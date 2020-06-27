Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Собчак сообщила, что журналисты приехали в монастырь в рамках работы над фильмом об издевательствах над детьми

На телеведущую Ксению Собчак и журналиста телеканала "Дождь" Сергея Ерженкова напали в Среднеуральском женском монастыре, захваченном схиигуменом РПЦ Сергием и охраняемом его сторонниками. У журналистов отобрали камеру.

О нападении Собчак сообщила в своем телеграм-канале.

"Мы написали заявления в полицию. Камеру пока так и не вернули. Стирают наснятое, видимо. Вообще этот монастырь - это прямо настоящий Православный Талибан. Просто ужас и ад", - говорится в ее сообщении.

"Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова", — написала она ранее.

Ущерб съемочная группа Собчак оценила в 260 тыс. рублей.

Ранее в одном из телеграм-каналов появилось видео, на котором Собчак и журналист телеканала "Дождь" Сергей Ерженков и Собчак спорят с женщинами в монашеских одеяниях и мужчиной, которые пытаются запретить им снимать на территории монастыря.

Собчак говорит, что они ведут себя как православный Талибан, и настаивает, что у них нет права запретить съемку.

Позже на видео запечатлена драка между Сергеем Ерженковым и мужчиной. На следующих кадрах видно, что мужчина прижимает журналиста к земле. Он отпускает его, когда подходят люди, после чего Ерженков говорит, что у него забрали камеру.

Собчак добавила, что журналисты приехали сюда в рамках работы над фильмом об издевательствах над детьми в Среднеуральском женском монастыре, написала Собчак. С ними были двое героев фильма и помощница Собчак, которая сняла видео.

Накануне Ксения Собчак прибыла в Екатеринбург на церковный суд над схиигуменом Сергием (Николаем Романовым), который нарушил запрет на священнослужение.

Правообладатель иллюстрации ura.ru Image caption Cхиигумен РПЦ Сергий продолжает проводить в монастыре обряды экзорцизма

Отец Сергий - основатель Среднеуральского женского монастыря. В 1980-х годах он служил в милиции, затем несколько раз был судим, пишет издание Znak.com, в том числе за убийство, кражи и грабеж.

Он провёл в колонии всего около 13 лет. После освобождения участвовал в строительстве храмового комплекса в урочище Ганина Яма и стал его первым настоятелем. После этого он возводил женский монастырь в Среднеуральске.

Свердловские СМИ пишут также, что он якобы был духовником покойного вора в законе, "смотрящего" за Свердловской областью Тимура Свердловского.

Отец Сергий отрицает пандемию коронавируса и фактически совершил захват Среднеуральского женского монастыря.

Он привлек казаков и своих сторонников к его охране и заявил, что митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу придется брать монастырь штурмом.

В Екатеринбургской епархии на прошлой неделе заявили, что Сергий выказал непослушание настоятельнице обители и у него есть время до 26 июня, до суда, чтобы исправиться. Первая попытка судить отца Сергия состоялась 15 июня, но он покинул зал суда, зачитав заявление.

"Из дома Матери Божьей никуда не уйду. На сердце спокойно, совесть меня не обличает. Им, то есть священноначалию, митрополиту Кириллу, брать монастырь придется штурмом", - заявил он.