Выплата детских пособий в России совпала с голосованием о Конституции

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1 июля, в последний и основной день голосования по поправкам к Конституции, семьи с детьми в возрасте до 16 лет начали получать назначенные президентом пособия в 10 тысяч рублей.

В частности, пособия получили несколько сотрудников Русской службы Би-би-си. О выплате ему денег сообщил и политик Борис Надеждин.

Ранее издание Znak.com опубликовало видеозапись, на которой человек, внешне похожий на главу Пенсионного фонда России Максима Топилина, говорит, что выплаты детских пособий должны начаться в пять утра 1 июля.

Издание утверждает, что видеозапись была сделана во время закрытого совещания руководства ПФР, которое Максим Топилин проводил дистанционно.

“Я думаю, что мне не нужно объяснять в прямом эфире, почему 30-е число. Вы знаете, что у нас произойдет первого числа. Какое событие в стране происходит первого числа”, - говорит на видеозаписи человек, похожий на Топилина.

"Никто не акцентирует тему первого числа"

При этом герой видео запрещает - по-видимому, своим подчиненным - акцентировать внимание на том, что единовременные детские пособия будут перечислены именно в основной день голосования по поправкам к Конституции.

“Мы готовимся к выплате первого числа, по взаимодействию с казначейством и банками. […] Но при этом мы никому никогда не говорим о том, что мы первого числа выплатили много. Мы говорим, что платим и платим. Никто не акцентирует нигде, ни в СМИ, тему первого числа! Коллеги, всем понятно в регионах? Это не должно в прессе звучать в связке с первым числом”, - говорит на видео человек, внешне похожий на главу ПФР.

Как пишет Znak.com, судя по содержанию записи, выплатить пособия 1 июля технически и организационно непросто, тем не менее чиновники настроены приложить все усилия, чтобы деньги были перечислены в назначенный срок.

"Времени у нас с вами на раскачку вообще нет, друзья мои", - говорит человек, похожий на Топилина.

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В министерстве труда изданию РБК заявили, что выплаты детских пособий именно 1 июля обусловлены техническим алгоритмом, который был использован для начисления первой выплаты в июне. Также в министерстве заявили, что дата 1 июля установлена нормативными документами.

"Министерством труда и социальной защиты никаких решений по изменению действующего алгоритма в целях ускорения выплат не принималось", - сказали в пресс-службе ведомства изданию РБК.

Разовая выплата в 10 тысяч рублей для семей с детьми в возрасте от трех до 16 лет была установлена Владимиром Путиным в качестве поддержки в период пандемии, приведшей к падению доходов населения.

"Подспорье в трудную минуту"

Путин объявил о первой разовой выплате семьям с детьми во время обращения к жителям страны 11 мая. Для ее получения одному из родителей нужно было оставить заявление на портале "Госуслуги" или обратиться в Пенсионный фонд.

Во время очередного обращения к россиянам 23 июня Владимир Путин предложил выплатить это единовременное пособие еще раз, включив в число получателей и те семьи, где есть дети в возрасте до 3 лет. Тем, кто уже получил деньги в июне, выплата придет автоматически, подчеркнул тогда президент.

"Эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских семей. Вместе с тем, экономика в полную силу еще не заработала, а безработица подросла. Трудности еще не отступили", - объяснил президент.

По его словам, в общей сложности этими выплатами "могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 млн детей".

25 июня, на следующий день после парада Победы, в России началось голосование по поправкам к Конституции, которые, если будут приняты, позволят Владимиру Путину остаться у власти до мая 2036 года. Последний и основной день голосования - 1 июля - объявлен в стране выходным днем.

Разовые выплаты, совпадающие с голосованием

Разовые выплаты перед голосованием в России население страны получало и раньше. Как правило, власти стараются не связывать подобные разовые выплаты с предстоящим голосованием.

Так, в начале марта 2018 года, за две недели до президентских выборов, преподаватели и научные сотрудники МГУ получили необычно высокую зарплату - в среднем дополнительно около пяти окладов. Информацию о выплатах Би-би-си подтвердили сотрудники сразу нескольких факультетов и представители профсоюза “Университетская солидарность”.

Сотрудники университета время от времени получают различные выплаты, которые добавляются к гарантированной зарплате, состоящей из оклада и 50-процентной премии. Однако дополнительные разовые выплаты сотрудники МГУ обычно получают в начале учебного года - в сентябре-октябре или перед Новым годом - в декабре, но не в марте, как это произошло в 2018 году.

При этом "майские указы" президента, предусматривающие повышение к 2018 году зарплат преподавателей вузов и научных работников до 200% от средней зарплаты в соответствующем регионе, в МГУ на тот момент выполнены не были.

В ноябре 2017 года, согласно данным Мосстата, средняя зарплата в Москве составляла 70 991 рубль. При этом в марте 2018 года в МГУ гарантированная зарплата профессора, доктора наук, по данным профсоюза университета, была заметно меньше средней зарплаты в столице и составляла 56,8 тысячи рублей.