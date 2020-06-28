Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 10 млн

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Число случаев заражения коронавирусом по всему миру в воскресенье превысило 10 миллионов, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Вирус унес жизни почти 500 тыс. человек, выздоровели за все время 5 млн.

На первом месте по числу зараженных находятся США (2,5 млн), далее идут Бразилия (1,3 млн), Россия (600 тыс.), Индия (500 тыс.) и Британия (300 тыс.). США также находятся на первом месте по числу смертей - 125 тыс.

В России, по данным оперативного штаба на утро воскресенья, с начала пандемии умерли 9073 человека. За сутки коронавирус выявили у 6791 человека. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве - 717. Это рекордно низкое число новых случаев за 81 день.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последнюю неделю уменьшается количество новых зараженных и снижается количество госпитализированных, в очередной раз выступив в защиту резкого ослабления карантинных мер, которое произошло в июне.

"Многие потирали ручки, говорили: "Вот, смотрите, преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет". Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики. Прошли ситуации, когда была крайняя опасность, что мы опять взлетим наверх", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

По его словам, московская система здравоохранения "блестяще справилась с пандемией".