Вайнштейн откупится. Почему его жертвы считают это предательством?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В феврале Вайнштейн был признан судом виновным в преступлениях сексуального характера

Обанкротившаяся компания Харви Вайнштейна согласилась выплатить почти 19 млн долларов женщинам, обвинившим его в сексуальном насилии, заявил генеральный прокурор штата Нью-Йорк.

Сам Вайнштейн уже осужден и находится в тюрьме. В марте этого года он был приговорен к 23 годам заключения за изнасилования и другие преступления сексуального характера в отношении двух женщин.

Нынешнее соглашение о выплате компенсаций стало результатом другого иска, который прокуратура Нью-Йорка в 2018 году подала против Вайнштейна, его брата и компании Weinstein Company. Оно также завершает еще одно судебное дело: групповой иск, поданный в 2017 году от имени девяти женщин, которые обвинили киномагната в домогательствах.

"После всех этих преследований, угроз и дискриминации переживших все это наконец-то ждет хоть какая-то справедливость", - сказала генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

"Полное предательство"

Однако адвокаты шести женщин, обвиняющих Вайнштейна, протестуют против решения о компенсациях. Они назвали его полным предательством принципа справедливости.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Вайнштейн уже был приговорен к 23 годам заключения

"Предложенное урегулирование - полное предательство жертв Вайнштейна, и мы удивлены тем, что генеральный прокурор еще может как-то хвастаться этим провальным во многих смыслах соглашением", - заявили адвокаты потерпевших Дуглас Вигдор и Кевин Минтцер.

Адвокаты говорят, что соглашение не требует от Харви Вайнштейна признания вины, и он не должен платить компенсации из своего собственного кармана. Вместо него деньги выплатит страховая компания.

Другие жертвы Вайнштейна смотрят на достигнутую договоренность иначе.

"Нет таких денег, которые могли бы компенсировать эту несправедливость, но я чрезвычайно горда достигнутым", - заявила бывшая актриса и драматург Лузетт Гейс, также обвинявшая режиссера в сексуальном насилии.

Компенсация

Соглашение о выплате компенсации женщинам еще должно быть одобрено федеральным судом США, а также судом, рассматривающим дело о его банкротстве.

Согласно соглашению Weinstein Company с прокуратурой штата Нью-Йорк, все женщины, которые в прошлом были вынуждены подписать соглашения о неразглашении деталей обвинений, отныне могут открыто говорить о событиях прошлого.

Если сделка с Вайнштейном будет окончательно одобрена, его жертвы смогут получить компенсацию в размере от 7,5 тыс. до 750 тыс. долларов.