Правообладатель иллюстрации German army/KSK Image caption Элитное подразделение спецназа KSK занимается тайными операциями за рубежом

Одна рота KSK - элитного подразделения бундесвера - будет расформирована, а подразделение в целом будет основательно реформировано из-за связей спецназовцев с крайне правыми и неонацистами - об этом объявила во вторник министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Любому, кто окажется правым экстремистом, нет место в бундесвере, и он должен уйти", - заявила Крамп-Карренбауэр журналистам.

Глава военной контрразведки MAD Кристоф Грамм на парламентских слушаниях в понедельник рассказал, что его ведомство расследует около 600 случаев предполагаемых связей военных с праворадикалами и так называемыми "гражданами Рейха" - это неформальное объединение немецких неонацистов, не признающих нынешние границы Германии. Примерно 20 из этих 600 случаев приходится на KSK.

Как пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, за 24 года существования это элитное подразделение армейского спецназа множество раз освобождало заложников, проводило операции против террористов, захватывало военных преступников. Но все или почти все эти операции были секретными, и в последние годы у спецназа сформировалась довольно дурная репутация в обществе - из-за случавшихся один за другим инцидентов, касающихся праворадикальных взглядов военнослужащих подразделения.

Весной 2017 года у инструктора спецназа на его участке в Саксонии был обнаружен схрон оружия и боеприпасов.

48 тыс. патронов куда-то пропали

Во вторник Аннегрет Крамп-Карренбауэр сказала, что следователям еще предстоит выяснить, куда из арсенала KSK пропали 48 тысяч патронов и 62 килограмма взрывчатки. Правда, пока не совсем ясно, результат ли это хищения или же небрежного учета.

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Перед этим, в апреле 2017 года, как напоминает немецкая пресса, на прощальной вечеринке одного из командиров KSK гости "зиговали" и слушали неонацистский рок.

В 2003 году командира спецназа обвинили в связях с правыми экстремистами и вынудили уйти в отставку.

В последнее время военная контрразведка получила из KSK несколько сигналов о том, что офицеры и солдаты подразделения исповедуют радикальные ксенофобские взгляды.

Стена молчания

При этом, как рассказал в понедельник глава военной контрразведки Кристоф Грамм, при расследовании этих сообщений его сотрудники наткнулись на "стену молчания" - но, по выражению Грамма, все же смогли пробить в ней брешь.

В мае министр обороны распорядилась создать рабочую группу по KSK, и теперь, по итогам проведенного этой группой расследования и собственного краткого визита на базу KSK в городок Клов на юго-западе Германии, приняла решение, что одна из четырех рот KSK будет расформирована, а остальные станут проходить боевую учебу в других подразделениях.

Расследование в отношении отдельных солдат и офицеров KSK будет продолжено и, вероятно, в каких-то случаях дело дойдет до увольнения, а в каких-то - даже до суда.

"KSK не может продолжать существовать в нынешней форме и должна быть лучше интегрирована в остальной бундесвер", - цитирует агентство AFP доклад рабочей группы.