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США: больных в 10 раз больше, Техас пока не открывается

Власти США заявили, что реальное число заболевших коронавирусом в стране может быть в десять раз выше, чем сообщается официально. Как считают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), Сovid-19 могут быть заражены до 20 млн американцев - при том, что сейчас число диагнозов оценивается в 2,4 млн.

Глава СDC Роберт Редфилд сообщил, что такие оценки сделаны после изучения анализов крови, собранных по всей стране, и обнаружения в них антител к коронавирусу. Он также отметил, что сейчас США переживают новый всплеск распространения заболевания, и добавил, что Covid-19 особенно часто находят у молодых людей на юге и западе страны.

В последние дни многие американские штаты, в том числе Флорида и Техас, поставили рекорды по числу новых диагнозов, зарегистрированных за один день.

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что в связи с новой вспышкой заболевания планы возобновления работы экономики штата приостановлены: власти пока не позволят вернуться к работе расположенным там компаниям и промышленным предприятиям. "Эта временная пауза поможет нашему штату сдержать распространение инфекции до момента, пока мы сможем безопасно приступить к следующему этапу открытия нашего штата для бизнеса", - сказал Эбботт.

По последним данным, в США от коронавируса скончались 125,7 тыс. человек, более 663 тыс. выздоровели.

Высокий риск для бывших советских республик

Тем временем Всемирная организация здравоохранения выразила опасения в связи с активным распространением коронавируса в Европе. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге заявил, что этот всплеск вызван смягчением карантинных ограничений.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption ВОЗ назвала Азербайджан назван среди стран, где отмечен угрожающий рост заражаемости

В частности, по словам Клюге, в 11 странах Европы "показатели передачи вируса возросли настолько, что если в связи с этим не будут предприняты незамедлительные ответные меры, то системы здравоохранения в регионе вновь окажутся на грани коллапса". Позже ВОЗ заявила, что в числе этих стран - Украина, Молдавия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, а также Швеция, Босния-Герцеговина, Северная Македония, Албания и Косово.

"В последнее время я постоянно говорил о том, что корректировка странами своих противоэпидемических мер сопряжена с риском возобновления роста заболеваемости", - сказал Клюге.

По его словам, в Европе уже больше 2,5 млн заболевших Covid-19, при этом каждый день регистрируется около 20 тыс. новых случаев заболевания, ежедневно умирает более 700 человек.

В России число новых случаев Covid-19 продолжает снижаться шестой день подряд. Власти страны сообщают, что за последние сутки поставлено 7,1 тыс. новых диагнозов, то есть на 63 меньше, чем днем ранее. В четверг мы подготовили все последние новости о пандемии коронавируса в России.

Приговор Серебренникову

Московский Мещанский суд должен вынести приговор по делу основателя "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова. Режиссер и несколько его коллег, также оказавшихся под судом, отрицают обвинения в краже бюджетных средств на сумму около 2 млн долларов. Государственное обвинение попросило приговорить Серебренникова к шести годам лишения свободы.

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В августе 2018 года мы подготовили анимационный ролик о том, как прошел день, когда Серебренников был задержан прямо на съемочной площадке фильма "Лето" о Викторе Цое, над которым он тогда работал

Кого пустят в Европу

Послы ЕС продолжат обсуждать план открытия границ для туристов из стран, не входящих в Евросоюз. Предполагается, что в список государств, гражданам которых позволят въезжать в Европу, пока не войдут Россия, США и Бразилия, поскольку эпидемиологическая ситуация там остается сложной.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На некоторых испанских пляжах совсем пусто

Тем временем граждане Британии надеются, что власти страны в ближайшее время объявят о так называемых "коридорах", то есть двухсторонних договоренностях со странами Средиземноморья, которые позволят им путешествовать без последующей 14-дневной самоизоляции.

А пока такие договоренности не достигнуты, британцы пользуются рекордно жаркой погодой и массово отправляются на пляжи. В четверг людей было настолько много, что курортные города перестали справляться с наплывом туристов. Посмотрите наш фоторепортаж о том, как это выглядело.

Голосование по Конституции: пустые участки и первый скандал

В России прошел первый день голосования по поправкам в Конституцию - они в числе прочего позволят Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года. Поскольку в стране продолжается распространение коронавируса, граждане страны могут голосовать в течение недели, до 1 июля.

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Наши корреспонденты побывали на нескольких избирательных участках и обнаружили, что желающих голосовать было не так уж много.

Вместе с тем, власти заявили, что в Москве и Нижнем Новгороде, где возможно голосование при помощи интернета, через портал Госуслуги, электронная явка составила 48,9% и участие в процедуре таким образом приняли 574,1 тыс. человек.

Но электронное голосование в первый же день привело к скандалу: журналист телеканала "Дождь" Павел Лобков продемонстрировал, что голосовать можно дважды: сначала он выразил свое отношение к поправкам на участке, а затем через интернет. Журналисты Русской службы Би-би-си разбирались, как это возможно и какие последствия теперь грозят Лобкову (власти уже сообщили, что его могут привлечь к административной ответственности).

За сообщениями о ходе голосования и тонкостях его организации многие начали забывать, о каких, собственно, изменениях Конституции идет речь. Об этом в очередном выпуске программы "Политика. Козлов" рассказывает наш политический обозреватель Петр Козлов.

Media playback is unsupported on your device Чем пахнет основной закон? Обзор новой версии Конституции

А наш корреспондент Юри Вендик вспоминает, президенты каких еще стран пытались менять конституцию - и к чему это приводило. Иногда изменение основного закона заканчивалось для лидеров государств весьма плачевно, пишет он.

"Ливерпуль" - чемпион!

"Ливерпуль" празднует историческую победу: впервые за 30 лет клуб стал чемпионом Англии. Поскольку в марте матчи Премьер-лиги были приостановлены из-за коронавируса, триумф футболистов с Мерсисайда был отложен примерно на три месяца. Однако в четверг вечером "Манчестер Сити" - главный соперник "Ливерпуля" - проиграл "Челси" и лишился даже теоретической возможности догнать клуб во главе с тренером Юргеном Клоппом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полиция решила не разгонять болельщиков, собравшихся в ночь на пятницу

Хотя городские власти просили не праздновать победу на улицах, в ночь на пятницу к стадиону "Ливерпуля" пришли около 2 тыс. болельщиков, которые зажигали файеры, скандировали имена футболистов, пели песни - и даже обнимались.

Наш корреспондент Андрей Козенко объясняет, почему победа "Ливерпуля" важна далеко не только жителям города и как этот клуб стал самым популярным в мире, в том числе в России.

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения

В США в возрасте 84 лет умер Сергей Хрущев - сын советского лидера Никиты Хрущева.

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В коронерской службе штата Род-Айленд, где жил Сергей Хрущев, Би-би-си сообщили, что причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. Однако его вдова Валентина Голенко заявила агентству РИА Новости, что ее муж "болел два года" и "умер от старости".

Мы рассказываем, что известно об этой истории, а также о фигуре Сергея Хрущева, который среди прочего вошел в историю как автор воспоминаний и нескольких книг о своем отце.

Причина кровавой драки между военными Китая и Индии?

Американская телекоммуникационная компания Maxar опубликовала спутниковые снимки района в Гималаях, где недавно произошла кровавая драка между военными Индии и Китая, в которой погибло 20 индийских военных: их забили палками и прутьями с колючей проволокой и металлическими шипами. В Дели утверждали, что со стороны Китая также были жертвы, но в Пекине это не подтвердили.

Interactive Satellite images suggest recent Chinese construction in the Galwan Valley 22 June 2020 22 May 2020

По версии индийских властей, причиной инцидента стало строительство, которое Китай начал вести в спорном приграничном районе - и вот теперь это подтверждают обнародованные снимки. На них можно увидеть разницу между тем, как эта область выглядела до и после 22 июня.

Мы рассказывали о подробностях самого инцидента и о том, почему этот район так важен для Индии и Китая.

Саммит для премьера важнее свадьбы

Премьер-министру Дании Метте Фредериксен пришлось отложить свою свадьбу, чтобы принять участие в саммите Евросоюза 18 июля. Ее политическая карьера мешает заключению брака с партнером уже в третий раз.

Фредериксен разместила в "Фейсбуке" свою фотографию с Бо Тенгбергом и написала: "Я просто дождаться не могу, чтобы выйти замуж за этого прекрасного человека. Но, разумеется, все должно быть непросто, а теперь встреча Европейского совета в Брюсселе назначена именно на ту субботу в июле, когда мы планировали свадьбу. Черт побери!".

Она выразила надежду, что бракосочетание все же скоро состоится, и ее партнер "к счастью, очень терпелив".

Поворотный момент для Беларуси?

Washington Post публикует редакционную статью о ситуации накануне выборов в Беларуси, где президент Александр Лукашенко впервые за многие годы столкнулся с серьезным сопротивлением оппозиции.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Лукашенко постоянно балансирует между Западом и Востоком, пишет Washington Post

Издание называет происходящее "потенциальным поворотным моментом" для страны и описывает Лукашенко как политика, мастерски балансирующего между Западом и Востоком, а также "рецидивиста-фальсификатора результатов выборов" и авторитарного лидера, который не терпит несогласных.

Газета рассказывает о задержании двух самых серьезных оппонентов президента, добивающегося переизбрания: блогера Сергея Тихановского и бывшего банкира Виктора Бабарико. "Лукашенко знает, как лавировать между влиятельными государствами", - пишет Washington Post, напоминая о недавней встрече белорусского лидера с главой Госдепа США Майком Помпео и заявлениях об интеграции с Россией.

"Но последние события говорят о том, что Лукашенко уже не так жестко контролирует ситуацию в стране, - сказано в публикации. - Люди устали от его поведения и истощены экономической стагнацией. Вопрос в том, будут ли они услышаны на выборах 9 августа - или Лукашенко снова прибегнет к махинациям и силе, чтобы остаться у власти".

Наш корреспондент в Беларуси Татьяна Мельничук недавно рассказывала о ситуации в стране перед выборами.

Играть или не играть? Здесь нет вопроса!

Guardian сообщает, что знаменитый британский актер сэр Иэн Маккеллен вскоре начинает репетиции в постановке одного из британских театров, где он сыграет Гамлета. Как пишет газета, о возрасте Принца Датского постоянно идут споры, "однако никто не решился предположить, что ему 81 год" - именно столько недавно исполнилось Маккеллену.

Обычно Гамлета исполняют более молодые актеры, но в постановке Theatre Royal в Виндзоре (в этом городе также находится королевский замок, резиденция Елизаветы II) возрастные особенности не учитываются. Это будет первый британский спектакль, поставленный после эпидемии коронавируса, отмечает издание.

В России Иэн Маккеллен в первую очередь известен как киноактер, сыгравший волшебника Гэндальфа в фильмах по роману "Властелин колец". Однако в 1960-х и 70-х годах он стал одним из ведущих театральных актеров и специализировался на пьесах Шекспира.

В 2016 году наш корреспондент Олег Болдырев рассказывал, как Маккеллен прокатился в московском метро.

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Из-за пандемии коронавируса многие мигранты из стран Центральной Азии были вынуждены вернуться из России домой. Наш корреспондент в Бишкеке Наргиза Рыскулова поговорила с семьями людей, которые остались без средств к существованию из-за пандемии, она пишет о том, какие разрушительные последствия это может иметь для экономики Кыргызстана.

Наш лондонский видеоблогер Бен Тавенер продолжает свой цикл о жизни в условиях карантина. В новой серии он ест устрицы, наконец, встречается с родителями и изучает, каково это - делать покупки в эпоху коронавируса.

Дайджест готовил Евгений Каневский.