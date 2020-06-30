Журналист "Медиазоны" получил перелом на избирательном участке

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS

Корреспондент "Медиазоны" Давид Френкель сообщил, что полицейские сломали ему руку, пытаясь удалить с избирательного участка, где проходит голосование по поправкам к Конституции. В полиции утверждают, что действовали в "установленном законом порядке" и жалоб на действия сотрудников не получали.

Инцидент произошел на избирательном участке №2191 в Центральном районе Петербурга. Френкель рассказал Би-би-си, что приехал туда, получив сообщение о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса.

"Она [председатель комиссии] стала выяснять, зачем я пришел и чего хочу. Я стал спрашивать, почему вы не представляетесь и кто вы - там все были либо без бейджей, либо на бейдже не понятно что написано. Председатель сказала полицейским, чтобы меня удалили. Сотрудники полиции стали меня выталкивать. Я попросил их представиться. Они отказались, заломили руку, повалили на пол, полицейский ударил меня кулаком в плечо, оно хрустнуло, я закричал от боли", - рассказал журналист.

После этого, по словам Френкеля, к нему подошел один из наблюдателей, дернул его за руку и назвал симулянтом. "Я заорал от боли, кто-то вызвал скорую и мне принесли бутылку с холодной водой. Приехала скорая, [медики] сказали, что у меня перелом. Наложили шину и везут меня в НИИ Джанелидзе", - сообщил журналист.

Позднее Френкель сообщил редакции, что у него диагностирован перелом средней плечевой кости и уже во вторник ему будут делать операцию.

Момент, когда полицейские пытались вывести Френкеля из помещения, засняли журналисты телеканала "Дождь". На видео видно, как двое полицейских выталкивают журналиста к дверям, где он падает, после чего громко кричит.

В главном управлении МВД по Петербургу заявили, что полицейских вызвали на участок для "оказания содействия в удалении гражданина, препятствовавшего работе комиссии"

"Сотрудниками полиции в установленном законом порядке приняты меры по удалению данного гражданина с территории участка. Никаких жалоб на действия сотрудников полиции не поступало", - говорится в комментарии управлении для прессы.

Депутат заксобрания Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский сообщил в "Фейсбуке", что после произошедшего с Френкелем обратился в полицию и прокуратуру.

Координатор движения "Голос" Наталья Менькова сообщила, что накануне на участке №2191 появилась переносная урна с подозрительно большим числом бюллетеней, а во вторник журналисты приехали на участок, чтобы разобраться в этой ситуации.

По информации "Медиазоны", наблюдателем, который, по словам Френкеля, дернул его за руку, был бывший муниципальный депутат от "Единой России" и замглавы администрации Дворцового округа Дмитрий Абрамов. В разговоре с изданием он заявил, что Френкель упал и повредил себе руку сам.