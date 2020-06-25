Минск снова встал в очереди. Теперь за водой

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Минчане в очереди за родниковой водой, 24 июня 2020г.

Второй день из кранов в крупнейших микрорайонах Минска течет вода, непригодная для питья. Власти реагируют медленно и несогласованно, минчане выстраиваются в очереди к цистернам с питьевой водой.

Проблема затронула более полумиллиона жителей белорусской столицы, по официальным данным, пострадали жители 2260 домов в Московском и Фрунзенском административных районах Минска, в которых проживает 770 тыс. человек.

"Показатели нормализовались, но воду из крана пока пить нельзя", - заявила в четверг в полдень замминистра здравоохранения Беларуси, главный государственный санитарный врач Наталья Жукова.

Запрет использовать воду для питья телеграм-канал Минздрава опубликовал ближе к полуночи в среду, 24 июня. В это время при свете уличных фонарей сотни минчан стояли в очередях к криничкам - немногочисленным подземным источникам. Днем, в жару, стар и млад выстаивались в очередях к цистернам с питьевой водой, а их в пострадавшие районы поначалу прибыло всего четыре.

К вечеру число цистерн увеличилось до 25, но добираться к ним многим приходилось за несколько кварталов.

Питьевую воду в магазинах разбирали стремительно, к вечеру ее можно было купить только в крупных супермаркетах, где грузчики едва успевали подавать в зал поддоны с пластиковыми бутылками.

Правообладатель иллюстрации Uladz Hrydzin (RFE/RL) Image caption К длинным очередям у цистерн подвозят воду и раздают желающим жители микрорайонов, не затронутых проблемой

Запоздалое оповещение

С утра в среду парикмахеры обзванивали клиентов, отменяя заказы; детские сады отправляли нянечек в ближайший супермаркет, чтобы приготовить малышам еду; во многих кафе перестали варить кофе, не решаясь даже вымыть чашки дурно пахнущей маслянистой водой из-под крана.

Городские власти, однако, утверждали, что с водой все в порядке.

Лаборатория "Минскводоканала" заверяла: предельно допустимый показатель зафиксирован только по запаху, остальные характеристики качества воды полностью соответствуют санитарным нормам.

Главный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк между тем известила администрации Фрунзенского и Московского районов, а также Минское городское жилищное хозяйство о том, что питьевая вода не безвредна по химическому составу и не благоприятна по органолептическим свойствам.

Врач потребовала в максимально короткие сроки известить население о том, что такую воду пить нельзя.

Но люди не получили ни смс-сообщений, ни звонков, ни предупреждений в программах новостей. Более того, в вечернем эфире телеканала "Беларусь 1" начальник производства "Минскводопровод" Антон Голоскок рассказывал, что вода, которая подается потребителям, якобы полностью соответствует всем нормативам и присутствует только запах.

"Минскводоканал" в ночь на 25 июня трижды менял сообщения на сайте: около 2 часов ночи запретил пользоваться водой, к 7 утра разрешил, затем сообщил о подвозе воды в цистернах.

Правообладатель иллюстрации TUT.BY Image caption Мало кто решается принять душ или вымыть посуду непригодной водой, поэтому очереди стоят и днем и ночью

Помоги себе сам

"Минскводоканал" не запрещает использовать воду в хозяйственно-бытовых нуждах, но, как пишут в соцсетях минчане, мало кто решается принять душ или вымыть посуду.

Специалисты водоканала рекомендовали на 15-20 минут открыть краны, чтобы плохая вода сошла и пришла чистая, которая якобы уже поступает с очистительных станций. Но открывшие краны сообщают, что в душных квартирах появляется невыносимый запах.

Люди возмущаются: почему "Минскводоканал" не может договориться со службами ЖКХ, чтобы плохую воду в многоэтажках слили со стояков сантехники - так ведь всегда бывает при прочистке труб коммунальщиками?

Жители беспокоятся о состоянии бытовой техники, фильтров и счетчиков воды, чинить которые, если что, придется за свой счет.

Минчане самоорганизовались: жители микрорайонов, не затронутых проблемой, подвозят к длинным очередям у цистерн воду и раздают желающим.

Волонтеры движения #BYCOVID19, с начала пандемии активно помогавшие медикам, разместили в "Фейсбуке" призыв помочь с обеспечением водой больниц, детдомов и детских учреждений.

Нелестными словами в адрес властей переполнены ленты соцсетей и комментарии к публикациям.

Многие вспомнили, как накануне президентских выборов 2006 года власти пугали электорат "разоблаченной диверсией" оппозиции: оппозиция якобы намеревалась отравить водопровод дохлой крысой.

"В 2006 году накануне президентских выборов спецслужбы "разоблачили планы врагов" - оставить белорусов без воды. В 2020-м власти справились с этой задачей сами", - замечает комментатор интернет-газеты "Солидарность" Михаил Брошин.

Так в чем же причина?

"Никаких аварий, которые могли бы очевидно вызвать эту ситуацию, мы не зафиксировали",- сообщил в четверг на брифинге в Минске директор "Минскводоканала" Олег Аврутин.

Ранее специалисты ведомства рассказывали, что плохой запах воды мог возникнуть из-за жаркой погоды и нагрева воды в Вилейском водохранилище, из которого обеспечиваются пострадавшие столичные районы.

"Привлечен широкий круг специалистов к расследованию", — сказал Олег Аврутин. Генеральная прокуратура также начала расследование ситуации.

Помощь в обеспечении минчан питьевой водой в четверг оказывают МЧС и Минобороны.

Главврач Городской станции скорой медицинской помощи Александр Жинко сообщил, что скорая выезжала к 15 пациентам, жаловавшимся на ухудшение состояния из-за употребления воды. Четверо были госпитализированы.