Журналисты увидели, как фабрика "Норникеля" сливает отходы в тундру. Трубу в спешке разобрали
Следственный комитет России начал проверку по поводу предполагаемого несакционированного слива жидких отходов Талнахской обогатительной фабрики в тундру, после того как журналисты и экологи сняли нарушение на видео.
Талнахская фабрика принадлежит акционерному обществу "Норникель" и находится возле тундрового озера Пясино. Согласно сообщению на сайте ГСУ СКР по Красноярскому краю, инцидент произошел в технологической зоне предприятия.
Месяц назад, 29 мая, озеро уже пострадало от загрязнения, когда на тепловой электростанции, которой также владеет "Норникель", разлилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива.
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На сей раз тревогу забили местный экоактивист Василий Рябинин и журналисты "Новой газеты".
В воскресенье утром издание сообщило, что Талнахская фабрика насосами выкачивает из отстойника жидкие отходы обогатительного производства, так называемые "хвосты", и сливает их в тундру.
Вода, зараженная тяжелыми металлами, сернистой кислотой и другими веществами, ручьями стекала в речку Хараелах, впадающую в озеро Пясино.
"Это правовой беспредел и преступление против природы и наших детей. Нужно срочно начинать ликвидацию", - заявил бывший сотрудник норильского Росприроднадзора Василий Рябинин, который также был на месте событий.
После прибытия сотрудников полиции, прокуратуры и МЧС России насос был остановлен, а труба, через которую сливались отходы, разобрана. Демонтировавший ее бульдозер в спешке раздавил принадлежащий прокуратуре автомобиль.
Пресс-служба "Норникеля" объяснила случившееся переполнением отстойника отходов, пообещала провести внутреннее расследование и заверила, что дальнейшей утечки "хвостов" не будет.
"28 июня 2020 года, в 08:20, диспетчеру Заполярного филиала поступила информация о том, что на отстойнике оборотной воды Талнахской обогатительной фабрики происходит слив воды через границу отстойника. Эксплуатационным персоналом было принято решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветленной технической воды на прилегающую территорию", - говорится в заявлении компании.
Инцидент в аэропорту
В субботу утром сотрудники службы безопасности норильского аэропорта "Алыкель" не разрешили депутату Мосгордумы от "Яблока" Сергею Митрохину вывезти для анализа в Москву 13 проб воды и грунта из района озера Пясино, переданных ему журналистами "Новой газеты" и местными экоактивистами.
Сначала Митрохину и его спутникам заявили, что якобы поступил анонимный звонок, что в его багаже находится горючее вещество. Когда проверка этого не подтвердила, сказали, что на вывоз любых проб требуется разрешение службы безопасности "Норникеля".
На вопрос депутата, какое отношение компания имеет к аэропорту, по его словам, последовал ответ: "Мы - это и есть "Норникель".
Как выяснилось, аэропорт "Алыкель", практически единственный канал связи города и всей округи с Большой землей, также является собственностью "Норникеля".
"Норникель" - один из крупнейших в мире производителей цветных металлов с капитализацией 3,122 трлн рублей, Создан на основе Норильского горно-металлургического комбината имени Авраамия Завенягина, некогда построенного заключенными ГУЛАГа. Приватизирован в 1995-1997 годах.
30,4% акций "Норникеля" принадлежат Владимиру Потанину, 27,8% холдингу "Русал" Олега Дерипаски.