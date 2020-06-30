Дело "Седьмой студии": бухгалтера Масляеву осудили и освободили

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Мещанский суд Москвы приговорил бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву к двум годам трем месяцам колонии и освободил ее от наказания. На прошлой неделе тот же суд приговорил к трем годам условно режиссера Кирилла Серебренникова, на которого дала показания Масляева.

Суд пришел к выводу, что она совершила мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере. "Признать Масляеву виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в части наказания к исполнению не приводить", - цитирует Интерфакс приговор судьи Анны Соковой.

Суд зачел в срок наказания Масляевой время ее нахождения в СИЗО и под домашним арестом. Приговорить бывшего главного бухгалтера основанной Серебренниковым автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" просила прокурор.

Дело "Седьмой студии"

Вместе с Масляевой судили худрука "Гоголь-центра" Серебренникова, бывшего генпродюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского, гендиректора Юрия Итина и бывшую главу департамента минкультуры Софью Апфельбаум.

На прошлой неделе суд признал Серебренникова, Малобродского и Итина виновным в мошенническом хищении почти 129 млн рублей средств, выделенных министерством культуры "Седьмой студии" на реализацию театрального проекта "Платформа".

Серебренникова и Итина суд приговорил к трем годам лишения свободы условно, Малобродского - к двум годам условно. Апфельбаум признали виновной в халатности и назначили штраф, от уплаты которого она была освобождена в связи с истечением срока давности.

Суд также оштрафовал Серебренникова, Итина и Малобродского и обязал их компенсировать ущерб. Арест, наложенный в ходе следствия на их имущество, суд снимать не стал.

Сейчас Мещанский суд Москвы удовлетворил иск о возмещении ущерба министерства культуры и к Масляевой - на ту же сумму 128 млн 974 тысяч 690 рублей. Сумма должна взыскиваться с нее солидарно с Серебренниковым и другими фигурантами дела "Седьмой студии". Иск минкультуры к Апфельбаум суд оставил без удовлетворения.

Роль Масляевой

Масляева - единственная из фигурантов дела, кто признал вину. После того как она заключила сделку со следствием и дала показания на других обвиняемых, в том числе режиссера Серебренникова, ее дело было выделено в отдельное производство.

Согласно фабуле дела, Масляева в составе организованной группы руководителей "Седьмой студии" похитила почти 129 млн рублей, выделенных на "Платформу". Выступая в суде в качестве свидетеля, Масляева рассказала, что вела черную кассу проекта и занималась обналичиванием денег.

Защитники обвиняемых неоднократно заявляли, что Масляева, согласившись на сделку со следствием, намеренно оговорила и себя, и остальных фигурантов.

На основном процессе Масляева дважды выступила в качестве свидетеля, но не смогла сообщить конкретные обстоятельства хищений, на которые указывало следствие. Она признавала вину в составлении фиктивных отчетов о деятельности студии.

В итоге показания Масляевой легли в основу приговора Серебренникову и его коллегам.

Выступая в суде с последним словом, Серебренников заявил, что проект "Платформа", на который и были выделены бюджетные средства, в хищении которых обвинили его и других фигурантов дела, стал "частью новейшей истории современного искусства". При этом он признал, что бухгалтерия на проекте велась "из рук вон плохо".

"Жалею ли я, что бухгалтерия "Платформы", которая и является предметом всех этих судебных заседаний и расследований, была так ужасно организована? Конечно, жалею. Но, к сожалению, ни повлиять на это, ни изменить это тогда я не мог, я ничего в работе бухгалтерии не понимаю. Я занимался бесконечным выпуском и организацией мероприятий", - сказал Серебренников.