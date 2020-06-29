Хакерская атака и 30-процентная явка. Как прошло голосование по Конституции в выходные

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Систему электронного голосования по поправкам к Конституции в субботу атаковали хакеры, а руководство "Мосводоканала" попросили прекратить контролировать процесс голосования сотрудников. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си о голосовании по поправкам в Конституцию за выходные.

Сайт для голосования атаковали хакеры

Система электронного голосования по поправкам к Конституции в субботу, 27 июня, подверглась хакерской атаке, но сбоя в системе не произошло, сообщил ТАСС начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

"В 21:12 мск была совершена попытка атаки на блокчейн через ноду наблюдателя. В настоящее время введен режим повышенной безопасности", - сказал он. По его словам, сбоя в процессе голосования не было и все голоса будут записаны.

Доступ к сервису наблюдателя за онлайн-голосованием позднее восстановили. "Специалисты информационной безопасности проводят замену всех токенов безопасности во всех подсистемах. Все голоса участников дистанционного голосования доставлены и учтены", - заявил Костырко.

25 июня на сайте, где проходит электронное голосование, произошел сбой из-за большой нагрузки. В пятницу, 26 июня, ЦИК сообщил о DDoS-атаке на этот сайт..

"Мосводоканал" просят перестать контролировать голосование сотрудников

Штаб наблюдателей в субботу порекомендовал руководству ОАО "Мосводоканал" перестать контролировать процесс голосования сотрудников по поправкам к Конституции, сообщил журналистам руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием в Москве Илья Массух.

О том, что сотрудников "Мосводоканала", как и "все подведомственные учреждения департамента ЖКХ Москвы", настоятельно просят принимать участие в электронном голосовании по поправкам, Русская служба Би-би-си писала 18 июня. Через неделю в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники компании стоят в очереди на голосование в присутствии бригадиров.

"Вчера была история с "Мосводоканалом", когда подвозили сотрудников к голосованию, - сказал Массух в субботу. - Это не нарушение, это обеспечение удобного голосования для своих сотрудников. Но сегодня мы получили сигнал от одного из граждан о назойливом принуждении к голосованию с отчетностью, группа разбора взяла это на контроль".

Он пообещал настоятельно порекомендовать замдиректора "Мосводоканала" "дать команду на местах прекратить всяческий контроль за процессом голосования его сотрудников".

ЦИК: за три дня проголосовали почти 30% избирателей

По поправкам в Конституцию на настоящий момент проголосовали 30,9 млн человек, что составляет 28,5% от числа избирателей, зарегистрированных в России, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, ее слова цитирует "Интерфакс". Эта цифра включает в себя и проголосовавших онлайн.

По ее словам, самая высокая явка зафиксирована в Туве (41,98%) и в Тамбовской области (31,54%), а самая низкая - в Хабаровском крае (22,45%). Памфилова сообщила, что 39% проголосовали вне помещений, либо на дому, при выезде и на придомовых территориях.

В Вологодской области член ТИК попыталась проголосовать два раза

В Вологодской области выявили факт участия в голосовании дважды, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального избиркома.

По ее данным, 26 июня на одном из избирательных участков города Вологды участница голосования, получив бюллетень, проголосовала в помещении своего участка, а через некоторое время, не уведомив о своем голосовании членов комиссии, проголосовала и на придомовой территории. Члены комиссии выявили это оперативно, сообщили в избиркоме.

В избиркоме добавили, что попытавшаяся проголосовать дважды женщина - член ТИК Вологодского района от партии КПРФ. Там назвали произошедшее "явно спланированной провокацией".

Председатель облизбиркома Денис Зайцев сообщил об инциденте в ЦИК и обратился в полицию с просьбой провести проверку. Подобное нарушение при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности наказывается штрафом в 30 тысяч рублей по ст. 5.22 КоАП.

Явка на онлайн-голосовании - 80%

Явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции достигла 80%, проголосовали более 938,2 тысяч человек, следует из данных на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием, на которые ссылается ТАСС.

В онлайн-голосовании принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. Завершится оно 30 июня в 20:00 по московскому времени.

Всего для участия в онлайн-голосовании подали заявления около 1 млн москвичей и почти 140 тысяч нижегородцев, сообщили в оперативном штабе.

ВЦИОМ: 76% россиян проголосовали за поправки

По данным анонимного опроса ВЦИОМ, 76% принявших участие в голосовании россиян выступили за изменения в Конституции. 23,6% проголосовали против, следует из данных опроса.

Данные экзит-поллов приведены за период с 25 по 28 июня. Опрос провели среди голосовавших на 800 участках в 25 регионах.

К вечеру воскресенья 28 июня в опросе приняли участие 163 124 человека. Из них 70,6% ответили на заданный вопрос, а 29,4% отказались от ответа.