Дональд Трамп ретвитнул видео с расистским лозунгом. Уже не в первый раз

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Президент США Дональд Трамп ретвитнул видео, в котором один из его сторонников выкрикнул "Белая сила!". Видео было снято во время митинга, устроенного в поддержку президента в доме для престарелых во Флориде.

На кадрах видно, что между сторонниками и противниками Трампа произошел конфликт, во время которого обе стороны выкрикивали оскорбления и нецензурную брань в адрес друг друга.

Трампа уже не раз обвиняли в подстрекательстве межрасовой напряженности. Президент .ти обвинения отвергает.

В своей публикации в "Твиттере" он поблагодарил людей, живущих в доме для престарелых, где и произошел инцидент. "Радикальные леваки ничего не делают. Демократы проиграют осенью. Коррумпированный Джо [Байден] застрелен. До скорого!!!", - написал он. Вскоре твит был удален.

На видео, которым поделился Трамп, его сторонник в машине для гольфа поднимает вверх кулак и кричит "Белая сила!". Этот лозунг ассоциируется в США с широко осуждаемой идеологией превосходства белой расы.

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Трамп ретвитнул видео с расистским выкриком

Единственный темнокожий республиканец в американском сенате Тим Скотт в интервью Си-эн-эн назвал видео оскорбительным и призвал президента удалить свой твит.

"Очевидно, что ему не следовало это ретвитить, и сейчас ему нужно его удалить", - сказал он в интервью.

Министр здравоохранения США Алекс Азар заявил в интервью Си-эн-эн, что не поддерживает любые виды дискриминации. "Я не видел то видео или твит, но, очевидно, что ни президент, ни его администрация, ни я сам не сделаем ничего, что как-либо поддерживает идею о превосходстве белых или любой вид дискриминации", - сказал Азар.

Неясно, было ли известно президенту о расистском выкрике на видео.

Не в первый раз

Ранее Трампа уже обвиняли в распространении или поддержке контента расистского содержания. В 2017 году он ретвитнул три провокационных видео, опубликованные британскими крайне правыми, в чем его попрекнула тогдашний премьер Британии Тереза Мэй.

В 2019 году Трамп попал под шквал критики, когда написал в "Твиттере", что четырем женщинам-членам конгресса Александрии Окасио-Кортес, Рашиде Тлаиб, Айанне Прессли и Ильхан Омар - следует вернуться в страны, откуда они приехали, и помочь навести порядок "в полностью разрушенных и зараженных преступностью местах". При этом трое из родились в США, и все четверо являются гражданами Соединенных Штатов.

В ответ на протесты, прокатившиеся по всему миру из-за смерти Джорджа Флойда, Трамп написал в "Твиттере", что "когда начинается мародерство, начинается и стрельба". Эту фразу использовал в 1967 году начальник полиции Майами Уолтер Хэдли в самый разгар движения по защите гражданских прав.

После этой публикации Трампа "Твиттер" решил скрыть его твит, объяснив это нарушением правил использования платформы в том, что касается прославления насилия.

Также Трампа обвинили в расизме из-за неоднократного употребления слова "кунг-флю" (flu в переводе с английского означает грипп) для описания коронавируса. Белый дом утверждает, что под этим нет какого-то расистского подтекста.