Голосование по поправкам к Конституции. Интерактивная карта

1 июля в России завершилось голосование по поправкам в Конституцию. Русская служба Би-би-си составила интерактивную обновляемую карту итогов голосования на основе данных Центральной избирательной комиссии.

Данные по России показаны на основе информации от комиссий, опубликовавших результаты голосования на момент обновления карты. Явка рассчитана как доля выданных бюллетеней от числа избирателей в списках.