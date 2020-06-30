Коронавирус в России: главврач "Коммунарки" объяснил, кто потерял личные данные жертв Covid-19

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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как копии медкарт умерших от коронавируса оказались на улице, "Медиазона" назвала регионы, где прирост смертности превышает данные о смертях от Covid-19, Россию не включили в список стран, для которых ЕС открывает границы с 1 июля. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Проценко рассказал о медкартах умерших пациентов

Главврач коронавирусной ГКБ №40 в московской Коммунарке Денис Проценко заявил, что тела умерших пациентов, документацию на которых обнаружили в пакетах для перевозки трупов в километре от больницы, перевозили ритуальные агенты.

"Это не медицинские карты, это ксерокопия титульного листа медкарты для идентификации умершего, - написал он в "Фейсбуке". - Все оригиналы медицинской документации, история болезни хранятся в больнице в специальном архиве. Мы выяснили, что все тела умерших, данные о которых были обнаружены за территорией нашей больницы, из нашего морга забирали ряд агентов, индивидуальных предпринимателей".

Вечером в воскресенье издание Readovka сообщило, что возле больницы в Коммунарке случайные прохожие обнаружили мусорные пакеты с медицинскими картами умерших пациентов от Covid-19. По сведениям издания, в пакетах была и другая документация по умершим пациентам, а также бирки от тел и кровь. Мешки лежали возле эстакады, приваленные камнями и мусором, писало издание.

Проценко рассказал, что "при получении закрытого гроба в больнице родственник либо его доверенный представитель, который уполномочен получать тело, подписывает требование о соблюдении санэпид-режима". Услуги по перевозке и захоронению родственники заказывают в ритуальной компании, "и после оформления всех документов в больнице ответственность лежит на них, либо их доверенных лицах", считает он.

Агентство Интерфакс со ссылкой на свой источник во вторник сообщило, что следственные органы проводят доследственную проверку.

Россиянам пока не разрешают въезд в ЕС

Россия не вошла в опубликованный во вторник первый список стран, для которых с 1 июля открываются границы Евросоюза после снятия ограничений из-за пандемии.

В список вошли Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея, Япония.

Этот список третьих стран должен пересматриваться каждые две недели и может обновляться.

Ростуризм "не запрещает" путешествовать

Ростуризм не будет развивать внутренний туризм за счет ограничений на выезд, заявила во вторник глава ведомства Зарина Догузова. Она напомнила, что Ростуризм не принимает решения об открытии границ.

"Когда турецкая сторона или другие будут готовы принимать иностранных туристов, мы никаких препятствий создавать этому не будем. Евросоюз, например, пока не включил Россию в число стран, из которых готов принимать туристов", - пояснила Догузова.

"Я даже от друзей слышу претензии в духе: когда ты нас выпустишь за границу? - добавила она. - Но Ростуризм не уполномочен запрещать гражданам путешествовать. Моя задача - создать в России такие продукты, настолько развить инфраструктуру, чтобы выбор отдыха в стране был лучшим выбором для россиян".

Пока же власти рассматривают возможность возобновить авиасообщение со странами СНГ и Турцией, заявил министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, Турция направила предложение России о возобновлении авиасообщения с 15 июля. "Мы по этому поводу думаем", - сказал министр.

"Наши дорогие товарищи в Росавиации как минимум считают, что страны СНГ - это, с одной стороны, не в полном смысле международка. Это близкая нам международка. Поэтому мы, возможно, сможем начать туда перелеты раньше, чем общую большую международку", - цитирует Дитриха РБК.

На прошлой неделе "Коммерсант" писал, что глава Росавиации Александр Нерадько предложил возобновить авиасообщение со странами СНГ. Собеседники издания в авиакомпаниях при этом говорили, что логичнее было бы сначала открыть авиасообщение со странами Европы, где заболеваемость существенно ниже, чем в странах СНГ.

Число выявленных случаев Covid-19 продолжает снижаться

В России пятый день подряд официально фиксируется менее 7 тысяч заражения коронавирусом.

За сутки выявлено 6 693 новых случая (в Москве - 745), накануне было 6 719. Выписанных за сутки почти на 30% больше заболевших - 9 220 человек, сообщил оперативный штаб при правительстве России. Число новых случаев в Москве за неделю сократилось на 31%, заявили в городском штабе.

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Суточный прирост в России устойчиво снижается как минимум c середины июня, констатирует Интерфакс. Если 14 июня было 8,8 тысячи случаев, через неделю - около 7,7 тысячи, еще через неделю - 6,7 тысячи.

За последние сутки умерли еще 154 пациента с Covid-19. Число жертв коронавируса увеличилось до 9 320. С момента начала пандемии в России зарегистрировали 647 849 случаев заражения.

"Медиазона" изучила смертность во время пандемии

Издание "Медиазона" изучило данные о смертности во время пандемии в апреле-мае 2020 года и назвало регионы, в которых прирост смертности "на порядок превышает официальные данные о смертях от коронавируса".

Журналисты издания и демограф Алексей Ракша сравнили среднее количество смертей в 2015-2019 годах с показателями апреля и мая 2020 года. Они работали с открытой информацией и данными региональных загсов. В семи регионах им удалось выявить сильные расхождения между зарегистрированными смертями от Covid-19 и приростом смертей в целом.

В апреле, как пишет "Медиазона", в Москве умерли на 1750 человек больше, чем в среднем за последние пять лет, а в Петербурге - на 200. Такое превышение в целом соответствует официальной статистике смертей от коронавируса.

В Московской области смертность выросла на 900 человек, а смертей от коронавируса, по данным Росстата, было зафиксировано 419. Демограф Ракша полагает, что остальные смерти также могут быть связаны с коронавирусом. Заметные расхождения "Медиазона" видит в Пензенской, Ленинградской, Ярославской, Калужской и Владимирской областях.

"Сильно упала смертность в Дагестане, Ингушетии и других южных регионах - это связано с нерегистрацией умерших", - пишет издание.

По данным Росстата, в апреле общий уровень смертности в Дагестане, где сложилась крайне острая ситуация с коронавирусом, рухнул на 51%, в Чечне - на 28,3%, в Ингушетии - на 25,4%. В интервью РБК глава Росстата Павел Малков уже отвечал на вопрос, почему информация его ведомства о смертности отличается от данных, которые ежедневно публикует оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Из его объяснений следовало, что правительственный штаб публикует оперативные данные, которые вручную заносятся в систему, а Росстат, показывающий низкую смертность в регионах Северного Кавказа, получает сведения из госреестра записей актов гражданского состояния. В некоторых регионах регистрировать смерть в загсе для последующего захоронения необязательно, объяснял Малков. К тому же на момент регистрации смерти пациента от Covid-19 может не быть окончательного медицинского свидетельства.