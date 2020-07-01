ЦИК: 74% за поправки в Конституцию после подсчета почти трети голосов

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В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию. Как следует из предварительных данных, которые дает ЦИК, больше 70% участников голосования поддержали поправки в Конституцию. Явка - около 65%. Одна из поправок, вызвавших гнев противников Владимира Путина, предусматривает обнуление его президентских сроков.

Последними закрылись участки в Калининградской области, где время отстает от московского на один час.

В восемь часов ЦИК сообщил, что средняя явка по России на 20:00 составила 64,99%.

"Это очень достойная цифра, тем более в таких условиях, когда некоторые боялись выходить из дома", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

После обработки 30% протоколов, как следует из данных комиссии, за поправки в Конституцию проголосовали 74,10% избирателей, против - 24,97%.

В Москве на Пушкинской площади и в Петербурге на Дворцовой прошли акции протеста. Они не собрали большого числа участников. Полиция не вмешивалась в происходящее. На Дворцовой был задержан только один активист, но и его скоро отпустили.

Одна из 200 поправок, которые должны быть внесены в Конституцию, предусматривает обнуление президентских сроков Владимира Путина, что позволит ему баллотироваться еще два раза и тем самым сохранить власть до 2036 года. Именно эта поправка вызвала наибольшее возмущение оппозиции.

Днем в Москве на Красной площади прошла еще одна акция - ее участники выложили своими телами цифру 2036, их задержали, но вскоре освободили.

Голосование по поправкам в Конституцию, которые Путин инициировал в январе, было назначено на 22 апреля, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.