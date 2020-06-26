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Количество смертей от Covid-19 в мире приближается к половине миллиона, в США вирус распространяется по южным и западным штатам, а американцев предупреждают о русских хакерах, нацелившихся на работающих из дома. Самое важное о пандемии коронавируса в мире.

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом в мире приближается к 9,7 миллионам. Количество летальных исходов с начала пандемии - свыше 490 тысяч человек.

США по-прежнему на первом месте по числу заразившихся с 2,4 млн. случаев, на втором месте Бразилия с 1,2 млн и Россия, где заболевших 619 тыс.

Техас закрывается, едва открывшись

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Техасским барам придется снова закрыть двери

В Соединенных Штатах в четверг отметили рекордный суточный прирост числа заразившихся - 40 тыс. новых случаев. Быстрее всего оно растет уже не в Нью-Йорке, а в западных и южных штатах - прежде всего в Техасе, Флориде и Аризоне.

В Техасе за последние сутки было зафиксировано 5996 новых случаев заражения и самое высокое за месяц количество смертей - 47. Уже почти две недели в штате растет количество госпитализированных с коронавирусом.

Губернатор штата Рик Эббот в пятницу приостановил ослабление карантина. Бары, открывшиеся в мае, снова закрываются, рестораны начинают работать с ограничениями на количество клиентов.

Во Флориде за последние сутки коронавирус обнаружили сразу у 8942 человек. Предыдущий антирекорд по числу заражений штат зафиксировал в среду, и тогда прирост был на три тысячи меньше.

Власти штата распорядились немедленно закрыть все бары.

В Аризоне число заражений устойчиво растет, сейчас оно достигло 63 тыс., сообщает New York Times. Во вторник в штате скончались 3600 человек, это уровень смертности, сравнимый с началом мая, когда цифра прошла свой первый пик.

Американцев предупреждают о русских хакерах

Компания Symantec, специализирующаяся в области кибербезопасности, предупреждает о возросшей угрозе хакерских атак с помощью вируса типа Ransomware.

В компании полагают, что за атаками стоит группировка хакеров Evil Corp., которую связывают с Россией.

Лидером этой группировки американские власти считают россиянина Максима Якубца, уроженца Хмельницкой области Украины. Против него и еще одного россиянина, Игоря Турашева, в декабре прошлого года в США были выдвинуты обвинения в мошенничестве.

В прошлом году Госдепартамент США объявил о награде в 5 млн долларов за информацию, которая поможет его аресту.

В предупреждении Symantec говорится, что новой целью хакеров стали американцы, работающие из дома. Их атакуют с помощью Ransomware-вируса WastedLocker, который требует крупные суммы за разблокировку захваченного компьютера или за то, чтобы не удалять данные

"Абсолютное большинство целей - крупные корпорации, включая известные", - говорится в предупреждении.

Британия: критическая точка 4 июля

Премьер-министр Британии Британии Борис Джонсон в пятницу напомнил британцам, что если они будут "слишком много встречаться", то ситуация с Covid-19 в Британии может ухудшиться.

Так Джонсон прокомментировал массовый выезд британцев на пляжи в четверг.

В четверг городские пляжи Борнмута в графстве Дорсет переполнились местными загорающими и приезжими из других областей Британии.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Ситуация была неидеальной с точки зрения социального дистанцирования

Городским властям пришлось объявить о "крупном инциденте".

Корреспондент Би-би-си по вопросам здравоохранения Ник Триггл отмечает, что несмотря на несколько случаев массового выезда на пляжи в последние недели, борьба с Covid-19 в Британии идет в целом успешно.

Если шесть недель назад, до объявления карантина, суточный прирост заболевших держался на уровне 4 тыс. в день, сегодня средняя цифра упала на 75%, до 1073.

"Однако теплая погода и ослабление ограничений четвертого июля означает, что мы находимся в критической точке. Очень многое будет зависеть от здравого смысла и личной ответственности людей", - считает Триггл.

Швеция спорит с ВОЗ

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Главный эпидемиолог Швеции в прошлом настаивал, что его решение не вводить карантин было правильным

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл вступил в полемику с экспертами Всемирной организации здравоохранения.

Реакция Швеции на пандемию отличалась от мер, принятых большинством других стран. Карантин там не вводился, школы и кафе оставались открытыми, однако большинство шведов соблюдали правила социального дистанцирования.

Автор этих мер Тегнелл настаивает, что решение было правильным, хотя многие эксперты его критикуют.

В четверг в ВОЗ включили Швецию в список стран, которые подвержены риску второй волны Covid-19.

Главный критерий ВОЗ - количество заразившихся на 100 тысяч населения. В организации отмечают, что в Швеции этот показатель значительно выше, чем во всех остальных странах Европы - 155 случаев.

Тегнелл в свою очередь называет решение ВОЗ "полностью неверной интепретацией данных". Он настаивает, что в Швеции высокие цифры из-за того, что в стране проводят много тестов.

Представитель ВОЗ в ответ на просьбу Би-би-си прокомментировать заявление Тегнелла заявил, что даже если учесть количество тестируемых, пропорция заразившихся остается на высоком уровне в 12-13%.