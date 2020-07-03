Коронавирус в России. Миндрав "сократил" число погибших врачей, умер отец Нурмагомедова

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Число новых подтвержденных случаев коронавируса в России восьмой день не превышает 7 тысяч, умерли 176 человек, в том числе отец и наставник чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Что касается статистики смертей среди медиков, то у министерства здравоохранения изменилась позиция.

Статистика Covid-19

Утром штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 6 718 новых случаях заражения (накануне было 6 760, еще днем ранее - 6 556).

Суточный рост Covid-19 не превышает 7 тысяч уже восьмой день - с прошлой пятницы. В Москве - 659 новых случаев (накануне - 662 человек). Общее число официально подтвержденных заражений за время пандемии в России - 667 883.

За сутки зафиксировано 176 летальных случаев (в Москве - 34 пациента, в Петербурге - 45). За весь период от коронавируса умерли 9 859 человек. Число выписанных превышает количество заболевших - 8 915. Согласно официальным данным, число выздоровевших составляет 437 893.

Умер отец Нурмагомедова. У него был Covid-19

Среди умерших - отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов, болевший Covid-19. Первым о его смерти в своем телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

СМИ много рассказывали о том, как отец и наставник чемпиона боролся с болезнью. Он заболел в горах в Дагестане в апреле, сначала отказывался ложиться в больницу, потом лечился в Москве, его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Его сын, известный не только в Дагестане, но и в мире спортсмен, записывал обращение к соотечественникам, в котором он не только рассказывал о состоянии отца, но и просил соблюдать санитарные нормы.

"Этот вирус дал осложнения на сердце. Год назад делали операцию на сердце. Сейчас заново сделали операцию на сердце. Очень тяжелое положение, - говорил Хабиб Нурмагомедов. - В Дагестане очень тяжелое положение... Подумайте о своих родителях, бабушках и дедушках".

Ограничения - до февраля?

Возвращение к полноценной жизни в России до февраля следующего года маловероятно, заявил в интервью Интерфаксу министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса", - сказал министр.

В частности, нужно продолжать носить маску даже на улице, продолжил Мурашко. По его словам, без нее можно обойтись "например, на даче". "Но, если мы говорим о закрытых помещениях, движении по городским улицам - здесь ношение маски является оправданным", - пояснил он.

Министр "сократил" список умерших врачей

В том же интервью министр здравоохранения прокомментировал сообщения о числе погибших от Covid-19 врачей. "Список памяти", который составляют активисты, сейчас содержит 526 фамилий.

В июне глава Росздравнадзора Алла Самойлова первой из представителей властей заявила, что в России во время пандемии коронавируса умерли 489 медицинских работников. Но уже вскоре пресс-служба ведомства разъяснила: речь идет о цифре, циркулирующей в интернете, а не о данных Росздравнадзора.

Мурашко и вовсе заявил, что с формальной точки зрения подтверждено только 40 случаев смерти врачей от коронавируса.

"Самая верная, проверенная информация - это количество случаев, по которым произведены единовременные страховые выплаты. Сейчас в стране произведено 40 выплат Фондом соцстрахования. Кроме того, есть случаи, по которым ведется расследование", - сказал он.

Минздрав при этом еще 26 мая официально подтверждал смерть 101 медика, заразившегося коронавирусом. Это было в три раза меньше, чем на тот момент в "Списке памяти".

Президент Владимир Путин пообещал выплатить компенсации медработникам, заразившимся коронавирусом на работе, а в случае их смерти - членам семей.

Если медик умер, то семья имеет право на 2,7 млн рублей. В каждом случае заражение должно расследоваться врачебной комиссией. Эта комиссия устанавливает, заболел сотрудник при исполнении трудовых обязанностей или нет. Особенно сложно доказать, что заражение произошло на работе, тем медикам, которые работали в больницах, не перепрофилированных под лечение Covid-19.

Москвичи остались без пляжей

После смягчения режима ограничений в Москве остался неясным вопрос, можно ли горожанам ходить на пляжи. В пятницу на него ответил Роспотребнадзор - нельзя.

В столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что, хотя проводится отбор проб воды в зонах отдыха с купанием и песка с территорий пляжей в рамках мониторинга, купаться и загорать нельзя.

"В связи с сохранением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции зоны отдыха с купанием и без купания в Москве в эксплуатацию не принимались и не открывались", - сказано в сообщении.

Когда можно будет отдохнуть за границей?

В Кремле затруднились ответить на вопрос, когда будут возможны поездки за границу, но сообщили, что Россия ведет переговоры об открытии границ.

"Это вопрос для штаба в правительстве. Ведутся контакты с некоторыми государствами, но каких-либо конкретных решений пока не принималось", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне стало известно, что Росавиация продлила запрет на полеты из-за рубежа в Россию до августа. Это действие носит скорее технический характер, поскольку решение о запрете въезда в Россию для иностранцев было принято правительством.

Ранее сообщалось, что международные полеты из России и в Россию могут начаться с середины июля, но газета "Коммерсант" уточняла, что в первую очередь будет может быть возобновлено авиасообщение со странами СНГ.

Сейчас россияне могут отдыхать в санаториях и отелях.