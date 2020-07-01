"Заболеем так заболеем": в петербургском избиркоме обнаружили коронавирус

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У члена ТИК номер 5 в Санкт-Петербурге 30 июня обнаружили коронавирус. Эту информацию Би-би-си подтвердили несколько собеседников в избиркоме. Представители ТИК от "Яблока" пожаловались властям на опасность распространения инфекции, хотя руководство комиссии угрозы не видит.

После жалоб комиссии выделили дополнительные помещения для санитарной безопасности. Это не первый регион, где сообщают о заражении коронавирусом в избиркомах.

Информацию о заражении коронавирусом члена ТИК распространил телеграм-канал общественного объединения "Наблюдатели Петербурга" со ссылкой на членов комиссии от "Яблока" Ольгу Шереметьеву и Филиппа Воробьева. Они подтвердили ее Би-би-си. Фамилия заболевшего Би-би-си известна. К ТИК-5 относятся 117 участковых избирательных комиссий (УИК).

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Ольга Шереметьева написала в Центризбирком, горизбирком, Роспотребнадзор и Комитет по здравоохранению города, что к ТИК №5 относится самое большое количество избирательных комиссий в городе и "существует опасность распространения инфекции во время взаимодействия членов ТИК-5 с членами УИК 1 июля 2020 года". В этот день председатели участков сдадут в территориальную комиссию протоколы и бюллетени.

В заявлении (копия есть у Би-би-си) говорится, что заразившийся член ТИК был на заседании комиссии 24 июня 2020 года. "Заседание проводилось без соблюдения социальной дистанции и без обязательности масок", - сообщила Шереметьева. Она подчеркивала, что контакты с заболевшим могли привести к распространению инфекции.

"Прошу принять незамедлительные меры по предотвращению возможных угроз для жизни и здоровья членов территориальной и участковых избирательных комиссий", написала член комиссии.

Председатель ТИК-5 Марина Куницына 1 июля рассказала Би-би-си, что член комиссии сдал тест на COVID 27 июня, и 30 июня пришел положительный результат. "Он член комиссии не на постоянной штатной основе и приходил только на заседания. 30 июня - как только у него обнаружился положительный тест - Роспотребнадзор посадил его на изоляцию дома", рассказала Куницына.

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По словам председателя ТИК, на заседании 24 июня соблюдали все меры безопасности: "Маски, перчатки, расстояние два метра между членами комиссии. Маски и перчатки на входе, санитайзеры для обработки рук - все у нас это было".

Шереметьева в ответ назвала "преувеличением" слова о соблюдении социальной дистацнии: "Я сама лично сидела с заболевшим на заседании рядом буквально на соседнем стуле, и мы должны были пропускать друг друга, чтобы пройти на свое место".

Помещение ТИК в здании районной администрации было тесным, в масках были не все члены комиссии, говорит она. И все заседания после назначения дня голосования в ТИК проводились очно.

Председатель ТИК утверждает, что до 27 июня заболевший был "абсолютно здоров", а на вопрос о возможности отсутствия симптомов в инкубационном периоде заявила, что она "не врач".

По ее словам, тесты на СOVID-19 все члены ТИК срочно сдавали в одной поликлинике, получив SMS от руководства комиссии, которая и оповестила членов ТИК о результатах.

Шереметьева говорит, что узнала об этом от председателя ТИК и удивилась скорости анализа - в поликлинике ей сказали, что он будет готов через неделю. Результат теста она еще не получила.

Шереметьева опасается, что все контактировавшие с заболевшим члены избиркома заразились: "Тесты все сдавали профилактически с 25 по 27 июня, и если мы общались с заболевшим 24 июня, то по первому отрицательному тесту инфекция могла не выявится, а заболевание может быть бессимптомным".

На вопрос, изолировал ли Роспотребнадзор контактировавших с заболевшим членов избиркома, председатель ТИК ответила: "Мы сдали тесты, они у нас отрицательные. Комиссия сегодня работает, обеспечена всеми санитарными средствами, обработка есть, соблюдаем все нормы, все здоровы". Она заверила, что с членами УИК заболевший "вообще не общался ни разу".

Шереметьева опасается заражения членов избиркомов при передаче протоколов в ТИК 1 июля.

Руководство комиссии не пошло на ее предложение перевести заседания в онлайн со словами: "Заболеем - значит заболеем". После того, как Комитет по здравоохранению и Роспотребнадзор зарегистрировали ее обращение, ситуация изменилась.

"Я раньше писала большое количество бумаг о том, что при сдаче документов от УИК в ТИК будет толкучка. По опыту прошлых лет получается "цыганский табор", и это длится до утра. Председатели несут кипу бумаг, бюллетени, протоколы, журналы - сдают их в разных местах", - говорит Шереметьева.

Но после ее обращение комиссии выделили большой конференц-зал для ожидания в очередях. А маршруты для избирателей разведены, чтобы не создавать столпотворения. Членам избиркома выделили отдельные кабинеты и выдадут прозрачные щитки для защиты.

В петербургском избиркоме сообщили, что "обращение Шереметьевой в связи с положительным тестом на коронавирус члена ТИК-5 рассматривается". В пресс-службе Роспотребнадзора затруднились дать оперативный комментарий. В петербургском горизбиркоме подтвердили, что получили от председателя ТИК-5 ту же информацию, что она сообщила Би-би-си. Но обращение Ольги Шереметьевой пока не прокомментировали.

Член горизбиркома Ольга Покровская сказала Би-би-си, что направила информацию о ситуации уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге.

Ранее о положительных тестах у членов избиркомов сообщили СМИ в Зауралье и Коми.