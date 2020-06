Голосование о поправках к Конституции: избирательные участки в багажнике и автобусе

View this post on Instagram

Сегодня досрочно проголосовал ЗА поправки в конституцию РФ на придомовой территории. Считаю, что такая возможность позволит не переполнять избирательные участки людьми 01.07.2020 и снизит риски распространения вирусных инфекций в том числе COVID19, режим ограничений по ЕАО еще не снят. Друзья голосуйте, не дайте это сделать за вас!!! #поправкивконституцию #голосование #голосуемвместе #евгенийрекеда #главаоблучье