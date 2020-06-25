Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В 1958 году Мэри Джексон стала первой чернокожей женщиной, получившей работу инженера НАСА

Главному офису Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса (НАСА) присвоено имя Мэри Джексон.

Джексон посвятила службе в НАСА 34 года и была первой чернокожей женщиной, занявшей там инженерную должность.

Мэри Джексон скончалась в 2005 году в возрасте 84 лет. История ее жизни легла в основу вышедшего в 2016 году кинофильма "Скрытые фигуры". В 2019 году она была посмертно награждена золотой медалью Конгресса - высшей гражданской наградой в США.

"Мы отдаем дань вкладу женщин, афроамериканцев и людей любого происхождения, благодаря которым история НАСА оказалась столь успешной. Мэри Джексон помогла разрушить барьеры и открыть новые возможности для афроамериканцев и женщин в сфере конструирования и технологий", - заявил глава организации Джим Бранденстайн.

"Моя мать была ученым, общественным деятелем, женой, матерью и первопроходцем, проторившим путь к успеху тысячам людей, не только в НАСА, но во всех областях жизни", - сказала дочь Мэри Джексон Кэролайн Льюис.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Головной офис НАСА будет носить имя Мэри Джексон

Талант и целеустремленность

Мэри Джексон родилась в 1921 году в одном из южных штатов, Вирджинии, когда там еще царила расовая сегрегация и подавляющее большинство афроамериканцев трудились в сельском хозяйстве.

Девушка с отличием окончила среднюю школу (для чернокожих) и получила степень бакалавра по математике и физике в Хэмптонском университете, где в то время также учились только чернокожие студенты. Работала учительницей, библиотекарем, клерком, а в 1951 году поступила в Национальный консультативный комитет по аэронавтике (в 1958 году преобразован в НАСА).

Ее должность называлась "математик-исследователь". Таких специалистов нанимали в большом количестве для производства многочисленных вычислений. Впоследствии им на смену пришли компьютеры.

Правообладатель иллюстрации NASA LANGLEY/NASA/AFP via Getty Images Image caption Мэри Джексон в молодости (крайняя справа в первом ряду) с коллегами по НАСА

Белые и чернокожие работники сидели в разных комнатах.

Уже через два года на способную сотрудницу обратил внимание Казимеж Чарнецкий из отдела аэродинамики дозвуковых и сверхзвуковых скоростей и привлек к работе с аэродинамической трубой, предназначенной для имитации нагрузок, испытываемых самолетами.

В 1958 году Мэри Джексон получила должность инженера НАСА. Для этого нужна была степень магистра математики. Чтобы получить ее, Мэри два года отучилась в "белом" университете штата Вирджиния - в виде исключения по особому ходатайству.

Джексон работала в разных научных подразделениях НАСА еще 21 год, опубликовала 12 монографий, потом перешла в созданный к тому времени отдел обеспечения равных возможностей, где занималась поиском молодых талантов среди женщин и представителей этнических меньшинств.

Мэри Джексон была известным в США популяризатором науки и исследования космоса и более 20 лет работала в движении герлскаутов.