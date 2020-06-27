Скончался Милтон Глейзер, автор канонического логотипа I ♥ NY

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В США в возрасте 91 года скончался известный дизайнер-график Милтон Глейзер, создавший логотип I ♥ NY ("Я люблю Нью-Йорк").

Этот логотип был создан в 1977 году для кампании по привлечению туристов в город и вскоре стал известен по всему миру как наиболее копируемый в истории дизайна.

Сам Глейзер по этому поводу позднее сказал, что поражен тем, что произошло с этим "простым и незатейливым дизайнерским решением".

Глейзер также является автором знаменитого плаката, на котором Боб Дилан изображен в профиль с громадной шевелюрой в психоделических цветах.

Как сообщила вдова Глейзера, Ширли, газете New York Times, причиной смерти стал инсульт.

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Милтон Глейзер родился в Нью-Йорке в районе Бронкс в 1929 году. Он учился в одном из колледжей частного учебного заведения в Нью-Йорке "Союз Купера по развитию науки и искусства", а затем в Академии изобразительных искусства в итальянском городе Болонья.

В 1954 году Глейзер основал собственную студию Push Pin Studios совместно с тремя бывшими однокурсниками по колледжу и сразу привнес новый выразительный язык в коммерческий дизайн, черпая вдохновение в высоком искусстве - от ар-нуво и китайских акварелей до немецкой ксилографии и комиксов, популярных в Америке в 1930-е годы.

Созданный им в 1960-е постер Боба Дилана в профиль - это подражание выполненному в технике силуэта автопортрету Марселя Душана, но легендарному рок-музыканту Глейзер придал копну волос модной в то время психоделической расцветки, выполненную в стиле исламской орнаменталистики.

Этот постер стал вкладышем в альбом Боба Дилана 1967 года Greatest Hits и впоследствии красовался в бессчётном количестве интерьеров.

В 1968 году Глейзер стал одним из основателей журнала "Нью-Йорк" и девять лет возглавлял в нем отдел дизайна. А в 1974-м, он открыл собственную дизайнерскую фирму Milton Glaser, Inc.

Правообладатель иллюстрации Corbis Historical/Getty Images Image caption После нападения на США 11 сентября Глейзер видоизменил логотип

Три года спустя он создал свое феноменально популярное лого "I ♥ NY" - бесплатно, чтобы развивать туризм в своем родном городе, который в тот период переживал финансовый кризис и разгул криминала.

Идея поместить красное сердечко вместо слова "люблю" пришла к нему в такси, и он зарисовал ее красным карандашом на конверте, который теперь выставлен в рамках постоянной коллекции Музея современного искусства в Нью-Йорке - MoMA.

"Это одна из тех самых жизненных причуд, когда ты не знаешь, к чему приведут твои действия, - сказал он по этому поводу в интервью New York Times в 2008 году. - Кто на свете мог подумать, что подобная однодневка станет одним из самых популярных образов XX века?"

После нападения на Америку 11 сентября 2001 года Глейзер выпустил этот логотип в несколько видоизмененном виде: с поврежденным сердцем и словами "Я люблю Нью-Йорк больше, чем прежде".

Глейзер также создал для Всемирной организации здравоохранения международный логотип и плакат по борьбе со СПИДом, логотип пивоварни Brooklyn Brewery и рекламу для последнего сезона сериала о рекламщиках "Безумцы".

В 2004 году Глейзеру была вручена награда за выдающиеся достижения в дизайне Смитсоновского музея дизайна Купер Хьюитт. В 2009 году он также стал лауреатом Национальной медали США за достижения в сфере искусства, став первым дизайнером, получившим эту высокую награду.