Сенат США предложил купить у Турции российские комплексы С-400

Правообладатель иллюстрации Alexander Demyanchuk/TASS Image caption Российские комплексы С-400 перед репетицией парада Победы в Санкт-Петербурге

В американский Сенат поступила инициатива сенатора-республиканца Джона Тьюна, который предлагает разрешить министерству обороны страны купить у Турции российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Это предложение - одна из многих поправок к закону о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 2021 года (2021 National Defense Authorization Act), предложенных сенатором в последнее время.

Она вступит в силу, если будет принята Конгрессом и подписана президентом США.

В тексте поправки говорится, что подобная сделка может быть заключена только в случае, если Турция возьмет на себя обязательство не расходовать приобретенные таким образом средства на закупку вооружений, которые США считают несовместимыми с системами НАТО.

Комплекс раздора

Россия и Турция заключили контракт на поставку турецкой стороне российских ЗРК С-400 в 2017 году. Перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в кулуарах G20 Эрдоган заявил, что сделка по С-400 продемонстрировала улучшение отношений между Москвой и Анкарой.

Вместе с тем сделка с Россией стала причиной ухудшения отношений Анкары с Вашингтоном.

Покупка Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 в России стоила ей год назад приостановки участия в международной программе по строительству и разработке истребителя пятого поколения F-35.

Программа действует под эгидой США, но страны-партнеры участвуют в ней различным образом, финансируя, покупая самолеты, или разрабатывая и производя их части. Турция приобрела для себя истребители и производила для них некоторые детали.

По утверждению Вашингтона, С-400 несовместимы с оборонной сетью НАТО и могут поставить под угрозу программу F-35 - российское участие в организации турецкой ПВО, работающей в том же регионе, что и F-35, по их мнению, поможет российской разведке получить ценные разведданные.

Анкара заявила, что не откажется от сделки, в связи с чем и без того напряженные на тот момент отношения между двумя странами испортились еще сильней.

В США обсуждалась даже возможность введения санкций против Турции, причем эта возможность до сих пор окончательно не исключена.

Более того, среди предложенных поправок есть одна, внесенная сенатором-республиканцев Джимом Ришем, о введении против Турции санкций за покупку С-400.