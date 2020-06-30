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Ученые в Китае идентифицировали новый штамм вируса гриппа, обладающий серьезным потенциалом к возникновению пандемии. Вирус проявился совсем недавно, его разносчиком выступают свиньи, однако он способен заражать и людей.

Исследователей беспокоит, что вирус может мутировать дальше, что позволит ему с легкостью передаваться от человека к человеку, вызвав новую глобальную эпидемию.

По словам ученых, хотя на данный момент ситуация еще не стала угрожающей, новый патоген обладает всеми типичными характеристиками, указывающими на высокую степень приспособленности к заражению человека, и требует пристального контроля.

Последняя массовая эпидемия вируса схожего типа, с которой столкнулся мир, - вспышка свиного гриппа, начавшаяся в 2009 году в Мексике. Смертность от него оказалась ниже, чем опасались изначально, - главным образом потому, что вирус был похож на прочие вирусы гриппа, циркулировавшие в предшествующие годы, и у многих уязвимых категорий пациентов (главным образом, людей зрелого возраста) оказался иммунитет к нему.

Особенность же нынешнего вируса в том, что он совершенно нов, не похож на другие и устойчивость к нему у людей либо очень низка, либо ее нет совсем.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Исследователей беспокоит, что выявленный у свиней вирус обладает высокой степенью адаптации и способен быстро мутировать

Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что худшее с пандемией коронавируса, возможно, все еще впереди.

По словам главы организации Тедроса Аданома Гебреисуса, если правительства не начнут проводить грамотную политику по обузданию эпидемии, вирусом рискуют заразиться гораздо больше людей, чем сейчас.

"Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим вернуться к нормальной жизни. Но суровая реальность такова, что мы еще даже не приблизились к окончанию [эпидемии]", - сказал глава ВОЗ во время виртуального брифинга вечером в понедельник.

"Хотя многие страны достигли некоторого прогресса, в целом в мире пандемия усиливается и набирает темп", - добавил Гебреисус.

За шесть месяцев с начала эпидемии, разгоревшейся в китайском Ухане, ее жертвами во всем мире стали более 500 тысяч человек, число зараженных превысило 10 миллионов.

Израиль готовится к аннексии части Западного берега

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption К каким последствиям может привести израильская аннексия части Западного берега, пока сказать затруднительно

Высокопоставленные представители администрации США прибыли в Израиль, чтобы на месте обсудить планы израильского правительства по аннексии части территорий Западного берега.

До назначенной премьер-министром Беньямином Нетаньяху даты остается один день, и до сих пор непонятно, что произойдет после этого. Многое будет зависеть от позиции США, переговоры с которыми продолжаются все последнее время.

Международное сообщество продолжает оказывать давление на Израиль, призывая его не предпринимать односторонних шагов.

Между тем, армия Израиля была приведена в повышенную боеготовность в ожидании возможной вспышки насилия на палестинских территориях.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Комплекс С-400, размещенный в Севастополе

США могут выкупить у Турции российские С-400

Сенатор-республиканец Джон Тьюн предложил разрешить министерству обороны США выкупить у Турции российские зенитно-ракетные комплексы С-400 с условием, что полученные турецкой стороной средства не будут использованы на покупку военного оборудования, не совместимого со стандартами НАТО.

Если такая сделка будет одобрена конгрессом и президентом, то, возможно, удастся устранить конфликт интересов между НАТО и Анкарой.

Контракт на поставку турецкой стороне российских ЗРК С-400, заключенный в 2017 году, продемонстрировал улучшение отношений между Москвой и Анкарой и, одновременно, испортил отношения Анкары с Вашингтоном.

США утверждают, что включение С-400 в систему обороны Турции может раскрыть России секреты НАТО и поставить под угрозу программу разработки истребителя пятого поколения F-35.

Участие Турции в этой программе НАТО уже было приостановлено, однако Анкара пока не отказывается от сделки с Москвой.

"Люди, заточенные на более грубые операции"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Движение "Талибан" категорически отрицает заключение подобных сделок с Москвой

Бывший офицер Службы внешней разведки России Сергей Жирнов в интервью Би-би-си предположил, что предполагаемая сделка между ГРУ и талибами по охоте за американскими военными в Афганистане может быть частью более глобальной игры между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на международной арене.

"ГРУ - это огромная машина, которая работает на войну и отрабатывает разные направления. В ГРУ есть стратегическая разведка - это белые воротнички. А есть и люди, заточенные на более грубые операции. Плюс нельзя исключать и политический аспект. Путину нравится играть мускулами, когда нет ответного наказания", - рассказал Жирнов.

Ранее три крупных американских издания со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщили, что офицеры одной из частей Главного управления Генштаба России (более известного как ГРУ) в прошлом году заключили сделку с талибами, пообещав им денежное вознаграждение за каждого убитого в Афганистане американского солдата.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Ившина разбиралась в том, что стоит за подобными утверждениями и что известно о подразделении ГРУ, которое обвиняют в сговоре с талибами.

Среди других событий

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Согласно новым правилам бракосочетания, прежде чем обменяться кольцами жених и невеста должны будут вымыть руки

В то время как Британия готовится к существенному ослаблению карантинных мер, в английском городе Лестере карантин, напротив, ужесточается. Причина - резкий рост числа заболевших в городе. Среди всех новых случаев заражения коронавирусом в стране за последнюю неделю каждый десятый был выявлен в Лестере. Во вторник в городе закроются все магазины, кроме продовольственных и аптек, школы будут закрыты с четверга. Об открытии ресторанов и пабов, которое в остальной Англии случится в субботу, речи пока не идет.

Правительство опубликовало новые правила проведения церемоний бракосочетания в Англии. Свадьбы и гражданские союзы, запрещенные в конце марта, возобновляются 4 июля, однако участвовать в них смогут не более 30 человек, которые будут обязаны соблюдать социальную дистанцию, а время церемонии должно быть сокращено до минимально необходимого. Прежде чем обменяться кольцами, жених и невеста будут обязаны вымыть руки, пение, игра на духовых инструментах и вообще громкая музыка будут запрещены, а клятвы в вечной любви и преданности молодожены должны будут произносить вполголоса.

Европейский союз назвал 14 стран, гражданам которых с 1 июля будет разрешено въезжать на территорию блока. В этом списке нет России, США, Китая и Бразилии, единственная присутствующая в нем постсоветская страна - Грузия. Предполагается, что в этот список еще могут внесены изменения, он будет пересматриваться каждые две недели.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пекин в рамках своего "радикального сдвига" хочет добиться создания собственной ядерной триады, пишет Times

Зачем Китаю гонка вооружений?

По данным американской разведки, Китай осуществляет "ускоренную ядерную программу" на огромном секретном полигоне в провинции Лопнур на северо-западе страны, где испытываются ракеты всех типов и радиусов действия, способные нести ядерные боеголовки.

Как отмечает Times, Китай постоянно отказывается присоединяться к переговорам по контролю за ядерными вооружениями. Не приехали китайцы и в Вену, где сейчас проходят переговоры между Москвой и Вашингтоном, хотя Трамп настаивал на заключении нового трехстороннего договора.

Китай утверждает, что он, подобно Британии и Франции, лишь поддерживает минимально необходимый сдерживающий потенциал. Однако, как указывает спецпредставитель американского президента по контролю за вооружениями Маршал Биллингсли, Пекин давно уже отошел от политики минимального сдерживания и продемонстрировал "сдвиг мышления".

"Они явно хотят добиться некоего ядерного паритета с США и Россией", - цитирует газета Биллингсли, добавляя, что Пекин в рамках этого самого "радикального сдвига" хочет добиться создания собственной ядерной триады: межконтинентальных ракет, бомбардировщиков и подлодок, несущих ядерные заряды.

Это баскетбол или социализм?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В американском баскетболе есть победители, но нет проигравших

В том, что касается равенства возможностей, США заметно отстают от других развитых стран, пишет комментатор газеты New York Times Биньямин Эпплбаум. Если вы богаты, у вас и ваших детей куда больше шансов добиться успеха. Но при одной мысли о том, чтобы повысить налоги и поделиться с бедными, все впадают в ступор и кричат "социализм"!

Однако в той же Америке одна организация давно поняла, как важно давать всем равные шансы в этой жизни, и поступает соответственно. Это - Национальная баскетбольная ассоциация.

Да, там есть богатые и бедные клубы, но правила устроены так, что проигравшие на следующий сезон имеют первоочередное право набора лучших игроков, да и огромные доходы от трансляции игр и продажи сопутствующих товаров распределяются между клубами поровну. К тому же существуют лимиты на то, сколько клуб может потратить на покупку игроков.

Но как же конкуренция, спросите вы? Она никуда не делась, просто она - здоровая, потому что никому не интересно было бы видеть, как одна и та же супербогатая команда из года в год берет все первые места.

Так, НБА не отменила победителей и побежденных, капитализм, прибыль и богатство, она просто не позволяет богатым командам прогибать под себя систему. И это никакой не социализм, утверждает Эпплбаум, это просто честная игра.

Так что у вас всегда есть выбор: общество, в котором у каждого есть шанс на успех, или общество, где победа всегда за самым богатым.

Пора по пабам

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Как подсчитала газета Independent, больше трети взрослого населения Британии в грядущие выходные собирается посетить вновь открывающиеся пабы и потратить там свыше 200 млн фунтов стерлингов (220 млн долларов).

Наплыв публики, изголодавшейся за три месяца по общению в привычной атмосфере паба, обещает за один только уикенд повысить потребительские траты на 32%, и аналитики полагают, что в ближайшей перспективе это сильно поможет в деле быстрейшего восстановления этого сектора экономики.

Однако долгосрочные прогнозы не столь радужны, тем более что остающиеся в силе требования соблюдения социальной дистанции (хотя ее и позволено сократить с двух до одного метра) позволят открыться далеко не всем заведениям.

К тому же, как отмечает газета, большинство британцев все же продолжает проявлять большую осторожность: многие не спешат возвращаться в бары, пабы и рестораны, опасаясь подхватить коронавирус.

Что мы успели узнать о коронавирусе за полгода?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на все международные усилия, полностью взять пандемию под контроль пока не удается

Чтобы понять, как бороться с новым вирусом, нужно знать о нем как можно больше: откуда он взялся, как распространяется, каковы симптомы и последствия заболевания.

Пока что, несмотря на все международные усилия, полностью взять пандемию под контроль еще не удалось, и коронавирус продолжает наступать, ежедневно убивая тысячи людей.

И все же за последние шесть месяцев медикам и ученым удалось многое узнать о COVID-19.

Предвыборный ПСИХ03%

Когда появился этот мем - один из многих, относящихся к предвыборной кампании в Беларуси, у маленького сувенирного магазина в Минске появились большие проблемы.

Media playback is unsupported on your device Маленький сувенирный магазин в Минске стал заложником большой политики.

Дайджест готовили Леонид Лунеев и Михаил Денисов