два дня до парада. В минувшую пятницу Песков, как передавало агентство РИА Новости, сказал, что "возможны корректировки списка, мы будем вас информировать".

Список гостей действительно корректировался до последних дней. В понедельник утром агентство РИА Новости сообщило, что президент Хорватии Зоран Миланович не приедет на парад. А утром 24 июня Интерфакс передал, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от участия в параде из-за положительных анализов на коронавирус у сопровождающих его лиц.

В самом начале из ворот выехал лимузин "Аурус" с министром обороны Сергеем Шойгу. Когда он проезжал ворота, машина остановилась. Караул встал по стойке смирно, министр перекрестился и поехал принимать парад.

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Перед началом парада Владимир Путин произнес речь, в которой говорилось об особой роли советского народа и Красной армии в победе над Германией. "Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ", - сказал Путин.

"Невозможно представить, что стало бы с миром, если бы на пути фашизма не встала Красная армия", - произнес Путин. О роли других стран в своей речи президент России упомянул в самом конце, сказав, что "мы чтим отважных бойцов вооруженных сил всех стран антигитлеровской коалиции, подвиг всех борцов с нацизмом".

В год 75-летия по Красной площади промаршировали военные из 17 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Китайской Народной Республики, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Этот состав заметно отличался от парада 10-летней давности, когда по Красной площади маршировали военнослужащие стран НАТО - Британии, США, Франции и Польши.

Однако все равно этот торжественный марш был очень зрелищным, иностранные парадные расчеты демонстрировали разный стиль печатного шага, яркую парадную форму. Индийские военные из сикхского полка легкой пехоты прошли в оранжевых тюрбанах, а туркменскую парадную "коробочку" возглавляли два белых кабриолета ГАЗ-М-20 "Победа" (на одном из них везли знамя полка, в котором воевал дед президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова).

Новые танки

В 2020 году на параде на Красной площади приняли участие около 13 тысяч человек, 234 единицы военной и специальной техники, 75 самолетов и вертолетов (по числу лет, которые прошли с 1945 года).

На нем по традиции были показаны несколько новых видов военной техники. Прежде всего - Т-90М - новая модификация основного боевого танка Т-90. Его еще ни разу не показывали на парадах, хотя демонстрировали на различных военных выставках.

Танк был действительно очень глубоко модернизирован, получил новую систему управления огнем, новую пушку, двигатель, новую башню. С одной стороны, этот танк - очередная инкарнация Т-72, но с другой - он позволит министерству обороны России восполнить нехватку современных ОБТ, в то время как Т-14 "Армата" оказался, по свидетельству вице-премьера Юрия Борисова, довольно дорогим для массовых закупок.

Вторым относительно новым танком, показанным на параде, стал Т-80БВМ. Это тоже новая модификация боевой машины, построенной еще в СССР.

Впервые был показан зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" - зенитная САУ, которую также уже несколько лет показывали на различных выставках, но открыто на параде не демонстрировали.

И старые танки

Полтора года назад Лаос передал России партию из 30 танков Т-34-85 в исправном состоянии.

Спустя год парад военной техники в Москве возглавляли 11 "тридцатьчетверок" (за год до этого на параде была только одна).

Комментатор парада и журналисты на федеральном канале никак не прокомментировали это обстоятельство, как и то, что танки были построены не в СССР, а по лицензии в Чехословакии уже после Второй мировой войны.

Следом за Т-34 прошли 10 самоходно-артиллерийских установок Су-100. Их не получали из-за границы, а собирали с мест хранения военной техники.

Телеканал "Звезда" в репортаже с 61-го бронетанкового завода, где реставрировали танки и самоходки к параду, сообщал, что они все также были построены после войны - кроме одной, выпущенной в 1944 году.