Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лишь недавно вновь открывшиеся бары в некоторых штатах, включая Техас, вынуждены опять закрыться, ресторанам велено сократить свою вместимость вдвое

Америку открыли слишком рано

По данным Университета Джонса Хопкинса, число вызванных коронавирусом смертей в мире перевалило за полмиллиона. Более 10 миллионов человек заразились ковидом с начала пандемии, вспыхнувшей в китайском Ухане в конце прошлого года.

Хотя половина всех случаев приходится на Соединенные Штаты и Европу, стремительный рост числа новых случаев отмечается сейчас в странах Центральной и Южной Америки.

Также растет заболеваемость в Азии и Африке - специалисты предполагают, что эпидемия достигнет пика там не ранее конца июля.

Вирус продолжает энергично распространяться в самых разных частях света: за последнюю неделю был зарегистрирован миллион новых случаев. Самый большой прирост приходится на США - к этому моменту число заболевших составляет 2,5 млн, более 125 тыс. человек умерли.

В нескольких штатах, главным образом на Юге, где в последние недели был отменен или значительно ослаблен карантин, отмечается рекордный рост новых случаев. Это вынудило местные власти в Техасе, Флориде и некоторых других штатах снова ввести ограничения на деятельность коммерческих предприятий.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие в Гонконге опасаются, что новый закон лишит жителей автономного региона гражданских и политических свобод

С Гонконгом разберутся по закону

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей в ходе своего трехдневного заседания, которое проходит с 28 по 30 июня, как ожидается, примет закон о национальной безопасности для Гонконга. Закон дает Пекину широкие полномочия для борьбы с терроризмом, сепаратизмом, иностранным влиянием и подрывом власти КНР на территории автономии. Многие в Гонконге опасаются, что с принятием этого закона нынешние гражданские и политические свободы будут утрачены.

Путину есть что сказать россиянам

В России продолжается голосование по поправкам к конституции, которые смогут позволить Владимиру Путину остаться у власти до мая 2036 года. Ожидается, что сегодня Путин выступит с новым телеобращением к народу в связи с готовящейся реформой Основного закона.

Ранее Владимир Путин заявил, что в случае если поправки будут приняты, он не исключает, что выдвинет свою кандидатуру на новый президентский срок.

"Если этого не будет [принятия соответствующей поправки в конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", - сказал президент.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Американская пресса утверждает, что несколько американских солдат пали жертвами сделки Москвы с талибами

Платило ли ГРУ талибам за убитых американцев?

Сразу три американских издания - New York Times, Washington Post и Wall Street Journal - сообщают со ссылкой на источники в Белом доме, что представители подразделения росссийской военной разведки в прошлом году заключили сделку с талибами, предложив им платить за каждого убитого американского солдата в Афганистане.

Газеты пишут также, что то же самое подразделение якобы связано с некоторыми громкими покушениями на территории Европы.

Российские власти категорически отвергают эти обвинения, а российское посольство в Вашингтоне заявило, что в результате этих публикаций в адрес российских послов уже стали поступать угрозы.

"Талибан" также всячески отрицает заключение подобных сделок с Москвой.

Основная интрига строится вокруг того, было ли доложено президенту Дональду Трампу о наличии подобной информации, и как он на нее отреагировал, если да.

Поздно вечером в воскресенье Трамп написал в "Твиттере", что разведка только сейчас сообщила ему, что данные о якобы имевшем месте сговоре ГРУ с талибами не заслуживают доверия и поэтому ни его, ни вице-президента Майка Пенса не ставили в известность об этом ранее.

"Возможно, это еще одно надувательство, связанное с Россией. Может быть, New York Times при помощи фейковых новостей хочет выставить республиканцев в дурном свете", - написал Дональд Трамп.

Публикации в американской прессе появились на фоне попыток Белого дома заключить мирный договор с враждующими сторонами в Афганистане чтобы положить конец конфликту, который длится уже 19 лет.

Тем временем глава комитета по обороне британского парламента Тобайас Эллвуд намерен в понедельник поставить этот вопрос перед правительством. Если его запрос будет принят, министр правительства должен будет дать соответствующий официальный ответ.

Президентские выборы в Польше ожидает второй тур

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Во втором туре действующему президенту Польши будет противостоять либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Экзитполы в Польше свидетельствуют, что действующий президент Анджей Дуда несмотря на лидерство (по предварительным данным, он набрал около 42% голосов) не смог собрать достаточно голосов для победы в первом туре.

В случае подтверждения результатов, во втором туре, который состоится через две недели, Дуде, который представляет консерваторов, будет противостоять либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Россия заявляет, что ее АЭС непричастны к повышению уровня радиации в Скандинавии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ленинградская АЭС расположена на южном берегу Финского звалива

Представители Финляндии, Норвегии и Швеции выразили беспокойство в связи с повышенным соедержанием радиоактивных изотопов в атмосфере, предположив, что утечка радиации могла произойти в России.

Власти Нидерландов, проанализировав природу повышенного радиоактивного фона над Скандинавией, также пришли к выводу, что источником загрязнения мог стать поврежденный топливный элемент одной из АЭС на западе России.

Однако в заявлении российского атомного ведомства говорится, что обе АЭС на северо-западе страны работают в штатном режиме и никаких утечек там не наблюдалось.

"Никаких нареканий к работе оборудования нет, и совокупный выброс изотопов за данный период не превышал допустимой нормы", - сообщил представитель "Росэнергоатома".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не секрет, что в 30-е годы Эдуард VIII симпатизировал нацистам

Guardian: контрразведка нарочно пропустила заговор с целью убийства короля

Газета Guardian предлагает читателям новую версию событий июля 1936 года, когда была предпринята попытка покушения на британского короля Эдуарда VIII.

Согласно официальной версии, в короля, совершавшего конную прогулку у Букингемского дворца, пытался стрелять некий Джордж Мак-Магон - слегка рехнувшийся фантазер, мечтавший, чтобы на него обратили внимание. Он не успел даже прицелиться, как у него выбили пистолет, скрутили, а потом присудили всего к году тюрьмы за незаконное владение огнестрельным оружием.

Однако, как выяснил из рассекреченных документов МИ-5 историк Александр Ларман, Мак-Магон в своих мемуарах утверждал, что для убийства его завербовало итальянское посольство, что он не хотел убивать своего короля, доложил об этом МИ-5, но его не восприняли всерьез.

По мнению историка, вполне вероятно, что МИ-5 прекрасно знала о подготовке покушения, но готова была позволить застрелить монарха, чтобы избежать международного скандала, поскольку, как пишет Ларман, всем было известно, что Эдуард симпатизировал нацистам.

Впрочем, признает Ларман, не исключено, что разведчикам просто стыдно было признать свою некомпетентность.

Ошибочка с флагом? Нет - говорят военные летчики

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Вояджер" по-прежнему может выполнять функцию самолета-заправщика

Не успели завершиться покрасочные работы самолета британского премьера стоимостью в 900 тыс. фунтов (свыше миллиона долларов), как критики заявили, что британский флаг на хвостовом оперении изображен в перевернутом виде, пишет Daily Mail.

Самолет "Вояджер" - военный заправщик, который при необходимости и сейчас может выполнять свое прямое предназначение, был изначально покрашен в защитный серый цвет, но на Даунинг-стрит решили сделать ему фейслифт, чтобы он лучше представлял страну за рубежом.

Когда самолет впервые поднялся в воздух после перелицовки, в соцсетях сразу поднялся шквал критики с обвинениями правительства и министерства обороны в некомпетентности и пустой трате бюджетных средств.

Однако представители Королевских ВВС поспешили вступиться за мастеров, осуществлявших покраску, заявив, что с флагом на самом деле все в порядке, просто нужно смотреть на него с правильной стороны.

В интервью уже другой газете, Daily Telegraph, военные летчики пояснили, что по традиции флаг должен выглядеть так, словно он закреплен на носу воздушного судна, поэтому при взгляде с правого борта создается впечатление, будто он висит вниз головой или задом наперед, хотя по сути наблюдатель видит как бы изнанку флага.

Газета также напоминает, что в отличие от многих других стран, в Великобритании нет специального самолета для премьер-министра, и "Вояджером "для официальных зарубежных визитов пользуется не только Борис Джонсон, но и высокопоставленные члены королевской семьи.

Упрощая формальности: кто выиграет от визовой реформы в России

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Газета "Коммерсант" знакомит читателей с предложенным российским МИДом законопроектом по введению единой электронной визы, который был принят Госдумой в первом чтении.

Как пишет газета, уже сейчас граждане 53 стран могут оформить визу в три пилотных региона, не выходя из дома, а с января эта практика распространится на всю территорию России. Либерализация коснется стран-членов Евросоюза, Китая, Японии, Индии, Турции и ряда других.

В Ростуризме даже предлагали сделать электронные визы в 2021 году бесплатными в качестве "антикризисной меры" для поддержки туристической индустрии и многократными на срок 90-120 дней.

Однако, как указывает газета, некоторые законодатели и эксперты опасаются, что слишком поспешное упрощение визового режима приведет к росту нелегальной миграции в Россию. Звучали даже предложения не упрощать, а ужесточить условия выдачи электронных виз.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вирусы критически важны для контроля над численностью популяции

У населяющих нашу планету вирусов отвратительная репутация, и нынешняя пандемия Covid-19 положения дел в этом вопросе явно не улучшила. Принято думать, что единственная задача, ради которой они существуют, - безжалостно губить род людской, равно как и всё, до чего они способны дотянуться.

Тем не менее, ученые утверждают, что из миллионов видов вирусов нам известны лишь тысячи, а опасность для людей и животных представляет лишь малая доля из них. Но если бы вирусы по какой-то причине вдруг исчезли с лица Земли, мир на планете изменился бы до неузнаваемости, а мы бы попросту перестали существовать.

О том, насколько важную роль играют вирусы в жизни на Земле, читайте в нашем материале "Полезные пожиратели". Что будет с нами, если все вирусы исчезнут?

Корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер съездил к родителям на море и узнал, каково это - шопинг в новой реальности и как морские курорты заполняют лондонцы, которые не могут уехать в отпуск в другую страну.

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Дайджест готовили Леонид Лунеев и Михаил Денисов