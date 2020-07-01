Голосование по поправкам к Конституции. Интерактивная карта

  • 1 июля 2020

1 июля в России завершилось голосование по поправкам в Конституцию. Русская служба Би-би-си составила интерактивную обновляемую карту итогов голосования на основе данных Центральной избирательной комиссии.

Данные по России показаны на основе информации от комиссий, опубликовавших результаты голосования на момент обновления карты. Явка рассчитана как доля выданных бюллетеней от числа избирателей в списках.

Голосование по поправкам к Конституции
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Регион
Голосование за поправки-2020, %
За Явка
Президентские выборы-2018, %
За Путина Явка
Республика Тыва 97,08 93,87 91,98 93,66
Пензенская область 94,87 86,16 79,98 73,75
Ставропольский край 94,78 100 80,55 73,85
Санкт-Петербург 93,81 100 75,01 63,87
Краснодарский край 93,02 96,13 81,35 77,87
Республика Башкортостан 91,76 93,42 77,69 75,45
Республика Северная Осетия - Алания 90,56 83,1 81,51 89,99
Ямало-Ненецкий автономный округ 90,41 80,64 85,54 91,9
Белгородская область 90,26 93,9 79,71 73,24
Тюменская область 89,72 83,01 79,75 78,93
Кемеровская область 88,24 89,47 85,42 83,23
Республика Дагестан 87,54 89,68 90,76 87,48
Нижегородская область 85,37 85,42 77,27 65,98
Самарская область 84,71 91,42 75,82 66,9
Волгоградская область 84,42 81,38 77,55 68,14
Республика Татарстан 83,87 100 82,09 77,42
Республика Марий Эл 83,55 98,66 73,99 66,43
Саратовская область 83,18 79,91 78,33 66,49
Астраханская область 82,45 65,81 76,95 60,42
Московская область 80,63 79,48 74,49 63,6
Липецкая область 80,43 100 80,83 72,16
Чукотский автономный округ 80,3 75,58 82,31 82,28
Приморский край 78,69 62,1 65,26 61,12
Тверская область 78,66 86,5 74,55 57,58
Мурманская область 77,91 56,3 76,37 66,36
Еврейская автономная область 77,3 72,11 67,48 60,25
Ульяновская область 77,08 76,32 74,27 64,33
Архангельская область 76,13 88,35 75,27 59,2
Кировская область 75,95 100 70,41 62,72
Сахалинская область 74,84 67,99 66,92 61,22
Забайкальский край 74,8 60,5 72,03 57,99
Оренбургская область 73,8 71,87 72,97 66,09
Вся Россия 72,84 59,11 76,69 67,54
Алтайский край 72,21 50,58 64,66 65,4
Пермский край 71,91 56,23 75,35 66,51
Челябинская область 71,49 69,46 73 66,41
Курганская область 70,96 64,73 73,3 61,74
Удмуртская республика 70,92 61,36 76,23 63,27
Амурская область 70,9 58,86 67,04 62,15
Чувашская республика - Чувашия 70,89 80,61 77,29 76,22
Республика Бурятия 70,78 63,38 73,72 75,2
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 70,56 72,96 76,2 69,72
Красноярский край 69,59 57,95 74,28 60,34
Республика Хакасия 69,42 51,57 69,16 65,87
Новосибирская область 68,01 48,48 71,06 60,41
Свердловская область 66,74 53,58 74,6 62,35
Республика Алтай 65,95 50,94 70,62 64,77
Томская область 65,51 44,41 71,23 59,27
Иркутская область 64,42 44,43 73,06 55,7
Омская область 63,59 67,87 67,31 60,49
Хабаровский край 62,28 44,24 65,78 64,23
Магаданская область 62,03 55,67 72,3 71,91
Камчатский край 61,76 44,08 69,44 67,74
Ненецкий автономный округ 61,65 48,29 71,15 63,62
Ярославская область 61,64 100 71,84 64,12
Республика Саха 57,88 54,93 64,38 71
Республика Коми 56,48 92,93 71,44 60,4
Республика Адыгея 0 0 81,17 74,31
Республика Ингушетия 0 0 83,17 81,96
Севастополь 0 0 90,19 71,44
Республика Калмыкия 0 0 81,66 69,65
Карачаево-Черкесская республика 0 0 87,64 87,41
Республика Карелия 0 0 73,04 57,2
Республика Крым 0 0 92,15 71,55
Республика Мордовия 0 0 85,35 77,86
Чеченская республика 0 0 91,44 91,54
Брянская область 0 0 81,6 79,71
Владимирская область 0 0 73,65 65,01
Вологодская область 0 0 72,41 66,2
Воронежская область 0 0 78,88 64,56
Ивановская область 0 0 71,37 58,55
Калининградская область 0 0 76,34 62,18
Калужская область 0 0 76,16 68,17
Костромская область 0 0 68,71 60,51
Курская область 0 0 81,01 64,48
Ленинградская область 0 0 79,01 66,89
Новгородская область 0 0 72,65 57,3
Орловская область 0 0 76,77 72,17
Псковская область 0 0 75,05 65,34
Ростовская область 0 0 78,97 64,77
Рязанская область 0 0 76,34 65,14
Смоленская область 0 0 73,49 61,27
Тамбовская область 0 0 81,81 72,04
Тульская область 0 0 79,2 68,66
Москва 0 0 70,87 59,94
Кабардино-Балкарская республика 0 0 93,38 91,8

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