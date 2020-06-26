За выявление бреши в системе - уголовное дело? Как проходит второй день голосования по поправкам в Конституцию

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Во второй день голосования по поправкам в Конституцию России ЦИК зафиксировал атаку хакеров на свой сайт, мэр Москвы пригрозил бить по рукам за принуждение к голосованию, а журналисту Лобкову сулят уголовное дело за то, что он проголосовал дважды и снял об этом репортаж.

Уголовное дело за репортаж с двойным голосованием Лобкова?

В связи с экспериментом журналиста, которому удалось проголосовать в Москве дважды (онлайн и лично) и снять об этом репортаж, полиция завела административное дело и угрожает уголовным.

В 15:15 в пятницу к корреспонденту телеканала "Дождь" Павлу Лобкову домой явились полицейские, сообщил руководитель "Агоры" Павел Чиков. Кроме того, утром участковый посетил квартиру юриста-эксперта Василия Вайсенберга (который участвовал в подготовке репортажа журналиста), но не застал его дома.

Полиция сослалась на проверку по поводу возможности заведения уголовного дела. По статье 5.22 КоАП РФ Лобкову грозит штраф.

Как считает юрист Павел Чиков, административный штраф по тексту КоАП предусмотрен за получение в УИК второго бюллетеня, но поскольку журналист сначала проголосовал бюллетенем, а затем через онлайн-систему (без обращения в УИК и без бюллетеня), то правонарушения нет.

Мосгоризбирком накануне заявил, что бумажный бюллетень Лобкова аннулирован. МГИК при этом не объяснил, как среди всех бюллетеней определил именно поданный Лобковым и не нарушил при этом тайну голосования.

Так же осталось неясным, как можно без нарушения закона до окончания голосования и начала официального подсчета вскрыть урну с бюллетенями.

Глава УИК выиграла квартиру в лотерею

59-летняя сибирячка, выигравшая квартиру, взяв лотерейный билет на участке, оказалась главой избирательной комиссии этого участка.

Сообщение об удачливой избирательнице во ВКонтакте заметил информационный портал Тайга.инфо. В ВК Анна Ганева поделилась своей радостью и сказала, что отдаст квартиру внуку, оканчивающему 11-й класс, но не упомянула, что возглавляет УИК.

Журналистам она объяснила, что зашла на свой же участок в обед: "Я не специально, случайно так вышло". Выигранный два года назад также в лотерее избирателей купон на 1000-рублевую скидку на шубу она не использовала, поскольку пенсии на шубу ей не хватит.

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov\TASS via Getty Images Image caption Для жителей Москвы с временной регистрацией на Казанском вокзале открыт участок для голосования

В Омске для привлечения людей на участки местный Союз организаций торговли предоставил для лотереи десятки тысяч ценных призов - от айфонов до блендеров - и пять квартир.

"Временным москвичам" можно голосовать на вокзале

Жители Москвы с временной регистрацией, обычно использующие вокзалы для поездок домой, в эти дни могут получить нестандартный опыт: на Казанском вокзале для них открыт участок для голосования по поправкам в Конституцию России.

Как сообщил корреспондент Би-би-си Петр Козлов, председатель УИК вместе с полицией отказывались пускать съемочную группу Би-би-си на УИК 4002 в здании Павелецкого вокзала, требуя разрешение от РЖД. На участке мужчина пытался проголосовать без паспорта - говорил, что по телефону ему пообещали выдать бюллетень.

Экс-журналист, ныне член СПЧ Кирилл Вышинский рассказал прессе, что проголосовать можно и в аэропорту, если есть билет. Он уточнил, что до этого гражданам России с временной регистрацией в столице была предоставлена опция проголосовать через систему "Мобильный избиратель", но для этого было необходимо до 21 июня подать заявление через МФЦ, ТИК или - электронно - через Госуслуги. Теперь регистрироваться не нужно.

Многослойные коврики

На голосовании по конституции в Москве на всех участках будут дезинфицирующие коврики. "Человек проходит по коврику, и подошва дезинфицируется", - рассказывал заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Один коврик мог стоить бюджету около 1,3 тысячи рублей, подсчитала Русская служба Би-би-си, изучив данные госзакупок. Закупку ковриков, провела, например, управа района Южное Тушино, потратив 91 тысячу рублей, и школа 1492.

Image caption Так коврик выглядит на участке

Коврики многослойные - после того, как один слой загрязнится, его можно отклеить. Они предназначены "для удаления загрязнений с подошв обуви, колес каталок", - говорится на сайте дистрибьютора ковриков "Чистея" чешского производства (их собирались закупить некторые из школ, следует из данных "СПАРК-Маркетинг").

Там же указано, что коврики могут использоваться "на объектах с повышенными требованиями к чистоте" , например, в лечебных учреждениях.

Другой дистрибьютор пишет на своем сайте, что коврик предназначен для "дополнительной защиты от проникновения механических частиц пыли и микроорганизмов". Эффективен ли он при коронавирусе, там не указано.

Собянин будет бить по рукам, но кого?

Мэр Москвы в пятницу заявил, что нужно исключить попытки заставить людей голосовать: "Моя принципиальная позиция - люди должны голосовать добровольно, их никто не должен принуждать, а кто будет принуждать, того будем бить порукам".

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За день до этого президент Путин, которому поправки, в случае принятия, позволят остаться на своем посту еще на два срока, тоже призвал исключить принудиловку.

При этом большинство сообщений в соцсетях о принуждении сотрудников к голосованию связаны именно с бюджетными организациями, подчиняющимися властям.

Собянин также заверил, что выверка списков избирателей и сравнение бумажных списков в УИКах и списков электронно голосующих идет ежедневно, а если кто не доверяет голосованию по интернету - может прийти на участок.

Был ли ночной провал в электронном голосовании?

В ночь на пятницу в течение 12 часов файлы с данными электронного голосования из системы блокчейн, которые мэрия предоставляет наблюдателям, приходили пустыми, заметили "Открытые медиа". За это время число проголосовавших увеличилось на 100 тысяч.

Наутро начальник управления смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко заявил: "Никакого серьезного сбоя в системе наблюдения за дистанционным электронным голосованием не было. Основной инструмент - запись транзакций - работал в штатном режиме. Так что любой наблюдатель за электронными выборами имел доступ к статистике и блокам транзакций".

"Возникла проблема с дополнительной возможностью - экспортом данных в файлы. Она наблюдалась в течение нескольких часов. В настоящий момент все работает корректно. Более того, восстановлен доступ к тем файлам, которые по техническим причинам были недоступны",- утверждает чиновник.

Между тем ЦИК России в пятницу около 14:15 по Москве заявил, что на его сайт идет ddos-атака.