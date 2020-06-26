Трамп решил отпраздновать День независимости на горе Рашмор. Индейцы устроят протесты

Национальный мемориал "Гора Рашмор" - одна из самых известных американских достопримечательностей. Высеченные в скале многометровые головы четырех, пожалуй, самых знаменитых американских президентов - Джорджа Вашингтона (первого президента, отца-основателя нации), Томаса Джефферсона (автора Декларации Независимости), Авраама Линкольна (отменившего рабство) и Теодора Рузвельта (просто за то, что его сильно уважал скульптор, Гутзон Борглум) производят неизгладимое впечатление своими масштабами.

Нынешний президент, Дональд Трамп, решил по случаю Дня Независимости 4 июля (да и о развернувшейся предвыборной кампании не стоит забывать) в очередной раз напомнить о себе, покрасоваться на фоне исторического монумента и устроить авиационное шоу с истребителями и грандиозный фейерверк.

Однако тут возникла одна большая проблема. На волне межэтнических трений, спровоцированных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании его белыми полицейскими, активисты борьбы за права коренных народов Северной Америки решили провести собственную акцию протеста против визита Дональда Трампа к "Скале Президентов".

Дело в том, что мемориал, сооружавшийся в период с 1927 по 1941 год в Южной Дакоте, был высечен в горах, еще в середине XIX века отобранных американскими властями у племени лакота-сиу.

Собственно, даже саму гору в 1930-е годы переименовали в честь бизнесмена и предпринимателя Чарльза Рашмора, который в 1885 году организовал экспедицию в этот район, а потом выступил в роли заказчика патриотического памятника, выделив на его строительство 5 тыс. долларов - весьма крупную по тем временам сумму.

А до этого гора, высоко почитавшаяся сиу, носила имя "Шесть праотцев".

Нарекания активистов вызывает и сам скульптор и архитектор Гутзон Борглум, выходец из Дании, большой поклонник Родена, в 1904 году удостоенный золотой медали на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Он же был автором высеченного в Каменной горе в штате Джорджия рельефа генералов армии Юга Роберта Ли и Томаса Джонатана "Каменной Стены" Джексона и президента Конфедерации Джефферсона Дэвиса. В интервью New York Times в 1916 году Борглум с энтузиазмом объяснял, что "при всем моем восхищении этими людьми" в этом проекте его больше всего привлекал монументальный масштаб.

Сооружение монумента началось в 1923 году по заказу местной элиты, желавшей увековечить идиллическое представление о жизни в южных штатах до Гражданской войны; в тот же период в США (причем не только на Юге) возродилась организация Ку-Клукс-Клан, терроризировавшая афроамериканцев, ее костюмированные церемонии не раз проходили под Каменной горой. Работы завершились лишь в 1960-е годы, десятилетия спустя после смерти Борглума, на волне неприятия политики федерального правительства по устранению расовой сегрегации.

При этом, среди активистов борьбы за права коренных американцев нет единого мнения о том, что же делать с самим монументом. Одни предлагают взорвать его, а горы передать сиу. Другие считают, что поскольку это туристический объект, приносящий немалый доход, следует увеличить отчисления в пользу индейцев.

Губернатор штата Южная Дакота, республиканка Кристи Ноэм, написала в "Твиттере", что при ней сноса памятника не будет.

По словам местного активиста, члена другого племени Ника Тилсена, сам монумент "является символом белого превосходства и структурного расизма, которые живут и процветают в современном обществе", цитирует его агентство Ассошиэйтед пресс.

"Несправедливо откровенно красть землю у коренного населения, а потом высекать там лица белых завоевателей, совершавших акты геноцида", - считает он.

Сиу раздражает и тот факт, что Трамп не соизволил уведомить их о своем решении посетить монумент и устроить там шоу.

Президент ассоциации оглала-сиу Джулиан Беар Раннер ("загоняющий медведя") пожаловался журналистам местной газеты Argus Leader, что Дональд Трамп не провел предварительных консультаций с местными вождями.