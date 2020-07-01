Гонконг: десятки задержанных из-за закона о госбезопасности

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В годовщину передачи Гонконга Китаю на улицы традиционно выходят протестующие

Десятки антиправительственных активистов были задержаны в Гонконге на следующий день после того, как местные власти приняли новый закон о национальной безопасности, позволяющий применять китайские национальные законы на территории Гонконга.

Как сообщила местная полиция, первым задержали мужчину, несшего флаг с надписью "Независимость Гонконга". Полицейские выложили в "Твиттере" фотографию этого флага, сообщив, что задержанный нарушил новый закон.

1 июля, в день 23-й годовщины передачи Гонконга от Британии Китаю, группы сторонников демократии заполнили улицы популярного торгового района города. Для их разгона полиция применила слезоточивый газ.

Закон "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга" дает китайским властям широкие возможности для ограничения гражданских свобод в автономии. За преступления, угрожающие национальной безопасности, жителям Гонконга теперь может грозить пожизненное заключение.

США, Европа и Австралия осудили новый закон. Критики считают, что он противоречит принципу, по которому Китай должен гарантировать соблюдение гражданских свобод в Гонконге.

В 1997 году Британия передала свою бывшую колонию Китаю в рамках соглашения, призванного защитить права и свободы жителей Гонконга по меньшей мере на 50 лет. В основе соглашения находился принцип "Одна страна - две системы", по которому город должен был сохранять автономию, а его жители - широкие политические права, включая свободу слова и собраний, до 2047 года.

Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм назвала новый закон о национальной безопасности “важнейшим витком в отношениях материкового Китая и Гонконга” с 1997 года.

Чжан Сяомин, представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао, осудил критиков закона, сказав, что он угрожает лишь очень небольшому количеству "преступников, решивших вмешаться во внутренние дела Гонконга".

В этом году ежегодные мероприятия, приуроченные к годовщине передачи Гонконга Китаю, впервые были запрещены - в связи с запретом на собрания численностью более 50 человек из-за пандемии коронавируса, как объяснили власти.