Минск снова встал в очереди. Теперь за водой
Второй день из кранов в крупнейших микрорайонах Минска течет вода, непригодная для питья. Власти реагируют медленно и несогласованно, минчане выстраиваются в очереди к цистернам с питьевой водой.
Проблема затронула более полумиллиона жителей белорусской столицы, по официальным данным, пострадали жители 2260 домов в Московском и Фрунзенском административных районах Минска, в которых проживает 770 тыс. человек.
"Показатели нормализовались, но воду из крана пока пить нельзя", - заявила в четверг в полдень замминистра здравоохранения Беларуси, главный государственный санитарный врач Наталья Жукова.
Запрет использовать воду для питья телеграм-канал Минздрава опубликовал ближе к полуночи в среду, 24 июня. В это время при свете уличных фонарей сотни минчан стояли в очередях к криничкам - немногочисленным подземным источникам. Днем, в жару, стар и млад выстаивались в очередях к цистернам с питьевой водой, а их в пострадавшие районы поначалу прибыло всего четыре.
К вечеру число цистерн увеличилось до 25, но добираться к ним многим приходилось за несколько кварталов.
Питьевую воду в магазинах разбирали стремительно, к вечеру ее можно было купить только в крупных супермаркетах, где грузчики едва успевали подавать в зал поддоны с пластиковыми бутылками.
Запоздалое оповещение
С утра в среду парикмахеры обзванивали клиентов, отменяя заказы; детские сады отправляли нянечек в ближайший супермаркет, чтобы приготовить малышам еду; во многих кафе перестали варить кофе, не решаясь даже вымыть чашки дурно пахнущей маслянистой водой из-под крана.
Городские власти, однако, утверждали, что с водой все в порядке.
Лаборатория "Минскводоканала" заверяла: предельно допустимый показатель зафиксирован только по запаху, остальные характеристики качества воды полностью соответствуют санитарным нормам.
Главный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк между тем известила администрации Фрунзенского и Московского районов, а также Минское городское жилищное хозяйство о том, что питьевая вода не безвредна по химическому составу и не благоприятна по органолептическим свойствам.
Врач потребовала в максимально короткие сроки известить население о том, что такую воду пить нельзя.
Но люди не получили ни смс-сообщений, ни звонков, ни предупреждений в программах новостей. Более того, в вечернем эфире телеканала "Беларусь 1" начальник производства "Минскводопровод" Антон Голоскок рассказывал, что вода, которая подается потребителям, якобы полностью соответствует всем нормативам и присутствует только запах.
"Минскводоканал" в ночь на 25 июня трижды менял сообщения на сайте: около 2 часов ночи запретил пользоваться водой, к 7 утра разрешил, затем сообщил о подвозе воды в цистернах.
Помоги себе сам
"Минскводоканал" не запрещает использовать воду в хозяйственно-бытовых нуждах, но, как пишут в соцсетях минчане, мало кто решается принять душ или вымыть посуду.
Специалисты водоканала рекомендовали на 15-20 минут открыть краны, чтобы плохая вода сошла и пришла чистая, которая якобы уже поступает с очистительных станций. Но открывшие краны сообщают, что в душных квартирах появляется невыносимый запах.
Люди возмущаются: почему "Минскводоканал" не может договориться со службами ЖКХ, чтобы плохую воду в многоэтажках слили со стояков сантехники - так ведь всегда бывает при прочистке труб коммунальщиками?
Жители беспокоятся о состоянии бытовой техники, фильтров и счетчиков воды, чинить которые, если что, придется за свой счет.
Минчане самоорганизовались: жители микрорайонов, не затронутых проблемой, подвозят к длинным очередям у цистерн воду и раздают желающим.
Волонтеры движения #BYCOVID19, с начала пандемии активно помогавшие медикам, разместили в "Фейсбуке" призыв помочь с обеспечением водой больниц, детдомов и детских учреждений.
Нелестными словами в адрес властей переполнены ленты соцсетей и комментарии к публикациям.
Многие вспомнили, как накануне президентских выборов 2006 года власти пугали электорат "разоблаченной диверсией" оппозиции: оппозиция якобы намеревалась отравить водопровод дохлой крысой.
"В 2006 году накануне президентских выборов спецслужбы "разоблачили планы врагов" - оставить белорусов без воды. В 2020-м власти справились с этой задачей сами", - замечает комментатор интернет-газеты "Солидарность" Михаил Брошин.
Так в чем же причина?
"Никаких аварий, которые могли бы очевидно вызвать эту ситуацию, мы не зафиксировали",- сообщил в четверг на брифинге в Минске директор "Минскводоканала" Олег Аврутин.
Ранее специалисты ведомства рассказывали, что плохой запах воды мог возникнуть из-за жаркой погоды и нагрева воды в Вилейском водохранилище, из которого обеспечиваются пострадавшие столичные районы.
"Привлечен широкий круг специалистов к расследованию", — сказал Олег Аврутин. Генеральная прокуратура также начала расследование ситуации.
Помощь в обеспечении минчан питьевой водой в четверг оказывают МЧС и Минобороны.
Главврач Городской станции скорой медицинской помощи Александр Жинко сообщил, что скорая выезжала к 15 пациентам, жаловавшимся на ухудшение состояния из-за употребления воды. Четверо были госпитализированы.