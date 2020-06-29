Экс-премьер Франции получил пять лет за фиктивное трудоустройство жены

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Фийон был премьер-министром в 2007-2012 годы при президенте Николя Саркози, а в 2017 году имел все шансы стать президентом Франции

Бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона приговорили к пяти годам лишения свободы (три года из них - условно) по делу о фиктивном трудоустройстве его жены. Суд в Париже признал Фийона виновным в растрате государственных средств. Скандал разразился в 2017 году и поставил крест на политических амбициях фаворита президентской гонки.

Супруга Фийона Пенелоп приговорена к трем годам условно за соучастие и сокрытие растраты государственных средств.

Супруги также должны будут выплатить штраф - по 375 тысяч евро каждый.

Суд установил, что Фийон выплатил своей жене 831 тысячу евро за работу, которую она на самом деле не выполняла.

"Выплаты были непропорциональны проделанной работе", - заявил председательствующий судья.

Адвокаты Франсуа и Пенелоп Вийон заявили, что обжалуют решение суда.

Прокуратура Франции возбудила уголовное дело в отношении Фийона в середине марта 2017 года после публикации в Canard Enchaine, где утверждалось, что Фийон, будучи парламентарием в 2000-е годы, сделал супругу своей фиктивной помощницей в парламенте и выплатил ей сотни тысяч евро.

Публикация появилась в разгар президентской гонки, фаворитом которой считался Франсуа Фийон - кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы".

Сам Фийoн и его супруга отрицали все обвинения. Супруги настаивали, что Пенелоп Фийон действительно работала помощницей своего мужа. Однако СМИ писали, что у Пенелоп Фийон не было даже пропуска в парламент, а среди сотрудников парламента почти никто не знал, что она там работает.

Также следователи заинтересовались выплатами на сумму более 80 тыс. евро (86 тыс. долларов), которые, по информации издания Canard Enchaine, были получены детьми Фийона, Мари и Шарлем. Фийон тогда утверждал, что это была оплата за юридические услуги. Но в то время, по данным издания, ни сын, ни дочь Фийона не имели статуса юриста.

Также у следствия были вопросы к тому, какую работу Пенелоп Фийон выполняла в литературном журнале Revue des Deux Mondes, принадлежащем миллиардеру и другу семьи Марку Ладре де Лашарьеру. По данным издания Canard Enchaine, от журнала она получала с мая 2012-го по декабрь 2013 года 3,5 тыс. евро в месяц.

Фийон называл выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и не стал отказываться от дальнейшей борьбы за президентское кресло. Однако рейтинг Фийона из-за скандала с предполагаемым фиктивным трудоустройством его жены сильно пострадал.

В итоге, в первом туре выборов Фийон занял третье место, уступив Эммануэлю Макрону и Марин Ле Пен.