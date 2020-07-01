Правообладатель иллюстрации Getty Images

Один из самых популярных в мире сайтов Reddit обновил и ужесточил правила пользования. Администрация сайта - по форме он близок к блогам и социальным сетям - четко прописала, что пользователям запрещено пропагандировать ненависть и насилие. В результате под блокировку попало сообщество сторонников Дональда Трампа на 800 тыс. человек.

Американские СМИ, когда говорят о Reddit, часто используют слово "противоречивый". Это один из крупнейших в мире сайтов, где пользователи оставляют новости, комментируют их, объединяются и враждуют между собой.

Reddit запустился в 2005 году и стабильно входит в двадцатку самых популярных англоязычных интернет-платформ. В США он, например, сейчас занимает 19-е место; только в Америке аккаунты на Reddit есть у 55 млн человек.

Принцип работы Reddit - его пользователи создают комьюнити по интересам (сабреддиты) и в них общаются.

Здесь появлялись самые популярные мемы, которые потом расходились по всем остальным соцсетям. Здесь могли покадрово разбирать любимые сериалы. Здесь расшифровывали, что значит имя X Æ A-12, которое Илон Маск и певица Граймс дали своему ребенку и пришли к выводу, что это - "Саша Архангел".

На онлайн-общение с пользователями на Reddit выходили экс-глава Microsoft Билл Гейтс, актер и политик Арнольд Шварценеггер, ученый Стивен Хокинг. Здесь собирали сотни тысяч долларов - на помощь пострадавшим от пожаров в Австралии зимой 2020 года.

Открытое письмо директора

И в то же время Reddit был далеко не самым толерантным местом в интернете. Здесь могли оскорбить по расовому или религиозному признаку, рассказывали, как изготовить наркотики (из-за этого Роскомнадзор в 2015 году на сутки заблокировал весь сайт). Сообщества ультраправых Reddit окончательно забанил только в 2017 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стив Хаффман пообещал сделать сайт более толерантным

1 июня гендиректор Reddit Стив Хаффман обратился ко всем пользователям с открытым письмом, вдохновленным акциями движения в защиту прав чернокожих Black Lives Matter. Он выразил свою полную поддержку демонстрантам и пообещал, что компания разработает более современные и совершенные правила пользования сайтом.

Reddit обновил их в понедельник, 29 июня - и сразу же забанил более двух тысяч сабреддитов. Подавляющее большинство из них были неактивными, у них было немного подписчиков, а о тематике можно было судить по их названиям: DarkHumorAndMemes ("черный юмор и мемы"), DarkJokeCentral ("портал черных шуток"), GenderCritical (что можно перевести и как "главное - половая принадлежность" и "критика половой принадлежности") - и так далее.

Из известных комьюнити под бан попал подкаст социалистов - сторонников Берни Сандерса "Chapo Trap House". И самый большой форум сторонников Трампа "The_Donald", в нем состояло 790 тыс. человек, которые назвали себя просто: "патриоты".

В этом сабреддите публиковались лозунги, мемы, теории заговора, где президент США так или иначе представал в выгодном свете. В итоге администрация Reddit решила, что "The_Donald" нарушает сразу три статьи правил: там были харрасмент, оскорбления, угрозы насилием, спам, попытки мошенничества и даже взлома сайта.

"На карантине"

Ранее Twitter отметил несколько записей Дональда Трампа как призывающие к агрессии, но не стал их удалять. В Facebook никаких мер к постам Трампа не приняли - и это привело к протестам и увольнениям сотрудников компании.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption У Дональда Трампа плохие отношения с социальными сетями. Твиттер помечает его записи как агрессивные, из Facebook из-за него увольняются сотрудники, а Reddit решил забанить его сторонников

В свою очередь сторонники Трампа не раз жаловались, что владельцы социальных медиа обычно поддерживают политических оппонентов президента, поэтому подвергают их цензуре и несправедливо обвиняют в экстремизме.

Сообщество "The_Donald" еще с 2019 года находилось "на карантине" у администрации Reddit. Это значит, что оно продолжало функционировать, но с плашкой-предупреждением о том, что здесь возможны оскорбления и другие вещи, которые администрация сайта не разделяет.

"Оскорбления и ненависть не позволяли людям приходить на Reddit и чувствовать себя в безопасности или делиться своими слабостями, - прокомментировал решение Стив Хаффман. - У нас есть своя миссия, и если отдельные люди мешают нам, с ними довольно просто разобраться".

Сабреддит сторонников Дональда Трампа его администрация ценила высоко. Например, с его активом встречался директор по цифровым технологиям кампании Трампа и главный по ее ведению в социальных сетях Брэд Парскейл.

Сейчас у Дональда Трампа остались сабреддиты его сторонников по разным штатам, но настроения там упаднические: сразу в нескольких задают риторический вопрос: когда и нас теперь забанят.

Сторонники Трампа уходят

Коллектив же забаненного "The_Donald" обсуждает возможность создать свой собственный сайт, уже никак не связанный с Reddit. Один из бывших модераторов сабреддита (он не раскрыл своего имени) сказал, что он и его коллеги еще в начале года приняли решение уйти с Reddit.

Модератор уточнил, что потребность в новом сайте возникла давно, потому что Reddit "становился все хуже и хуже", и все больше пользователей стали сохранять записи, опасаясь, что рано или поздно их удалят.

При этом новый сайт, когда он заработает, сохранит часть механики Reddit, например, позволит плюсовать или минусовать посты сторонников президента США.