Россиянина Алексея Буркова приговорили в США к девяти годам тюрьмы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После задержания и до экстрадиции в США Бурков содержался в израильских тюрьмах

Суд в штате Вирджиния (США) приговорил Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы, признав его виновным в кибермошенничестве. По подсчетам обвинения, россиянин нанес ущерб на сумму более 20 миллионов долларов.

Бурков получил на шесть лет меньше, чем запрашивало обвинение. Он признал свою вину, но только по двум пунктам из пяти: сознался в мошенничестве с устройствами доступа, а также в сговоре - с целью мошенничества, краже персональной информации, вторжении в компьютерные системы и отмывании денег, сообщает РИА Новости. Если суд зачтет ему хорошее поведение, Бурков сможет выйти примерно через три года, пишет агентство Ассошиэйтед пресс.

"Коммерсант" со ссылкой на слова адвоката Буркова писал, что обвиняемый пошел на сделку с прокуратурой о снятии обвинений по трем пунктам взамен на признание вины по двум.

"Алексей Бурков получил предложение от прокуратуры США, договоренность о сотрудничестве достигнута", - сказал изданию советник группы защиты россиянина Аркадий Бух. Ранее Бурков отрицал все выдвинутые против него обвинения.

Судья постановил, чтобы Бурков отбывал свой приговор в районе округа Колумбия, где находится Вашингтон, пишет Ассошиэйтед пресс. Это решение принято, чтобы ему легче было общаться со своим адвокатом, что может быть необходимо "по причинам, которые я не считаю нужными объяснять", передает агентство слова судьи.

Адвокат Буркова Грегори Стамбо, попросивший, чтобы его подзащитный отбывал срок в этом районе, отказался комментировать то, может ли Бурков быть частью обмена заключенными между Россией и США, пишет агентство.

Уже отбытое - зачтется

"Суд постановил, что ваш приговор будет 108 месяцев по второму пункту обвинения, а по пятому пункту ваш приговор будет 60 месяцев. Однако эти сроки будут параллельны, то есть ваш итоговый приговор - 108 месяцев", - цитирует судью РИА Новости.

Судья отметил, что в срок Буркову зачтется уже отбытое наказание в Израиле (где он был задержан) - около четырех с половиной лет, а также время, проведенное им в заключении в США - с ноября 2019 года.

Бурков также будет обязан выплатить реституцию в размере семи тысяч долларов. После отбывания срока он три года будет находиться под наблюдением, хотя судья заметил, что, вероятнее всего, его депортируют.

Мошеннические покупки на 20 млн

Как заявило американское гособвинение, Бурков в 2009-2013 годах руководил сайтом Cardplanet, где продавали украденные данные банковских карт, многие из которых принадлежали гражданам США.

Утверждается, что были скомпрометированы данные 150 тысяч карт, и по ним были совершены мошеннические покупки на 20 млн долларов. Стоимость данных варьировалась от 2,5 до 60 долларов.

Помимо этого, как считает обвинение, россиянин организовал форум "Direct Connection", на котором "элитные киберпреступники могли встречаться и безопасно размещать сообщения при планировании различных киберпреступлений", покупать и продавать украденные товары и услуги, например, персональные данные и вредоносное программное обеспечение. Также там якобы предлагали криминальные услуги по отмыванию денег и взлому. Желающие попасть на форум должны были заплатить пять тысяч долларов, и за них должны были поручиться три его участника.

"После того, как вы стали членом "Direct Connection", вы стали преступником, потому что у вас появился доступ к лучшим преступникам в мире", - передает агентство Ассошиэйтед пресс слова представителя гособвинения Келлен Дуайер на заседании в пятницу, 26 июня.

Буркова задержали в 2015 году в аэропорту Тель-Авива, а в ноябре 2019 года экстрадировали в США. Процесс шел в федеральном суде Восточного округа в штате Вирджиния, так как карты, данные которых продавал осужденный россиянин, были эмитированы банком, штаб-квартира которого находится в этом штате.