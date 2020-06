Трамп получал письменные доклады о сговоре российской ГРУ с талибами - источники

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В администрации Трампа говорят, что разведданные были неубедительными

Несколько американских изданий заявили со ссылкой на анонимные источники, что президент США Дональд Трамп в начале этого года получал письменные доклады о том, что российская военная разведка, возможно, предлагала афганским талибам деньги за убийство американских солдат. Сам Трамп и его окружение уверяют, что лично президенту никто об этом не докладывал.

В понедельник газета New York Times, телекомпания CNN и агентство Associated Press сообщили со ссылкой на неназванных чиновников, что Трамп получил эти разведданные в ежедневном письменном докладе разведслужб президенту. По сведениям New York Times, это было в конце февраля. Associated Press утверждает, что первые подобные сообщения появились в докладах американской разведки еще в начале 2019 года.

Дональд Трамп, по свидетельствам его окружения, не любит читать ежедневный рапорт разведслужб и предпочитает несколько раз в неделю выслушивать устные доклады представителей разведсообщества США.

Ранее газеты New York Times, Washington Post и Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники в Белом доме сообщили, что одно из подразделений российской военной разведки, которую все называют старой аббревиатурой ГРУ, предлагало боевикам, связанным с движением "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено), деньги за убийство американских солдат в Афганистане.

По сведениям прессы, эти разведданные поступили в то самое время, когда американцы вели с талибами переговоры о мирном урегулировании. Противники Трампа обвиняют его в том, что он, имея эту информацию на руках, ничего не предпринял.

Британцы знают о разведданных

Сообщения о возможном сотрудничестве российской разведки с талибами во вторник прокомментировал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он заявил, что для британских военных в Афганистане "сейчас нет более существенной опасности, чем угрозы, исходящее от ИГИЛ, Аль-Каиды [организации признаны террористическими и запрещены в России - ред] и других подобных сил в Афганистане".

"Я в курсе этих разведданных, - сказал Уоллес. - Но я не могу публично комментировать работу разведки. Я могу только сказать, что мы предпринимаем множество мер для того, чтобы мужчины и женщины из наших вооруженных сил не подвергались опасности во время командировок. Мы предпринимаем много усилий, чтобы устранять возникающие угрозы. Этих угроз множество. Это и террористы, и действия недружественных стран".

При этом министр отметил, что в недавнем прошлом Россия предприняла "немало подрывных шагов в отношении Великобритании". "Самый очевидный недавний пример этого - история в Солсбери [где был отравлен ранее работавший на британскую разведку отставной офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия]. Мы предпринимаем меры по устранению подобных угроз", - заявил Уоллес, выступая на заседании одного из комитетов британского парламента.

Трамп восторгается Путиным?

Этот скандал вкупе с другими проблемами может повлиять на перспективы Трампа на ноябрьских президентских выборах.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В администрации Трампа утверждают, что президенту не докладывали о возможном сотрудничестве ГРУ с талибами

И официальная Россия, и талибы отрицают, что заключали какие-то сделки.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни не ответила на вопрос журналистов, была ли такая информация включена в ежедневный письменный доклад президенту, а лишь сказала, что Трампу "лично об этом не докладывали", и добавила, что в американском разведсообществе "не было консенсуса" относительно достоверности данных о контактах ГРУ и талибов.

Бывшие сотрудники американских разведслужб, однако, сказали в беседах с несколькими изданиями, что при предыдущих администрациях информация такой важности обязательно была бы доложена президенту, даже если это только предположения.

В понедельник тему ГРУ и талибов обсудили в Белом доме восемь конгрессменов от Республиканской партии, директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф, глава аппарата Белого дома Марк Медоуз и советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Если в процессе проверки эти сообщения подтвердятся, мы убедительно призываем администрацию действовать быстро и решительно и привлечь путинский режим к ответу", - говорится в заявлении, которое выпустили после этой встречи конгрессмены Адам Кинзингер и Майкл Маккол.

Знаменитый журналист, соавтор расследования "Уотергейта" Карл Бернстайн заявил в колонке на сайте CNN, что люди, работающие с Трампом, считают, что он сам представляет угрозу для национальной безопасности, поскольку систематически оказывается не готов к переговорам с иностранными лидерами.

Бернстайн, ссылаясь на неназванных людей во власти, знакомых, по словам журналиста, с засекреченным содержанием сотен телефонных разговоров президента США с иностранными лидерами, пишет, что эти люди особенно озабочены, тем, что Трамп будто бы восторгается Путиным и в общении с ним забывает о важнейших проблемах двусторонних отношений.

О каких сделках сообщается?

Газета New York Times 26 июня сообщила, что американская разведка еще несколько месяцев назад пришла к выводу, что одно из подразделений российского Главного управления Генштаба пыталось насолить США, предложив талибам вознаграждение за убийство американских солдат.

По данным Пентагона, в 2019 году в Афганистане погибли 22 американских военнослужащих. Источники New York Times утверждают, что по меньшей мере за одного из них талибы получили деньги от российской разведки.

По словам этих источников, Совет национальной безопасности США обсуждал, как ответить на эти действия ГРУ и в том числе рассматривал возможность введения новых санкций против России.