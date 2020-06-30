Поправки в Конституцию: Путин зовет голосовать, когда почти 50% уже проголосовали

Правообладатель иллюстрации Sergey Karpukhin/TASS Image caption Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но проходит в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля

Корреспонденту и фотографу издания "Медиазона" Давиду Френкелю заломили руку на избирательном участке - да так, что он получил перелом. Президент Владимир Путин призвал принять участие в голосовании по поправкам к Конституции, в котором, по данным ЦИК, и так уже приняли участие больше 45% избирателей. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Корреспондент "Медиазоны": сотрудник полиции, видимо, сломал мне руку

Корреспондент и фотограф "Медиазоны" Давид Френкель сообщил, что сотрудник полиции мог сломать ему руку, пытаясь удалить с избирательного участка №2191 в Петербурге.

"Сотрудник полиции с номером 009175 попытался меня удалить с участка и, видимо, сломал мне руку. Я не могу рукой вообще двигать. Мне заломили руку и ударили по ней кулаком", - сообщил Френкель редакции.

После этого, по словам Френкеля, один из наблюдателей наступил ему на ногу и схватил за поврежденную руку.

По информации "Медиазоны", после этого на место приехали медики, которые подтвердили, что у Френкеля перелом руки.

"У меня забинтована рука на шине. Перелом, непонятно только пока - чего. Вероятно, правого предплечья. Вроде закрытый - кость не торчит. Вкололи обезболивающее, но все равно очень больно, особенно когда трясет в машине", - рассказал журналист Би-би-си.

Координатор движения "Голос" Наталья Менькова сообщила, что накануне на этом участке появилась переносная урна с подозрительно большим числом бюллетеней, а во вторник журналисты приехали на участок, чтобы разобраться в этой ситуации.

Главное управление МВД по Петербургу заявило, что сообщение о нападении полицейского на гражданина на избирательном участке не соответствует действительности.

"Поступило официальное заявление об оказании содействия в удалении гражданина, препятствовавшего работе [избирательной] комиссии. Сотрудниками полиции в установленном законом порядке приняты меры по удалению данного гражданина с территории участка. Никаких жалоб на действия сотрудников полиции не поступало", - говорится в комментарии для прессы.

Путин обратился к россиянам

Правообладатель иллюстрации Mikhail Klimentyev/TASS Image caption Путин открыл Ржевский мемориал и выступил с обращением к гражданам

Президент Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал россиян принять участие в голосовании по поправкам к Конституции.

СМИ заранее анонсировали обращение Путина перед основным днем голосования - 1 июля. В итоге оно оказалось очень коротким - чуть больше двух минут. Российский президент записал его на фоне мемориала Советскому солдату под Ржевом, который он открывал во вторник вместе с белорусским президентом Александром Лукашенко.

"Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас - самый важный, самый главный", - заявил Путин. Он поблагодарил всех, кто уже проголосовал (голосование из-за пандемии растянули на несколько дней, оно началось в четверг), и в очередной раз подчеркнул, что поправки вступят в силу только в том случае, если за них проголосует большинство россиян.

Поправку, которая предполагает обнуление его президентских сроков, Путин не упомянул.

Новые экзитполы

По данным экзитполов фонда "Общественное мнение" (ФОМ), которые приводит РБК, по состоянию на вечер 29 июня поправки к Конституции поддержали 78,2%, проголосовали против - 21,2%, испортили бюллетень - 0,6%. Отказались отвечать на вопрос о своем выборе 26,6% респондентов.

Накануне, 29 июня, данные своих экзитполов представил ВЦИОМ. Из них следовало, что за четыре основного дня голосования поправки поддержали 76% опрошенных.

Глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что публикация результатов экзитполов до окончания голосования не нарушает закон, при этом ЦИК рекомендовал повременить с публикацией этих цифр. Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров говорил в свою очередь, что "отдельного письма" с такими рекомендациями к нему не приходило. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что "речь не идет о конкурентном голосовании", и поэтому нарушений тут нет.

Явка электронная и реальная

За первые пять дней голосования явка составила 45,7%, сообщила во вторник Памфилова. "По состоянию на вечер 29 июня проголосовали 49,6 млн граждан, что составляет 45,7% на территории РФ. В том числе 1 млн 62 тысяч в электронном виде, что составляет 90,3% от числа зарегистрировавшихся", - заявила глава ЦИК.

В электронном голосовании, как следует из данных электронного штаба по наблюдению, поучаствовали уже более 1 млн 71 тысячи человек. Всего на электронное голосование зарегистрированы 1 190 726 человек.

Таким образом, явка на электронное голосование уже превысила 90%, следует из данных штаба.

ЦИК разрешил проводить электронное голосование в двух регионах - Москве и Нижегородской области. Наблюдатели за выборами высказывали опасения, что такая форма голосования может привести к фальсификации его результатов. Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что он тоже отдал свой голос в электронном виде.

"Я сегодня попробовал электронное голосование. Должен вам сказать, что это вполне комфортный, удобный, безопасный и надежный способ голосования", - заявил Собянин. Песков говорил, что Путин будет голосовать в очной форме. Пока Путин не проголосовал.

Толстой усмотрел попытку повлиять на голосование во флагах ЛГБТ

Правообладатель иллюстрации Valery Shalifulin/TASS Image caption Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США. 25 июня 2020 года

Вице-спикер Петр Толстой попросил комиссию Госдумы по расследованию "фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России" проверить размещение флагов ЛГБТ-сообщества на зданиях дипмиссий США и Великобритании в Москве.

Толстой - кстати, автор внесенной в Конституцию поправки о защите традиционных семейных ценностей - заподозрил, что размещение радужных флагов на зданиях посольств "имеет под собой политические мотивы".

Помимо этого, Толстой попросил комиссию дать оценку заявлениям представителей дипмиссий Австралии, Канады и Новой Зеландии, которые "призывают правительство России придерживаться приверженности к защите всех прав граждан включая ЛГБТ", а также высказывают опасения за положение сексуальных меньшинств после принятия поправок в Конституцию.

"Полагаю, что такие заявления, равно как и размещение указанной символики, - заявил вице-спикер, - неприемлемы как противоречащие законодательству и отрицающие традиционные семейные ценности".

Комментируя свое обращение журналистам, Толстой заявил, что "все граждане России, вне зависимости от их сексуальной ориентации, уже имеют равные права".