Правообладатель иллюстрации AvtoZAK Live Image caption По разным сообщениям, задержаны более 30 участниц акции

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Около трех десятков пикетчиков в поддержку дальневосточной феминистки Юлии Цветковой задержаны в Москве на Сретенском бульваре.

Активисты, в основном девушки, выбрали памятник жене Ленина Надежде Крупской для акции против преследования Цветковой, которая уже была оштрафована по статье о "гей-пропаганде", а в скором времени будет подсудимой на уже уголовном процессе за поэтические рисунки вагины.

"На акцию пришло около 30-40, в основном все девушки. После того, как задержали четырех девушек с плакатами, другие активистки решили плакаты не доставать и просто сели на памятник. После этого одна девушка где-то вдалеке все-таки плакат развернула, ее задержали. И после этого начали задерживать всех подряд", - рассказал Би-би-си Максим Кондратьев, автор телеграм-канала "Автозак Live", который освещал акцию с самого начала.

Некоторые задержанные запостили в соцсетях свои фотограцфии в автозаке.

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В двух автозаках Кондратьев насчитал 32 человека. По его словам, задержанных увезли в ОВД Лужники. В первой партии задержанных был журналист Денис Стяжкин.

"МБХ-медиа" сообщают о 37 задержанных.

Два человека задержаны на аналогичном пикете в Санкт-Петербурге, один из них - общественный защитник Владимир Василенко.

27 июня также проходит масштабная онлайн-акция солидарности "#заЮлю", к которой присоединились несколько десятков медиа и пользователи соцсетей. "Женское тело - это не порнография. Свободу Юлии Цветковой!" - заявляют участники этой акции.

За что будут судить Юлию Цветкову?

Дело 27-летней жительницы Комсомольска-на-Амуре получило отклики по всей России в конце 2019 года, когда она попала под суд за картинки в соцсетях.

Правообладатель иллюстрации Юлия Цветкова/vk Image caption Юлия Цветкова вела сразу несколько пабликов, посвященных феминистской и ЛГБТ-тематике. Материалы из этих пабликов и легли в основу судкбных дел

Цветкова вела сразу несколько пабликов, посвященных феминистской и ЛГБТ-тематике.

По статье о 'гей-пропаганде' зимой ей присудили административный штраф в 50 тыс. рублей. Более серьезные уголовные обвинения выдвинуты против Цветковой за паблик 'Монологи вагины', в котором она публиковала рисунки и вышивку в виде женских половых органов.

Прокуратура сочла это распространением порнографии и передала дело в суд. Обвиняемая была помещена под домашний арест, ей грозит до шести лет лишения свободы. Дата начала процесса еще не назначена.

Несколько дней назад полиция завела на Цветкову еще одно административное дело по статье "пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних" за размещение в ВКонтакте картинки с подписью "Где семья, там любовь. Поддержите ЛГБТ-семьи".