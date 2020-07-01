Коронавирус: ученые США бьют тревогу, части Германии и Австралии снова на карантине

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В США, где из-за эпидемии коронавируса началась рекордная безработица, прошли акции, участники которых требовали временно отменить плату за съем жилья

В США коронавирусом каждый день заболевают десятки тысяч человек, кандидат в президенты от демократов Джо Байден приостанавливает предвыборную кампанию. В одной из земель Германии снова введен карантин, власти австралийского Мельбурна сообщают о новой вспышке заболевания.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших Covid-19 в мире приближается к 10,5 млн человек, больше полумиллиона умерли. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что до окончания пандемии еще очень далеко.

Байден приостановил кампанию

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что не будет проводить никаких предвыборных встреч и акций, пока ситуация с коронавирусом в стране не начнет улучшаться. Его оппонент Дональд Трамп, между тем, продолжает кампанию и недавно провел встречу с избирателями в штате Оклахома, где растет заболеваемость.

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Байден раскритиковал политику администрации Трампа в отношении пандемии. Он заявил, что президент, который игнорирует советы ученых, сводит на нет все то, чего американский народ добился за многие годы.

Ранее главный эпидемиолог США Энтони Фаучи предупредил, что, если власти не возьмут распространение вируса под контроль, число ежедневно заболевающих людей может достигнуть 100 тысяч. Сейчас в стране регистрируют порядка 40 тыс. новых случаев в сутки, в основном это связано с резким ухудшением ситуации в Техасе и Флориде.

Несколько американских штатов ввели обязательный двухнедельный карантин для приезжающих из других районов страны. "Я очень озабочен и недоволен, потому что мы идем по неверному пути", - заявил Энтони Фаучи.

За минувшие сутки от Covid-19 в США умерли более 1 тыс. человек, общее число летальных исходов - 127,4 тыс., заболевших - 2,6 млн.

Всеамериканская организация здравоохранения предупреждает, что смертность от коронавируса в странах Карибского бассейна и Латинской Америки к октябрю может составить 400 тыс. человек, если в регионе не будут предприняты строгие меры контроля.

Что происходит в Европе

В среду Евросоюз окончательно согласовал список государств с наиболее благоприятной эпидемиологической ситуацией, гражданам которых будет разрешен въезд. Среди них Алжир, Австралия, Канада, Япония, Грузия, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Таиланд, Тунис, Руанда, Сербия, Южная Корея и Уругвай.

Китай будет включен в список при условии, что он разрешит въезд гражданам ЕС. Ситуация в России, Бразилии и США считается угрожающей, поэтому сообщение с ними пока восстановлено не будет. Брюссель планирует пересматривать список в среднем каждые две недели.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В германской земле Северный Рейн-Вестфалия сотрудники гуманитарных организаций привозят предметы первой необходимости в районы, вновь оказавшиеся на карантине

В Германии строгий карантин снова введен в земле Северный Рейн-Вестфалия - самой густонаселенной в стране - после того, как на крупной скотобойне произошла вспышка заболевания.

Методы борьбы с эпидемией в Германии считаются самыми успешными в Европе, в основном благодаря своевременно введенной масштабной системе тестирования. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в ФРГ заболели 195,7 тыс. человек, умерли почти 9 тыс.

Великобритания остается самой пострадавшей европейской страной - здесь 314 тыс. заболевших, 43,8 тыс. умерших.

Несмотря на послабления, которые власти планируют ввести с 4 июля, ситуация с распространением вируса остается напряженной. На карантин закрыт город Лестер, где статистика Covid-19 пошла резко вверх.

Страна также переживает рекордное падение экономики за последние 40 лет - на 2,2% в период с января по март. При этом экономисты прогнозируют еще большее падение и не исключают рецессию. Накануне британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал провести в стране "инфраструктурную революцию", которая, по его словам, поможет Британии выбраться из кризиса.

Снова карантин в Австралии

Власти Австралии на месяц ввели карантин в нескольких районах Мельбурна: ограничения коснутся 300 тыс. человек, которые смогут покидать дома только, чтобы купить продукты. Это связано с тем, что в этих частях города зафиксирован резкий рост новых случаев заболевания коронавирусом.

Под вопросом оказался розыгрыш Кубка африканских наций-2021 - главного футбольного турнира Африки. Эпидемиологическая ситуация на континенте продолжает ухудшаться, и организаторы турнира говорят, что склоняются к решению его отменить.

Также, скорее всего, не будет доиграна Мировая серия по регби-7, следующий этап которой должен пройти в ноябре-декабре этого года.