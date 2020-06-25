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Поздно вечером 25 июня "Манчестер Сити" проиграл на выезде "Челси" и потерял шансы догнать "Ливерпуль" в турнирной таблице. Один из самых популярных футбольных клубов мира за последние 30 лет впервые в своей истории выиграл Премьер-лигу. И вот почему этой командой и ее болельщиками можно гордиться.

Потому что сейчас он лучший!

"Ливерпуль" - самый популярный футбольный клуб в Великобритании и в мире в 2020 году. По данным аналитического сайта FootballIndex, за него болеют 8,3% британцев. Для сравнения: болельщиками "Манчестер Юнайтед" являются 6% жителей Королевства, а "Челси" - 3,1%. В Азии, где у английских команд сотни миллионов болельщиков, "Ливерпуль" уступил лишь в Японии - "Арсеналу" и в Индонезии - "Манчестер Юнайтед".

Дерби "Ливерпуля" с соседями из "Эвертона" после рестарта английской Премьер-лиги в июне посмотрели 5,5 млн жителей Великобритании. Это абсолютный рекорд, предыдущий был установлен в 2012 году и принадлежал двум клубам из Манчестера - 4,4 млн зрителей. Тогда впервые за многие годы несколько матчей Премьер-лиги показали по общедоступному, а не по по платному телевидению - и даже они не собрали такую аудиторию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фанаты вынуждены болеть за "Ливерпуль" дома перед телевизором, но он стал самым популярным клубом Великобритании

В России большая аудитория увидела "Ливерпуль" в 1995 году. Клуб играл в Кубке УЕФА со "Спартаком-Аланией". Две легенды - Стив Макманаман и Гарри Реднапп - забили по голу во Владикавказе, в ответном матче на "Энфилде" была нулевая ничья. И с тех пор по всей России начали создаваться фан-клубы "красных", не влюбиться в ту команду было очень сложно.

Потому что никогда не был чемпионом!

Нет, на самом деле чемпионом Англии "Ливерпуль" уже был 18 раз. Но с момента создания Премьер-лиги в 1992 году команда выиграла все: Кубок Англии, Кубок английской лиги, Кубок УЕФА, Лигу чемпионов, суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, суперкубок Англии Community Shield. Вообще все. Кроме самой Премьер-лиги.

Впрочем, не выигрывал "Ливерпуль" тоже особым образом. В мае 2014-го клуб впервые с 1990-го года претендовал на титул, надо было только победить "Челси" на своем поле за два тура до конца. При счете 0:0 капитан, легенда, надежда и опора (эти эпитеты можно долго продолжать) Стивен Джеррард потерял мяч, поскользнулся - и "Челси" забил, сам став чемпионом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2018-м Стивен Джеррард выпустил автобиографию. В ней он рассказал, что думал о самоубийстве после того падения в матче с "Челси"

В 2019-м "Ливерпуль" набрал 97 очков, проиграв только однажды. Этого с головой бы хватило для победы в любой другой год существования Премьер-лиги. Но в тот год 98 очков набрал "Манчестер Сити".

В марте 2020 года "Ливерпулю" оставалось две победы для того, чтобы стать самым ранним чемпионом в истории Премьер-лиги. Но тут на Земле случилась пандемия, а про то, что сезон все же будет доигран, окончательно стало понятно только в мае

Потому что какой состав! А тренер какой!

Было бы странно, если бы у команды-чемпиона был плохой состав. Но: бразилец Алисон Бекер - лучший вратарь в мире, Эндрю Робертсон и Трент Александр-Арнольд - лучшая пара крайних защитников в мире, Джордан Хендерсон - не лучший центральный полузащитник в мире, зато настоящий капитан и личность. Атакующее трио Фирмино-Салах-Мане - тоже лучшее атакующее трио планеты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трент Александр-Арнольд в 21 год стал лучшим правым защитником в мире

Важно, что никто из этих игроков не приходил в "Ливерпуль" в статусе лучшего в мире. Все игроки стали ими за последние два-три года.

Александр-Арнольд был пареньком с окраины Ливерпуля. Сейчас его называют будущим капитаном и "защитником, который меняет футбол". Он жертвует деньги больницам, в фонд Нельсона Манделы, который борется за равноправие, и вспоминает, что родители не пускали его тренироваться, если он получал плохие отметки. Сейчас для "красной" части Ливерпуля он - образец и икона.

И ничего бы не было без Юргена Клоппа. Неунывающий главный тренер с эталонным чувством юмора и с идеей о том, что у футбола и хард-рока много общего. На практике это вылилось в тотальный прессинг, из-под которого за весь сезон смогли выбраться максимум пара команд.

В последнем матче против "Ливерпуля" (победа со счетом 4-0) игроки "Кристал Пэлас" не смогли совершить ни одного результативного действия в штрафной соперника. Такого в этом сезоне еще не было.

Потому что "Ливерпуль" - это история преодоления

Этой команде ничего и никогда не давалось легко. За героическими победами над лидерами следовали беспомощные поражения над аутсайдерами. Финал Лиги чемпионов 2005 года считается самым драматическим в истории футбола. Даже для привыкших фанатов команды это было слишком: всего-то отыгрались с 0:3, чудом не пропустили на 118-й минуте и победили по пенальти.

Да, "Ливерпуль" не особо напрягаясь выиграл финал Лиги Чемпионов в 2019-м. Только туда еще надо было дойти после кошмарного финала-2018.

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Чудовищные ошибки лидеров и их признания, что "Ливерпуль" - это больше, чем семья. Фанаты, распевающие гимн трибун "Энфилда" You`ll Never Walk Alone и те же самые фанаты, которые в 1985 году спровоцировали на бельгийском стадионе "Эйзель" беспорядки, в ходе которых погибло 39 человек.

Поражение, когда не ждешь и победа, когда уже и не надеешься. Это все про "Ливерпуль", и сегодня он стал победителем Премьер-лиги. В самом сложном и странном году этого века.

P.S. А еще потому что Ливерпуль - лучший город земли

И дело не только в том, что там появились "Битлз".

Перед матчем с "Кристал Пэлас" "Твиттер" полицейских, которые работают на матчах "Ливерпуля", выдал: "Сегодня никто не выиграет и никто не проиграет. Оставайтесь дома и смотрите футбол там. Запасайтесь пивом, просекко и кебабами. Сохраните чеки. Когда "Эвертон" выиграет Премьер-лигу, я за вас заплачу".