Журналисты увидели, как фабрика "Норникеля" сливает отходы в тундру. Трубу в спешке разобрали

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Следственный комитет России начал проверку по поводу предполагаемого несакционированного слива жидких отходов Талнахской обогатительной фабрики в тундру, после того как журналисты и экологи сняли нарушение на видео.

Талнахская фабрика принадлежит акционерному обществу "Норникель" и находится возле тундрового озера Пясино. Согласно сообщению на сайте ГСУ СКР по Красноярскому краю, инцидент произошел в технологической зоне предприятия.

Месяц назад, 29 мая, озеро уже пострадало от загрязнения, когда на тепловой электростанции, которой также владеет "Норникель", разлилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива.

На сей раз тревогу забили местный экоактивист Василий Рябинин и журналисты "Новой газеты".

В воскресенье утром издание сообщило, что Талнахская фабрика насосами выкачивает из отстойника жидкие отходы обогатительного производства, так называемые "хвосты", и сливает их в тундру.

Вода, зараженная тяжелыми металлами, сернистой кислотой и другими веществами, ручьями стекала в речку Хараелах, впадающую в озеро Пясино.

"Это правовой беспредел и преступление против природы и наших детей. Нужно срочно начинать ликвидацию", - заявил бывший сотрудник норильского Росприроднадзора Василий Рябинин, который также был на месте событий.

После прибытия сотрудников полиции, прокуратуры и МЧС России насос был остановлен, а труба, через которую сливались отходы, разобрана. Демонтировавший ее бульдозер в спешке раздавил принадлежащий прокуратуре автомобиль.

Пресс-служба "Норникеля" объяснила случившееся переполнением отстойника отходов, пообещала провести внутреннее расследование и заверила, что дальнейшей утечки "хвостов" не будет.

"28 июня 2020 года, в 08:20, диспетчеру Заполярного филиала поступила информация о том, что на отстойнике оборотной воды Талнахской обогатительной фабрики происходит слив воды через границу отстойника. Эксплуатационным персоналом было принято решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветленной технической воды на прилегающую территорию", - говорится в заявлении компании.

Инцидент в аэропорту

В субботу утром сотрудники службы безопасности норильского аэропорта "Алыкель" не разрешили депутату Мосгордумы от "Яблока" Сергею Митрохину вывезти для анализа в Москву 13 проб воды и грунта из района озера Пясино, переданных ему журналистами "Новой газеты" и местными экоактивистами.

Сначала Митрохину и его спутникам заявили, что якобы поступил анонимный звонок, что в его багаже находится горючее вещество. Когда проверка этого не подтвердила, сказали, что на вывоз любых проб требуется разрешение службы безопасности "Норникеля".

На вопрос депутата, какое отношение компания имеет к аэропорту, по его словам, последовал ответ: "Мы - это и есть "Норникель".

Как выяснилось, аэропорт "Алыкель", практически единственный канал связи города и всей округи с Большой землей, также является собственностью "Норникеля".

"Норникель" - один из крупнейших в мире производителей цветных металлов с капитализацией 3,122 трлн рублей, Создан на основе Норильского горно-металлургического комбината имени Авраамия Завенягина, некогда построенного заключенными ГУЛАГа. Приватизирован в 1995-1997 годах.

30,4% акций "Норникеля" принадлежат Владимиру Потанину, 27,8% холдингу "Русал" Олега Дерипаски.