Странные избирательные участки в России. Фото
В России началось голосование по поправкам к Конституции, которые смогут позволить Владимиру Путину остаться у власти до мая 2036 года. В СМИ и соцсетях появилось много фотографий необычных избирательных участков - люди голосуют на скамейках, на пнях и просто за столами на улице. Глава ЦИК, однако, говорит, что ничего подобного не происходит.
Утром четверга начали появляться первые фотографии с избирательных участков. Большинство из них имели всем привычный вид. В такой обстановке, например, голосовал лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
Многим обычным людям тоже удалось проголосовать в понятной обстановке.
Но вскоре в соцсетях стали появляться свидетельства с избирательных участков, которые работают в неожиданном формате.
Сначала председатель приморского отделения "Партии Роста" Кирилл Батанов опубликовал видео из Владивостока, где один из участков оборудован в багажнике автомобиля.
В участковой комиссии изданию объяснили, что голосование проводят таким способом из-за дождя.
В то же время глава ЦИК Элла Памфилова в четверг заявила, что такое невозможно.
"Никто не голосует на лавочках и на багажниках машин. Никакого голосования на лавочках и багажниках не предусмотрено и не будет", - сказала она на заседании ЦИК.
Такую же, как во Владивостоке, технологию решили применить и в Еврейской автономной области.
Существует также модификация избирательного участка, работающего на каменной плите.
Еще один вариант - голосование на пне.
Во многих регионах на улице были установлены шатры для голосоваиня. А в иных случаях было решено обойтись и без них.
При этом законодательство России не запрещает проводить на улице голосование по внесению поправок в Конституцию. Издание "Медуза" обратило внимание на рекомендации по голосованию в условиях пандемии коронавируса, утвержденные еще 10 июня.
В частности, в них говорится, что если помещение, где обычно проводят голосование, не соответствует требованиям эпидемиологической безопасности, можно оборудовать площадку на открытом воздухе.
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