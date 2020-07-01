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В России в среду проходит основное голосование по поправкам в Конституцию. В отличие от пяти предыдущих дней, когда проводилось голосование, этот день в стране объявлен выходным.

По данным ЦИК, за первые пять дней проголосовали почти 50 млн человек, явка составила 45,7%.

Накануне российский президент Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал принять участие в голосовании по поправкам.

Поправку, которая предполагает обнуление его президентских сроков, Путин не упомянул.

Во вторник в Москве и Нижегородской области завершилось электронное голосование по поправкам. Как следует из данных ЦИК, явка на нем составила 93%.

Решение завершить онлайн-голосование на день раньше в избиркоме объяснили необходимостью подсчитать голоса и сверить списки избирателей.

"В основном это замечательные, активные граждане, но, конечно, так бывает - в семье не без урода. Кто-то пытается или попытался проголосовать и так и так, проверить систему на прочность. Поэтому мы и приняли решение, что электронное голосование заканчивается сегодня", - сказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

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В США суд временно запретил публикацию разоблачающих мемуаров о Дональде Трампе, написанных его племянницей Мэри Трамп.

Выход в свет книги Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man ("Слишком много и всегда мало: Как моя семья породила самого опасного в мире человека") был первоначально запланирован на 28 июля.

Судья в штате Нью-Йорк удовлетворил ходатайство младшего брата президента - Роберта Трампа, который утверждает, что в книге нарушено соглашение о неразглашении информации.

Адвокаты Мэри Трамп заявили, что немедленно обжалуют это решение.

Мэри Трамп - дочь старшего брата президента, Фреда Трампа-младшего, который умер в 1981 году в возрасте 42 лет.

Автор суммировала свои наблюдения, как она говорит, "будучи непосредственной свидетельницей множества праздничных застолий и семейных мероприятий".

Российский бизнесмен Олег Тиньков, который в начале марта объявил, что болен лейкемией, во вторник написал первый за долгое время пост в "Инстаграме", сопроводив его фотографией из больничной палаты, где он находится в окружении жены и детей.

Тиньков рассказал, что узнал о диагнозе в октябре прошлого года и за это время прошел уже три курса химиотерапии. По его словам, небольшое количество раковых клеток в его организме осталось, поэтому он принял решение делать пересадку костного мозга - операция пройдет на следующей неделе в Лондоне.

52-летний бизнесмен также рассказал, что три месяца назад переболел Covid-19.

В посте Тиньков поблагодарил врачей и свою семью за поддержку, а также попросил прощения у "всех, кого обидел в этой жизни".

Впервые Тиньков сообщил о своей болезни после того, как стало известно о налоговых претензиях к нему со стороны США. Американская налоговая служба обвиняет его в сокрытии от налогообложения около 1 млрд долларов. По этим обвинениям ему грозить до шести лет заключения.

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История с предполагаемым вознаграждением боевикам группировки "Талибан" от России за головы американских военных нашла новое продолжение. Как сообщает New York Times, аналитики перехватили данные о переводе крупных финансовых средств со счета, контролируемого российской разведкой на счет, связанный с "Талибаном".

Три анонимных источника издания в правительстве сообщили, что это одно из доказательств того, что Россия тайно назначала награду за убийство представителей вооруженных сил США и коалиции.

Ранее Соединенные Штаты обвиняли Россию в оказании поддержки талибам, однако теперь аналитики из других разведывательных управлений пришли к выводу, что эти переводы, скорее всего, были частью программы вознаграждений, о которой рассказали задержанные во время допросов. По словам источников в правительстве, следователи также выявили многих афганцев в сети, связанной с предполагаемой российской операцией. Как сообщатся, двое из них распределяли часть средств, и сейчас, как сообщает издание, они находятся в России, пишет издание.

Перехваты данных подкрепили сведения, полученные в ходе допросов, что помогло подкрепить надежность сведений задержанных. Это еще больше подорвало доверие к словам чиновников Белого дома о том, что у разведки было недостаточно сведений, чтобы проинформировать президента Дональда Трампа. По словам двух чиновников, соответствующая информация была предоставлена ​​ему в письменном виде в конце февраля.

На этой неделе афганские власти описали последовательность событий, которая не противоречит данным разведки. По их словам, за последние шесть месяцев несколько бизнесменов, переводившие деньги через неофициальную систему "хавала", были арестованы. Их подозревают в том, что они были посредниками между российской военной разведкой, известной как ГРУ, и боевиками "Талибана". Бизнесменов, как сообщается, арестовли во время рейдов на севере Афганистана и в Кабуле.

В то же время, как пишет Washington Times, агентство национальной безопасности (АНБ) категорически не согласилось с выводами других спецслужб о предложении ГРУ вознаграждений за убийство американских военных, сообщили осведомленные источники.

Агентство не согласилось с мнением других спецслужб, в то время как Белый дом старается приуменьшить значимость появившихся сведений, утверждая, что информация не была проверена, и что сотрудники разведки не пришли к общему мнению, пишет газета.

Люди, знакомые с позицией АНБ, либо отказались объяснить, либо не смогли сказать, почему мнение агентства отличается от других спецслужб, включая ЦРУ, об имеющихся сведениях по выплате вознаграждений талибам.

Подобные несоответствия среди разведывательных агентств, которым приходится анализировать неполные фрагменты данных, не являются чем-то необычным. Иногда это происходит из-за особенностей ведомственных различий, рассказали газете эксперты.

АНБ занимается электронной прослушкой, обработкой перехваченных телефонных разговоров, текстовых и электронных писем и других электронных сообщений. ЦРУ полагается на человеческий интеллект, и на полях сражений, например, в Афганистане, это зачастую подразумевает допрос пленных.

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В соборе святого Альбана в английском городе Сент-Олбанс над алтарем появилась картина о тайной вечере, на которой Иисус Христос изображен темнокожим, пишет Daily Telegraph.

Главный священник церкви Джеффри Джон согласился вывесить картину после давления со стороны активистов движения Black Lives Matter, пишет издание.

"У церкви не такая сильная позиция в том, что касается наставления других в вопросах справедливости, в том числе расовой. Но наша вера учит нас, что все мы созданы равными по образу божьему, в этом и есть справедливость бога. Жизни чернокожих важны, и поэтому мы переделали алтарь преследуемых в место для раздумий и молитв, где центральное место занимает эта картина", - сказал он.

Ранее глава англиканской церкви пообещал пересмотреть образ Христа как белого мужчины.

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Дайджест подготовили Геннадий Алашеев и Олег Михйалов